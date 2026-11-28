Nhà giáo ưu tú, PGS.TS Lương Minh Cừ - Hiệu trưởng Trường đại học Cửu Long, trao thẻ sinh viên cho các lưu học sinh đến từ Campuchia trong lễ khai giảng - Ảnh: LAN NGỌC

Ngày 28-11, Trường đại học Cửu Long (xã Phú Quới, tỉnh Vĩnh Long) tổ chức lễ khai giảng lớp y khoa trình độ đại học dành cho 106 lưu học sinh Campuchia, niên khóa 2026 - 2032.

Tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, Trường đại học Cửu Long là một trong những cơ sở giáo dục đại học tham gia hợp tác đào tạo nguồn nhân lực cho Campuchia.

Nhà giáo ưu tú, PGS.TS Lương Minh Cừ - Hiệu trưởng nhà trường - thông tin hiện có nhiều lưu học sinh quốc tế đến từ Campuchia, Lào, Ấn Độ… đang sinh sống và học tập tại trường.

Với Campuchia, thông qua chương trình hợp tác với các địa phương nước bạn, trường tiếp nhận nhiều lưu học sinh sang học tập, trong đó có lĩnh vực y tế.

"Việc hợp tác nhằm góp phần bổ sung đội ngũ nhân lực có y đức và chuyên môn vững vàng cho hệ thống y tế Campuchia trong thời gian tới. Nhà trường cam kết sẽ tạo mọi điều kiện cho các lưu học sinh học tập và nghiên cứu", PGS.TS Lương Minh Cừ khẳng định.

Trong khi đó, ông Seng Pagnarith - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Prey Veng (Campuchia), bày tỏ lòng tri ân sâu sắc và trân trọng đến lãnh đạo nhà trường trong việc hợp tác đào tạo dành cho các lưu học sinh trong quá trình học tập tại trường.

Ông cũng đánh giá cao việc hợp tác giữa hai bên trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, nhất là đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cho tỉnh Prey Veng.

Học tiếng Việt trước khi vào đại học Đợt này, có 106 lưu học sinh Campuchia đủ điều kiện được cấp chứng chỉ tiếng Việt theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài. Việc hoàn thành chương trình tiếng Việt là bước khởi đầu quan trọng tạo nền tảng để các lưu học sinh tiếp tục theo học chương trình đào tạo bác sĩ y khoa hệ chính quy tại trường, với thời gian đào tạo là 6 năm.