Từ năm 2027, bác sĩ phải qua kỳ kiểm tra năng lực hành nghề toàn quốc

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên phát biểu tại hội nghị - Ảnh: M.K

Ngày 7-11, Hội nghị Giáo dục Y học toàn quốc lần thứ X diễn ra tại Đại học Phenikaa (Hà Nội) với sự tham dự của hơn 70 trường đại học, cơ sở đào tạo khối ngành sức khỏe cùng các chuyên gia đến từ 6 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Một trong những nội dung trọng tâm được thảo luận tại hội nghị là công tác chuẩn bị cho kỳ kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh dự kiến triển khai lần đầu trên phạm vi toàn quốc từ năm 2027.

Các trường y khẩn trương chuẩn bị cho kỳ kiểm tra

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên nhấn mạnh trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số đang làm thay đổi sâu sắc hoạt động học tập, giảng dạy và thực hành nghề nghiệp, nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực y tế trở thành yêu cầu cấp thiết.

Ông đề nghị các cơ sở đào tạo y khoa chủ động chuẩn bị cho kỳ kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh ở cấp quốc gia trong năm 2027.

Theo ông Tuyên, đây là dấu mốc quan trọng trong công tác bảo đảm chất lượng nhân lực y tế, hướng đến mục tiêu bảo vệ người bệnh. Các cơ sở đào tạo cần khẩn trương rà soát chương trình, đối chiếu chuẩn đầu ra với yêu cầu năng lực hành nghề, xác định những nội dung cần củng cố và hỗ trợ người học kịp thời.

Các đơn vị chức năng của Bộ Y tế cần phối hợp với Hội đồng Y khoa Quốc gia và các bên liên quan để cung cấp thông tin, hướng dẫn theo thẩm quyền, hỗ trợ các cơ sở và người học chủ động chuẩn bị.

Ông Lê Quang Cường, Chủ tịch Hội Giáo dục Y học Việt Nam, phát biểu tại hội nghị - Ảnh: M.K

Ông Lê Quang Cường, Chủ tịch Hội Giáo dục Y học Việt Nam, cho rằng giáo dục y học Việt Nam đang chuyển từ mô hình đào tạo chủ yếu chú trọng truyền thụ kiến thức sang mô hình lấy người học làm trung tâm, chú trọng chuẩn đầu ra và năng lực thực hành nghề nghiệp.

Theo ông Cường, kỳ kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề không đơn thuần là một kỳ thi, mà là bước chuyển quan trọng trong chuẩn hóa chất lượng đầu ra đào tạo y khoa và năng lực của người hành nghề, đặt ra trách nhiệm lớn đối với các cơ sở đào tạo.

Ông Nguyễn Thanh Hồi, Tổng giám đốc Bệnh viện Đại học Phenikaa, Hiệu trưởng Trường Y - Dược Phenikaa, cho hay đào tạo y khoa cần chuyển từ cách tiếp cận theo từng môn học riêng lẻ sang đào tạo tích hợp, kết nối kiến thức y học cơ bản với lý thuyết và thực hành lâm sàng thông qua từng ca bệnh.

Đồng thời, các trường cần củng cố đội ngũ giảng viên, tăng cường kết nối với bệnh viện thực hành, xây dựng tài liệu giảng dạy phù hợp và bổ sung các tình huống lâm sàng sát thực tế.

Bác sĩ sẽ được kiểm tra năng lực theo hình thức nào?

Chia sẻ tại hội nghị, ông Nguyễn Ngô Quang, Cục trưởng Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo (Bộ Y tế), cho biết trên cơ sở tham khảo kinh nghiệm quốc tế, Bộ Y tế định hướng triển khai mô hình đánh giá kết hợp giữa lý thuyết và thực hành, thay vì chỉ kiểm tra kiến thức.

Theo lộ trình, từ năm 2027, kỳ kiểm tra được triển khai đối với nhóm chức danh bác sĩ, bao gồm bác sĩ đa khoa, bác sĩ y học dự phòng, bác sĩ răng hàm mặt, bác sĩ y học cổ truyền và bác sĩ nội trú. Kỳ kiểm tra dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng 3 và tháng 12-2027.

Từ năm 2028, việc kiểm tra dự kiến mở rộng sang các chức danh y sĩ, điều dưỡng, hộ sinh. Năm 2029 tiếp tục triển khai đối với các chức danh chuyên môn còn lại theo quy định.

Theo ông Quang, hiện Hội đồng Y khoa quốc gia đã thành lập các ban chuyên môn, trong đó khối lượng công việc lớn tập trung ở ban xây dựng công cụ đánh giá.

Dự kiến sau quá trình học tập, bác sĩ phải thực hành theo quy định, được cấp giấy xác nhận hoàn thành. Sau đó, tham gia kỳ kiểm tra lý thuyết dự kiến sẽ thực hiện trên máy tính bằng hình thức câu hỏi trắc nghiệm, lựa chọn một đáp án đúng nhất.

Lộ trình đào tạo đến giấy phép hành nghề - Ảnh: Báo cáo tham luận tại hội nghị

Các khâu từ đăng ký, xét duyệt hồ sơ, tổ chức kiểm tra, chấm điểm, thông báo kết quả đến phúc khảo sẽ được xây dựng thành quy trình thống nhất.

Tại hội nghị, các trường và chuyên gia quốc tế chia sẻ những kinh nghiệm, chương trình đào tạo hướng đến nâng cao chất lượng đào tạo y khoa tại Việt Nam.