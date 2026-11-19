Công ty cổ phần Tập đoàn Cienco 4 huy động máy móc, nhân lực sửa chữa đường đoạn phía nam cầu Bến Thủy qua thị xã Hồng Lĩnh (cũ), Hà Tĩnh - Ảnh: DOÃN HÒA

Ghi nhận của Tuổi Trẻ ngày 18 và 19-11 trên quốc lộ 1 đoạn phía nam cầu Bến Thủy đến tuyến tránh TP Hà Tĩnh (cũ), nhiều máy móc, nhân lực được huy động thi công sửa chữa mặt đường.

Hơn 28.000m² mặt đường được sửa

Các dây chuyền cào bóc, thảm bê tông nhựa hoạt động đồng thời tại nhiều vị trí nhằm khắc phục tình trạng hằn lún, bong tróc, nứt vỡ mặt đường sau nhiều năm khai thác.

Đây là ngày cuối cùng trước thời hạn 30 ngày tạm dừng thu phí hai trạm Bến Thủy và Bến Thủy 2 theo yêu cầu của Cục Đường bộ Việt Nam, Bộ Xây dựng.

Đại diện Công ty cổ phần Tập đoàn Cienco 4 cho biết thực hiện yêu cầu của Cục Đường bộ Việt Nam và các cơ quan quản lý nhà nước, từ ngày 12-10, nhà đầu tư đã huy động nhiều dây chuyền thiết bị cơ giới để sửa chữa các hư hỏng trên tuyến tránh thành phố Vinh (cũ) và quốc lộ 1 đoạn Vinh - Hà Tĩnh.

Trong đó, hai dây chuyền cào bóc, thảm lại mặt đường bê tông nhựa được triển khai đồng thời trên cả hai tuyến.

Tùy mức độ hư hỏng, đơn vị thi công áp dụng phương án thay thế một hoặc cả hai lớp bê tông nhựa, hoặc thảm tăng cường trên mặt đường cũ.

Lớp bê tông nhựa bề mặt C16 được bổ sung phụ gia SBS nhằm tăng khả năng kháng hằn lún, cải thiện độ ổn định trong quá trình khai thác.

Đến nay, tổng khối lượng thảm sửa mặt đường bê tông nhựa trên hai tuyến đạt hơn 28.000m². Ngoài ra, doanh nghiệp dự án đã cào gọt hằn lún gần 10.000m², bù phụ các vị trí lún lõm hơn 2.100m² và đục sửa khoảng 120m² mặt đường hư hỏng cục bộ.

Tuyến quốc lộ 1 qua thị xã Hồng Lĩnh (cũ), Hà Tĩnh hư hỏng cả trăm mét đang được sửa chữa - Ảnh: DOÃN HÒA

Song song với sửa chữa mặt đường, hệ thống an toàn giao thông cũng được chỉnh trang, bổ sung hơn 1.100m² vạch sơn kẻ đường.

Theo nhà đầu tư, các hư hỏng cơ bản đã được xử lý, bảo đảm điều kiện khai thác an toàn, êm thuận. Tuy nhiên, công tác sửa chữa vẫn sẽ tiếp tục được duy trì để xử lý những vị trí phát sinh, đồng thời hoàn thiện phương án đại tu đồng bộ hai tuyến đường.

Ngày 17-11, Khu Quản lý đường bộ II cùng các cơ quan chức năng của Nghệ An và Hà Tĩnh đã kiểm tra hiện trường tuyến tránh Vinh và quốc lộ 1 đoạn Vinh - Hà Tĩnh.

Đoàn kiểm tra ghi nhận nỗ lực của nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án trong việc huy động nhân lực, thiết bị và khối lượng sửa chữa đã thực hiện. Các giải pháp sửa chữa trước mắt và lâu dài đã khắc phục cơ bản những hư hỏng trên hai tuyến.

Tuy nhiên, cơ quan quản lý yêu cầu nhà đầu tư tiếp tục duy trì việc sửa chữa, đồng thời sớm hoàn thành hồ sơ trình duyệt dự án đại tu để triển khai đồng bộ, bảo đảm chất lượng khai thác lâu dài.

Tạm dừng thu phí 30 ngày Trước đó, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu Công ty cổ phần Tập đoàn Cienco 4 và Chi nhánh BOT tuyến tránh TP Vinh tạm dừng thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ tại hai trạm Bến Thủy và Bến Thủy 2 trong 30 ngày, kể từ 0h ngày 20-10-2026. Tuyến tránh TP Vinh (cũ) và quốc lộ 1 đoạn phía nam cầu Bến Thủy đến tuyến tránh TP Hà Tĩnh (cũ) được đưa vào khai thác từ năm 2014. Sau hơn 12 năm sử dụng, nhiều vị trí xuất hiện tình trạng hằn lún vệt bánh xe, bong tróc, nứt mặt đường và xuống cấp kết cấu. Chi nhánh BOT tuyến tránh TP Vinh cho biết doanh nghiệp đang phối hợp với các cơ quan chuyên môn, đơn vị tư vấn hoàn thiện hồ sơ đại tu hai tuyến đường với tổng mức đầu tư dự kiến cho đợt đại tu lên tới hơn 600 tỉ đồng. Trong khi đó, nguồn thu của dự án giảm mạnh do lưu lượng xe phân lưu sang các tuyến cao tốc, đường ven biển và những công trình giao thông kết nối mới đưa vào khai thác. Việc miễn, giảm phí cho một số đối tượng, cùng những yếu tố liên quan đến lộ trình tăng giá vé cũng ảnh hưởng đến doanh thu.

Tuyến tránh TP Vinh (cũ) và quốc lộ 1 đoạn phía nam cầu Bến Thủy đến tuyến tránh TP Hà Tĩnh (cũ) được đưa vào khai thác từ năm 2014 - Ảnh: DOÃN HÒA

Sau hơn 12 năm sử dụng, nhiều vị trí xuất hiện tình trạng hằn lún vệt bánh xe, bong tróc, nứt mặt đường và xuống cấp kết cấu. Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu Công ty cổ phần Tập đoàn Cienco 4 và Chi nhánh BOT tuyến tránh TP Vinh tạm dừng thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ tại hai trạm Bến Thủy và Bến Thủy 2 trong 30 ngày, kể từ 0h ngày 20-10-2026 - Ảnh: DOÃN HÒA



Các dây chuyền cào bóc, thảm bê tông nhựa hoạt động đồng thời tại nhiều vị trí nhằm khắc phục tình trạng hằn lún, bong tróc, nứt vỡ mặt đường sau nhiều năm khai thác - Ảnh: DOÃN HÒA

Tùy mức độ hư hỏng, đơn vị thi công áp dụng phương án thay thế một hoặc cả hai lớp bê tông nhựa, hoặc thảm tăng cường trên mặt đường cũ - Ảnh: DOÃN HÒA

Đến nay, tổng khối lượng thảm sửa mặt đường bê tông nhựa trên hai tuyến đạt hơn 28.000m². Ngoài ra, doanh nghiệp dự án đã cào gọt hằn lún gần 10.000m², bù phụ các vị trí lún lõm hơn 2.100m² và đục sửa khoảng 120m² mặt đường hư hỏng cục bộ - Ảnh: DOÃN HÒA