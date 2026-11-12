Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

BOT quốc lộ 17B dừng thu phí từ ngày 17-11, sớm gần 7 tháng

tác giả
TIẾN THẮNG
TIẾN THẮNG
TIẾN THẮNG

Hải Phòng quyết định điều chỉnh thời gian thu phí dự án BOT quốc lộ 17B, đoạn An Thái - Mạo Khê, kết thúc việc thu phí từ ngày 17-11-2026, sớm gần 7 tháng so với phương án trước đó.

Hải Phòng dừng thu phí BOT quốc lộ 17B từ 17-11, sớm gần 7 tháng - Ảnh 1.

Việc thu phí BOT trên tuyến quốc lộ 17B tại Hải Phòng sẽ dừng kể từ ngày 17-11-2026, sớm gần 7 tháng so với phương án được phê duyệt trước đó - Ảnh: HÀ NGA

Trao đổi với Tuổi Trẻ ngày 12-11, lãnh đạo Văn phòng UBND TP Hải Phòng cho biết đã có văn bản thông báo kết quả rà soát, tính toán thời gian thu phí còn lại của dự án đường 188 (quốc lộ 17B) đoạn An Thái - Mạo Khê theo hình thức xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT).

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng chấp thuận kết quả rà soát thời gian thu phí còn lại sau chu kỳ 3 năm (2023 - 2025) và dự thảo phụ lục hợp đồng dự án theo đề xuất của Sở Xây dựng.

Theo kết quả rà soát, thời gian thu phí còn lại của dự án là 7 năm 10 tháng 21 ngày, tính từ ngày 1-1-2019. Thời điểm kết thúc thu phí được xác định là hết ngày 16-11-2026, thay vì ngày 8-6-2027 như phương án trước đó. Như vậy, từ ngày 17-11, các trạm BOT trên tuyến quốc lộ 17B sẽ chấm dứt hoạt động thu phí.

Nguyên nhân của việc điều chỉnh là do thu phí thực tế bình quân 3 năm liên tiếp (2023 - 2025) tăng 15,1% so với doanh thu trong bảng dữ liệu phương án tài chính được duyệt.

Mức tăng này vượt ngưỡng 5% theo quy định tại phụ lục hợp đồng dự án, đủ điều kiện để tính toán điều chỉnh thời gian thu phí trên cơ sở doanh thu thực tế, trong khi vẫn giữ nguyên phương pháp tính và các chỉ tiêu tài chính khác.

Dự án đường 188 đoạn An Thái - Mạo Khê, nay là quốc lộ 17B, dài khoảng 14,7km, kết nối quốc lộ 5 tại khu vực xã Phú Thái của TP Hải Phòng với quốc lộ 18 tại phường Mạo Khê, TP Quảng Ninh. Tuyến được đưa vào khai thác từ năm 2009, tổ chức thu phí hoàn vốn tại hai trạm BOT An Thái và Đá Vách.

Trước đó, phương án thu phí của dự án được xác định kéo dài đến tháng 6-2027. Việc điều chỉnh thời gian thu phí lần này được kỳ vọng giúp người dân, doanh nghiệp giảm chi phí đi lại, vận chuyển hàng hóa trên tuyến kết nối Hải Phòng với Quảng Ninh.

Cùng với việc kết thúc thu phí, Hải Phòng cũng chấp thuận dự thảo phụ lục hợp đồng về chi phí bảo trì dự án, với tổng kinh phí dự kiến hơn 107,5 tỉ đồng.

Sau khi dừng thu phí, Công ty TNHH BOT đường 188 sẽ tiếp tục thực hiện công tác bảo trì theo kế hoạch cho đến khi hoàn thành bàn giao công trình cho Nhà nước quản lý. Nhà đầu tư có trách nhiệm phá dỡ nhà trạm thu phí, hoàn trả mặt đường tại khu vực trạm.

Hải Phòng dừng thu phí BOT quốc lộ 17B từ 17-11, sớm gần 7 tháng - Ảnh 3.Ngày đầu dừng thu phí 2 trạm BOT Bến Thủy, xe qua lại thông thoáng

Hai trạm thu phí Bến Thủy và Bến Thủy 2 chính thức dừng thu phí trong 30 ngày từ 0h ngày 20-10. Xe cộ qua trạm thuận lợi, trong khi nhà đầu tư phải khẩn trương sửa chữa những hư hỏng trên các tuyến đường BOT.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
TIẾN THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Hải Phòng quốc lộ thu phí BOT dừng thu phí

    Tin liên quan

    Tải App

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất