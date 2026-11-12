BOT quốc lộ 17B dừng thu phí từ ngày 17-11, sớm gần 7 tháng

Việc thu phí BOT trên tuyến quốc lộ 17B tại Hải Phòng sẽ dừng kể từ ngày 17-11-2026, sớm gần 7 tháng so với phương án được phê duyệt trước đó - Ảnh: HÀ NGA

Trao đổi với Tuổi Trẻ ngày 12-11, lãnh đạo Văn phòng UBND TP Hải Phòng cho biết đã có văn bản thông báo kết quả rà soát, tính toán thời gian thu phí còn lại của dự án đường 188 (quốc lộ 17B) đoạn An Thái - Mạo Khê theo hình thức xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT).

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng chấp thuận kết quả rà soát thời gian thu phí còn lại sau chu kỳ 3 năm (2023 - 2025) và dự thảo phụ lục hợp đồng dự án theo đề xuất của Sở Xây dựng.

Theo kết quả rà soát, thời gian thu phí còn lại của dự án là 7 năm 10 tháng 21 ngày, tính từ ngày 1-1-2019. Thời điểm kết thúc thu phí được xác định là hết ngày 16-11-2026, thay vì ngày 8-6-2027 như phương án trước đó. Như vậy, từ ngày 17-11, các trạm BOT trên tuyến quốc lộ 17B sẽ chấm dứt hoạt động thu phí.

Nguyên nhân của việc điều chỉnh là do thu phí thực tế bình quân 3 năm liên tiếp (2023 - 2025) tăng 15,1% so với doanh thu trong bảng dữ liệu phương án tài chính được duyệt.

Mức tăng này vượt ngưỡng 5% theo quy định tại phụ lục hợp đồng dự án, đủ điều kiện để tính toán điều chỉnh thời gian thu phí trên cơ sở doanh thu thực tế, trong khi vẫn giữ nguyên phương pháp tính và các chỉ tiêu tài chính khác.

Dự án đường 188 đoạn An Thái - Mạo Khê, nay là quốc lộ 17B, dài khoảng 14,7km, kết nối quốc lộ 5 tại khu vực xã Phú Thái của TP Hải Phòng với quốc lộ 18 tại phường Mạo Khê, TP Quảng Ninh. Tuyến được đưa vào khai thác từ năm 2009, tổ chức thu phí hoàn vốn tại hai trạm BOT An Thái và Đá Vách.

Trước đó, phương án thu phí của dự án được xác định kéo dài đến tháng 6-2027. Việc điều chỉnh thời gian thu phí lần này được kỳ vọng giúp người dân, doanh nghiệp giảm chi phí đi lại, vận chuyển hàng hóa trên tuyến kết nối Hải Phòng với Quảng Ninh.

Cùng với việc kết thúc thu phí, Hải Phòng cũng chấp thuận dự thảo phụ lục hợp đồng về chi phí bảo trì dự án, với tổng kinh phí dự kiến hơn 107,5 tỉ đồng.

Sau khi dừng thu phí, Công ty TNHH BOT đường 188 sẽ tiếp tục thực hiện công tác bảo trì theo kế hoạch cho đến khi hoàn thành bàn giao công trình cho Nhà nước quản lý. Nhà đầu tư có trách nhiệm phá dỡ nhà trạm thu phí, hoàn trả mặt đường tại khu vực trạm.