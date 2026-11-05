Bị tạm dừng thu phí hai trạm BOT, Cienco 4 sửa chữa quốc lộ 1 đoạn qua Hà Tĩnh

Công ty Cổ phần Tập đoàn Cienco 4 và Chi nhánh BOT tuyến tránh thành phố Vinh huy động máy móc nhân lực sửa chữa quốc lộ 1, đoạn qua xã Can Lộc, Hà Tĩnh - Ảnh: LÊ MINH

Công nhân, máy móc tập trung sửa mặt đường quốc lộ 1

Sáng 5-11, phóng viên có mặt tại tuyến quốc lộ 1, đoạn qua xã Can Lộc (Hà Tĩnh) ghi nhận Công ty Cổ phần Tập đoàn Cienco 4 và Chi nhánh BOT tuyến tránh thành phố Vinh huy động nhân lực, máy móc sửa chữa hư hỏng trên tuyến đường này.

Đoạn tuyến được sửa chữa dài hơn 500m, các công nhân dùng máy móc cào bóc mặt đường bê tông nhựa bị hằn lún, bong tróc trước khi thảm lại lớp bê tông nhựa mới dày 13cm.

Đoạn đường này có 3 làn xe, nhà đầu tư thực hiện sửa chữa ở làn phía trong cùng gần dải phân cách để thuận tiện cho xe qua lại và công tác duy tu sửa chữa.

Việc sửa chữa, khắc phục hư hỏng trên tuyến quốc lộ 1 (Hà Tĩnh) được triển khai khoảng 2 tuần nay, tuy nhiên, do ảnh hưởng thời tiết, quá trình thi công phải tạm dừng một số ngày.

Nhà đầu tư đang sửa chữa làn xe phía trong cùng tại quốc lộ 1 - Ảnh: LÊ MINH

Cùng với việc sửa chữa những điểm mặt đường hư hỏng nặng, xuống cấp, Công ty Cổ phần Tập đoàn Cienco 4 hiện cũng đã hoàn thiện hồ sơ trình Cục Đường bộ Việt Nam về dự án sửa chữa đại tu tuyến tránh thành phố Vinh (cũ) và quốc lộ 1, đoạn từ Nam cầu Bến Thủy tới Bắc tuyến tránh thành phố Hà Tĩnh (cũ).

Trước đó, Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Xây dựng) quyết định tạm dừng thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ tại Trạm thu phí Bến Thủy và Trạm thu phí Bến Thủy 2 từ 0h ngày 20-10-2026 trong 30 ngày, do nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án chậm khắc phục các hư hỏng trên tuyến, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Mặt đường sau khi cào bóc sẽ thảm lại lớp bê tông nhựa mới dày 13cm - Ảnh: LÊ MINH

Trạm thu phí Bến Thủy và Trạm thu phí Bến Thủy 2 là 2 trạm thu phí BOT cho dự án Đầu tư xây dựng tuyến tránh thành phố Vinh (tỉnh Nghệ An) và dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1 đoạn từ Nam cầu Bến Thủy tới Bắc tuyến tránh thành phố Hà Tĩnh. Công ty Cổ phần Tập đoàn Cienco 4 là nhà đầu tư và Chi nhánh BOT tuyến tránh thành phố Vinh là doanh nghiệp làm dự án.

Nhiều vị trí ở quốc lộ 1 xuống cấp sau 12 năm khai thác

Dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1 đoạn từ nam cầu Bến Thủy tới bắc tuyến tránh thành phố Hà Tĩnh có chiều dài 35km với kinh phí hơn 2.400 tỉ đồng, đầu tư theo hình thức BOT. Công trình hoàn thành và đưa vào khai thác vào đầu năm 2014.

Một vị trí mặt đường quốc lộ 1, đoạn qua xã Việt Xuyên, Hà Tĩnh xuống cấp - Ảnh: LÊ MINH



Ngày 10-9 vừa qua, UBND Hà Tĩnh đã có văn bản gửi Bộ Xây dựng, Cục Đường bộ Việt Nam và Cienco 4 đề nghị chỉ đạo thực hiện khắc phục, sửa chữa hư hỏng trên tuyến quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh.

Văn bản nêu rõ từ khi đưa vào khai thác sử dụng đến nay, Cienco 4 đã tổ chức quản lý, bảo trì tuyến đường. Tuy nhiên việc duy tu, khắc phục, sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường và hệ thống an toàn giao thông tại một số thời điểm chưa kịp thời, chưa đáp ứng yêu cầu khai thác.

Tại văn bản 5979 ngày 11-9-2026, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết đơn vị này đã ban hành nhiều văn bản yêu cầu nhà đầu tư dự án thực hiện công tác quản lý, bảo trì dự án theo quy định tại hợp đồng, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của tuyến đường.

Tuy nhiên, theo báo cáo của Khu Quản lý đường bộ II, các công tác sửa chữa, bảo trì dự án đến nay chưa thực hiện hoặc có thực hiện nhưng không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật theo quy định.

Do đó, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu chủ đầu tư dự án khẩn trương khắc phục, sửa chữa các hư hỏng, đảm bảo an toàn công trình và an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 1 qua Hà Tĩnh.