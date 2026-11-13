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Trước Eurovision Song Contest Asia 2026, Huy Tuấn bất ngờ kêu gọi: 'Đừng bình chọn cho Tóc Tiên'

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LAN HƯƠNG
LAN HƯƠNG
LAN HƯƠNG

Nhạc sĩ Huy Tuấn bất ngờ nhắn khán giả Việt Nam không bình chọn cho Tóc Tiên, đồng thời tiết lộ vai trò đặc biệt của mình tại sân chơi âm nhạc quốc tế này.

Trước thềm Eurovision Song Contest Asia 2026, Huy Tuấn bất ngờ kêu gọi: 'Đừng bình chọn cho Tóc Tiên' - Ảnh 1.

Tóc Tiên đã sẵn sàng cho chung kết Eurovision Song Contest Asia 2026 - Ảnh: FBNV

Ngày 13-11, nhạc sĩ Huy Tuấn đăng tải trên trang cá nhân dòng trạng thái: "Đừng bình chọn cho Tóc Tiên (Nếu bạn là người Việt đang ở Việt Nam)". 

Bài đăng nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả, bởi Tóc Tiên hiện là đại diện Việt Nam tại Eurovision Song Contest Asia 2026, sẽ diễn ra vào tối 14-11 tại Bangkok, Thái Lan.

Huy Tuấn là giám khảo Eurovision Song Contest Asia 2026

Giải thích về điều này, Huy Tuấn cho biết theo thể lệ cuộc thi, khán giả không được bình chọn cho đại diện của chính quốc gia mình. Mỗi người có 8 lượt bình chọn miễn phí trên website chính thức của chương trình và phải phân bổ cho ít nhất 3 tiết mục. 

Ngoài ra khán giả có thể mua thêm gói 10 lượt bình chọn. Vì vậy người xem tại Việt Nam không thể dành lượt bình chọn cho Tóc Tiên, mà có thể ủng hộ các đại diện đến từ những quốc gia khác.

Trước thềm Eurovision Song Contest Asia 2026, Huy Tuấn bất ngờ kêu gọi: 'Đừng bình chọn cho Tóc Tiên' - Ảnh 2.

Huy Tuấn là một trong những giám khảo chung kết Eurovision Song Contest Asia 2026 - Ảnh: FBNV

Nam nhạc sĩ cũng xác nhận mình là thành viên hội đồng giám khảo Eurovision Song Contest Asia 2026. Trong bài đăng, anh chia sẻ chiếc áo thun để cổ vũ Tóc Tiên với thông điệp "Vietnam The Sound of Legacy!". Anh cũng bày tỏ sự háo hức chờ đợi màn trình diễn của nữ ca sĩ.

Đêm chung kết Eurovision Song Contest Asia 2026 diễn ra lúc 20h30 ngày 14-11 tại Thái Lan, với sự tham gia của đại diện 11 quốc gia. 

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Chương trình được truyền hình trực tiếp trên VTV3 và kênh YouTube chính thức của Eurovision Song Contest. Đáng chú ý, Tóc Tiên sẽ là nghệ sĩ trình diễn mở màn với ca khúc Em Tiên.

Em Tiên là một trong năm ca khúc được các ê kíp sáng tạo thực hiện riêng cho Tóc Tiên, cùng khai thác chủ đề "Phụ nữ Việt Nam".

Ca khúc gây chú ý nhờ sự kết hợp giữa chất liệu dân gian Việt Nam và phần sản xuất âm nhạc điện tử, tạo nên màu sắc hiện đại, đồng thời thể hiện dấu ấn cá nhân của Tóc Tiên. Bài hát xây dựng hình ảnh người phụ nữ Việt Nam mạnh mẽ, tự tin, mang tinh thần trẻ trung.

Trước thềm Eurovision Song Contest Asia 2026, Huy Tuấn bất ngờ kêu gọi: 'Đừng bình chọn cho Tóc Tiên' - Ảnh 3.

Tóc Tiên là người diễn mở màn đêm chung kết - Ảnh: FBNV

Tại đêm tuyển chọn, nhạc sĩ Lưu Thiên Hương nhận xét Em Tiên sở hữu giai điệu vừa quen thuộc vừa sáng tạo, đồng thời đòi hỏi người thể hiện có kỹ thuật thanh nhạc tốt để xử lý giai điệu và ca từ. 

Trước đó nhạc sĩ Huy Tuấn cũng cho rằng một ca khúc dành cho Eurovision Asia cần phù hợp với nghệ sĩ trình diễn, và có khả năng tiếp cận khán giả quốc tế.

Sau khi Em Tiên được lựa chọn, Tóc Tiên chia sẻ cô cảm thấy vinh dự, nhưng cũng ý thức đây là trọng trách lớn. Nữ ca sĩ cho biết điều muốn mang đến sân khấu quốc tế là "niềm tự hào và tinh thần Việt Nam".

Eurovision Song Contest Asia 2026

Eurovision Song Contest Asia lần đầu tổ chức vào ngày 14-11 tại Bangkok, Thái Lan. Tương tự Eurovision Song Contest, mỗi quốc gia sẽ do một đài truyền hình đứng ra tổ chức tuyển chọn ca khúc đại diện.

Theo thể lệ, mỗi ca khúc không được dài quá 3 phút, tối đa 6 người được xuất hiện trên sân khấu. Kết quả chung cuộc được quyết định bởi 50% bình chọn của khán giả và 50% điểm từ hội đồng giám khảo.

Đến nay, 11 quốc gia đã được xác nhận tham dự:

- Việt Nam: VTV3 - Tóc Tiên, Em Tiên

- Bangladesh: NTV - Beatmosphere, Tumi Ele

- Bhutan: Bhutan Broadcasting Service (BBS) - Nyendra, Lhayi Semo (The Angel)

- Campuchia: TV5 Cambodia

- Lào: Vientiane Capital Television (VTE9) - Thinla, Bae

- Malaysia: Media Prima (TV3) - Aina Abdul

- Mông Cổ: CNBC Mongolia - Beck

- Nepal: Himalaya TV

- Philippines: ABS-CBN - Carmelle, Sobra-Sobra

- Hàn Quốc: ENA - Junhee, Deep Dive

- Thái Lan: Channel 3 - Mang & Daou, Glinratree (Aroma)

Trước thềm Eurovision Song Contest Asia 2026, Huy Tuấn bất ngờ kêu gọi: 'Đừng bình chọn cho Tóc Tiên' - Ảnh 4.Tóc Tiên sẽ mang ca khúc nào đến sân khấu Eurovision Song Contest Asia 2026?

Sau hai tháng chuẩn bị, Tóc Tiên trình diễn 5 ca khúc tại Thanh âm Việt Nam. 'Em Tiên' của đội S HUBE được lựa chọn để đại diện Việt Nam tại Eurovision Song Contest Asia 2026.

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    Chủ đề: Tóc Tiên Huy Tuấn Thái lan Việt nam Eurovision Song Contest Asia 2026

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