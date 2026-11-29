Có một câu nói phổ biến ở Trung Quốc: "Muốn giàu có, phải xây đường trước". Nên nếu cần chọn ra một biểu tượng tiêu biểu cho quá trình chuyển mình của Trung Quốc trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng hơn ba thập kỷ qua, có lẽ không hình ảnh nào gây ấn tượng hơn những đoàn tàu cao tốc kết nối các đô thị hiện đại, những cây cầu khổng lồ bắc qua núi non hiểm trở, những tuyến đường cao tốc rộng rãi và những cảng biển có khả năng tiếp nhận các tàu container lớn nhất thế giới.

Mạng lưới đường cao tốc do chính quyền trung ương Trung Quốc quản lý dự kiến tăng 11% trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2027. - Ảnh: Reuters

Ba thập niên xây dựng hạ tầng: Nền móng của sự trỗi dậy kinh tế Trung Quốc

Trong thập niên 1990, quá trình xây dựng đường bộ, cảng biển, nhà máy điện, khu công nghiệp và hệ thống đô thị ở Trung Quốc được đẩy mạnh.

Sau khi gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) năm 2001, nhu cầu phát triển hạ tầng của Trung Quốc càng trở nên cấp thiết. Các trung tâm sản xuất tại Quảng Đông, Giang Tô, Chiết Giang và Thượng Hải cần một hệ thống logistics có khả năng vận chuyển nguyên liệu, linh kiện và thành phẩm với tốc độ và chi phí cạnh tranh trên quy mô toàn cầu.

Một tuyến đường cao tốc không chỉ giúp người dân đi lại thuận tiện hơn mà còn làm giảm thời gian vận chuyển hàng hóa, mở rộng thị trường tiêu thụ, giúp doanh nghiệp tiếp cận nguồn lao động ở phạm vi địa lý rộng hơn.

Nó cũng giúp hình thành những cụm sản xuất mới. Một cảng biển hiện đại không chỉ phục vụ hoạt động xuất nhập khẩu mà còn thu hút các ngành công nghiệp phụ trợ, dịch vụ logistics, tài chính và thương mại quốc tế.

Bước ngoặt lớn nhất diễn ra sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008 khi Trung Quốc công bố gói kích thích kinh tế 4.000 tỷ nhân dân tệ, tương đương 11% GDP khi đó.

Theo một nghiên cứu của IMF, khoảng một nửa gói kích thích dành cho các dự án hạ tầng công cộng, cùng một phần đáng kể khác dành cho sửa chữa và bảo dưỡng công trình.

Đây không đơn thuần là biện pháp kích cầu ngắn hạn, mà nó đã tạo ra một bước chuyển trong cách thức vận hành nền kinh tế: sử dụng đầu tư tài sản cố định, tín dụng ngân hàng và doanh nghiệp nhà nước để duy trì tốc độ tăng trưởng trong bối cảnh xuất khẩu suy giảm.

Theo công bố của Bộ Giao thông vận tải Trung Quốc tháng 6-2026, tính đến cuối năm 2025, tổng chiều dài đường sắt đang khai thác đạt khoảng 165.000 km, trong đó đường sắt cao tốc đạt khoảng 50.000 km.

Con số này chiếm 70% tổng số đường sắt cao tốc toàn cầu và nếu đến năm 2025 họ xây thêm được 20.000 km đường sắt cao tốc nữa theo kế hoạch, tổng chiều dài đường sắt cao tốc của Trung Quốc sẽ cao gấp 1,5 lần tổng chiều dài đường sắt cao tốc của toàn châu Âu.

Ngoài ra, tổng chiều dài mạng lưới đường bộ của Trung Quốc đã đạt 5,579 triệu km, trong đó đường cao tốc đạt khoảng 199.400 km. Trung Quốc cũng đã xây hơn 1,14 triệu cây cầu đường bộ và hơn 30.500 đường hầm đường bộ.

Một công trình đang xây dựng cạnh đường vành đai 4 ở Bắc Kinh, Trung Quốc. - Ảnh: Reuters

Thành quả này đã góp phần giúp Trung Quốc duy trì tốc độ tăng trưởng cao trong nhiều năm, đặc biệt sau cuộc khủng hoảng năm 2008. Nhiều nhà kinh tế đã gọi đây là mô hình tăng trưởng dựa trên phát triển cơ sở hạ tầng và đồng ý rằng Trung Quốc đã biến xây dựng hạ tầng thành một trong những trụ cột quan trọng nhất của chiến lược phát triển quốc gia.

Một công trường xây dựng trên đường phố ở Bắc Kinh, Trung Quốc, tháng 7 - 2026. - Ảnh: Reuters

Cỗ máy tài chính phía sau kỳ tích hạ tầng: Vai trò của chính quyền địa phương

Với Trung Quốc, việc đầu tư cơ sở hạ tầng không chỉ mang ý nghĩa kinh tế mà còn có liên quan chặt chẽ với cơ chế đánh giá thành tích cán bộ trong hệ thống chính trị Trung Quốc. Giáo sư kinh tế Châu Lệ An của Đại học Bắc Kinh gọi đây là "giải đấu thăng tiến" khi quan chức địa phương được thăng chức dựa trên thành tích phát triển kinh tế.

Đối với chính quyền địa phương, cơ sở hạ tầng hoành tráng là thành tích được sử dụng để chứng minh năng lực điều hành, thu hút đầu tư và cải thiện vị thế của địa phương. Đây là một trong những nguyên nhân lý giải vì sao một số địa phương tiếp tục xây dựng những công trình vượt quá nhu cầu trước mắt.

Nhưng nguồn vốn chính đầu tư cơ sở hạ tầng tài chính mới là cốt lõi và là một trong những yếu tố tạo nên sự khác biệt của mô hình Trung Quốc. Trong khi ở nhiều quốc gia, đầu tư hạ tầng phụ thuộc đáng kể vào ngân sách trung ương, ngân sách địa phương và các hình thức hợp tác công tư, Trung Quốc phát triển một cơ chế huy động vốn đa tầng, trong đó chính quyền địa phương giữ vai trò đặc biệt quan trọng.

Sau cải cách phân chia nguồn thu ngân sách năm 1994, chính quyền địa phương phải đảm nhiệm nhiều trách nhiệm chi tiêu và phát triển kinh tế, trong khi nguồn thu ngân sách của họ bị giới hạn bởi cơ chế phân bổ giữa trung ương và địa phương.

Để làm được việc này, các chính quyền địa phương thành lập hoặc kiểm soát công ty tài chính của chính quyền địa phương (Local Government Financing Vehicles – LGFVs). Các LGFVs được sử dụng để huy động vay vốn ngân hàng hoặc phát hành trái phiếu để xây dựng đường sá, cầu cống, khu đô thị, hệ thống điện nước và những công trình công cộng khác.

Trong hoàn cảnh đó, chuyển nhượng quyền sử dụng đất trở thành nguồn thu quan trọng. Cơ chế vận hành như sau: chính quyền địa phương đầu tư đường sá, điện, nước, giao thông và các tiện ích đô thị để làm tăng giá trị đất đai. Sau đó, họ chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho các doanh nghiệp bất động sản và sử dụng nguồn thu để tiếp tục đầu tư.

Một vòng tuần hoàn hình thành: hạ tầng làm tăng giá trị đất, giá đất tạo nguồn thu cho chính quyền, còn nguồn thu lại được sử dụng để xây dựng hạ tầng mới. Mô hình này từng mang lại hiệu quả rất lớn trong thời kỳ đô thị hóa và thị trường bất động sản tăng trưởng mạnh. Nhưng nó cũng khiến tài chính địa phương phụ thuộc sâu sắc vào chu kỳ bất động sản.

IMF năm 2013 từng mô tả các nền tảng tài chính địa phương là một công cụ quan trọng giúp chính quyền Trung Quốc mở rộng đầu tư hạ tầng ngoài khuôn khổ ngân sách thông thường, và đầy rủi ro khi hiệu quả đầu tư xuống thấp.

Sân bay quốc tế Đại Hưng - Bắc Kinh, 27 km², diện tích 27 km2 và có thể lên tới 47 km², được coi là một trong những "siêu sân bay" lớn nhất và hiện đại nhất thế giới. - Ảnh: Xinhua.

Trung Quốc còn cần xây dựng hạ tầng đến đâu nữa?

Trong một cuộc bút chiến rất đáng chú ý gần đây, tở The Economist (Anh) và tờ Global Times (Thời báo Hoàn cầu của Trung Quốc) tranh luận về tương lai phát triển cơ sở hạ tầng Trung Quốc.

Trong bài viết ngày 29-10-2026, The Economist cho rằng đầu tư vào hạ tầng giao thông của Trung Quốc đã đạt đỉnh. Theo phân tích của The Economist, sau nhiều năm mở rộng mạng lưới đường bộ, đường sắt cao tốc và sân bay, Trung Quốc đang bước vào giai đoạn mà lợi ích biên của những công trình mới ngày càng giảm, trong khi chi phí xây dựng, vận hành và trả nợ tiếp tục gia tăng. Nói cách khác, The Economist tập trung vào việc chỉ ra giới hạn của mô hình đầu tư hạ tầng giao thông truyền thống.

Đáp trả, Global Times trong bài xã luận ngày 3-11-2026 mở rộng khái niệm hạ tầng để chứng minh rằng Trung Quốc vẫn còn nhiều không gian đầu tư và cho rằng nhận định phương Tây đã "ngộ nhận" về Trung Quốc.

Theo bài báo, mật độ hạ tầng của Trung Quốc vẫn còn thấp so với nhiều nền kinh tế phát triển nếu xét trên diện tích lãnh thổ và dân số. Nhu cầu kết nối các khu vực phía Tây, nông thôn, các thành phố vừa và nhỏ vẫn còn đáng kể. Hơn nữa, hạ tầng Trung Quốc đang chuyển từ mô hình xây dựng đường sá truyền thống sang một hệ thống rộng hơn bao gồm mạng lưới năng lượng, dữ liệu, logistics, viễn thông và các công nghệ mới.

Nhưng sau nhiều thập kỷ đầu tư với quy mô chưa từng có, giờ đây nước này đứng trước những câu hỏi mới lớn hơn: Trung Quốc còn cần xây dựng bao nhiêu đường cao tốc, đường sắt cao tốc, sân bay và cầu cảng nữa? Quan trọng hơn, những khoản đầu tư khổng lồ này còn có thể tạo ra bao nhiêu giá trị kinh tế tăng thêm? Làm thế nào biến những công trình đã xây dựng tiếp tục thành động lực tăng trưởng bền vững?.