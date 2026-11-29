Người Việt từ 18 đến 69 tuổi vận động trung bình hơn 4 giờ mỗi ngày - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Một phần thời gian vận động của người Việt Nam nằm ngay trên đường đi làm, đi chợ hay đưa con đến trường.

4 giờ vận động đến từ đâu?

Ví dụ, đối với nhiều hành khách đi tàu Cát Linh - Hà Đông (Hà Nội), buổi sáng đã có một quãng đi bộ trước khi họ bước lên toa. Trong nghiên cứu công bố tháng 10-2026 về 1.015 hành khách trên tuyến đường sắt đô thị này ở Hà Nội, 594 người cho biết họ đi bộ đến ga.

Đáng chú ý, gần 96% người được hỏi sống trong gia đình có ít nhất một chiếc xe máy. Đi bộ vẫn là lựa chọn phổ biến nhất cho chặng đầu, nhất là ở quãng đường khoảng 500m.

Những quãng đi như thế dễ bị bỏ sót nếu chỉ hỏi một người hôm qua có tập thể dục hay không. Trong điều tra quốc gia STEPS 2021, Bộ Y tế và WHO hỏi 4.300 người từ 18 đến 69 tuổi về cả một tuần điển hình.

Từ câu trả lời của họ, bình quân mỗi ngày có 209 phút vận động trong công việc, 27 phút đi bộ hoặc đạp xe để đi lại và 12 phút vận động lúc rảnh. Phần lớn trong hơn bốn giờ ấy là thời gian lao động.

Ngay cả con số 12 phút cũng dễ gây hiểu nhầm. Khảo sát tính những đợt vận động lúc rảnh ở cường độ vừa hoặc mạnh, kéo dài ít nhất 10 phút liên tục.

Gần 3/4 người được hỏi (73,8%) cho biết họ không có đợt vận động nào như vậy trong tuần điển hình. Do đó, 12 phút là mức bình quân tính cả người chơi thể thao đều đặn lẫn người cả tuần chưa có một buổi tập.

Trong hồ sơ Việt Nam công bố năm 2025, WHO ước tính khoảng 30% người Việt từ 18 tuổi trở lên chưa vận động đủ mức khuyến nghị vào năm 2022. Tỉ lệ ở nữ là 35%, ở nam là 26%. Với người dành cả ngày làm việc tại bàn rồi đi xe máy từ cơ quan về tận cửa nhà, một phần việc rất cụ thể là tìm xem trong ngày có chặng nào mình đi bộ được.

Điều gì khiến người ta muốn đi bộ thêm?

Ở TP.HCM, từ nhà ra chợ có thể chỉ vài trăm mét. Nhưng nếu phải bước xuống lòng đường để tránh xe máy đậu trên vỉa hè, đoạn đường ấy lại thành một lựa chọn khó khăn với người dắt theo trẻ nhỏ.

Một nghiên cứu về điều kiện đi bộ tại TP.HCM công bố năm 2025 ghi nhận những trở ngại ngay trên các tuyến phố và trong hẻm, từ mặt đường xấu, thiếu bóng cây đến cảnh xe máy chiếm lối đi. Khoảng cách đo trên bản đồ chưa kể hết những gì một người phải vượt qua trên đường.

Điều người đi bộ mong muốn cũng hiện rõ trong khảo sát đi lại năm 2025 ở Anh, với hơn 9.000 hộ gia đình hoàn thành cả phỏng vấn và nhật ký hành trình.

Khi được hỏi điều gì sẽ khuyến khích mình đi bộ nhiều hơn, lựa chọn phổ biến nhất của nữ giới là vỉa hè bằng phẳng, sạch, thoáng và đủ sáng (27%). Nam giới chọn nhiều nhất là đường sá an toàn hơn (22%), chẳng hạn xe chạy chậm lại hoặc người lái xe biết nhường đường.

Quét mã QR để tham dự giải đi bộ trực tuyến “100 triệu bước chân vì một Việt Nam khỏe mạnh”

Bắt đầu từ số bước mình đang đi

Nếu hôm nay mới đi được 2.000 bước, có nhất thiết phải nhắm ngay mốc 10.000? Giáo sư Ding Ding (Đại học Sydney, Úc) và cộng sự đã tổng hợp 57 nghiên cứu theo dõi số bước bằng thiết bị. Kết quả công bố trên The Lancet Public Health năm 2025 cho thấy người đi khoảng 7.000 bước mỗi ngày có nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân thấp hơn 47% so với người đi khoảng 2.000 bước.

Theo bà Ding, ngay ở mức 4.000 bước, các nhà nghiên cứu đã ghi nhận lợi ích sức khỏe so với mức 2.000. Với người mới tập, đi thêm so với hôm qua là một mục tiêu vừa sức.

Từ nay đến hết ngày 11-12, giải đi bộ trực tuyến “100 triệu bước chân vì một Việt Nam khỏe mạnh” do Báo điện tử Tuổi Trẻ và Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM tổ chức là dịp để bạn đọc thử tìm quãng đi ấy.

Người tham gia tự chọn giờ, chọn đường và dùng ứng dụng vRace miễn phí để ghi nhận kết quả. Có thể bắt đầu bằng một vòng công viên trong lúc chờ con tan học. Nếu buổi đi vừa vặn với thời gian chờ con hôm nay, ngày mai mình đã biết có thể đi bộ vào lúc nào.

Giải đi bộ trực tuyến "100 triệu bước chân vì một Việt Nam khỏe mạnh" Trong khuôn khổ các hoạt động hưởng ứng Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026, Báo điện tử Tuổi Trẻ cùng Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM phối hợp triển khai giải đi bộ trực tuyến "100 triệu bước chân vì một Việt Nam khỏe mạnh", với sự đồng hành của đơn vị kỹ thuật vRace. Chương trình nhằm khuyến khích cộng đồng hình thành thói quen vận động, nâng cao sức khỏe và lan tỏa tinh thần "Thể thao cho mọi người". Link đăng ký đi bộ trực tuyến: https://mediahub.tuoitre.vn/giai-di-bo-100-trieu-buoc-chan

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 là sự kiện thể thao lớn nhất cả nước, được tổ chức theo chu kỳ 4 năm/lần. TP.HCM là địa phương đăng cai chính, sau 20 năm kể từ lần gần nhất đảm nhận vai trò này. Các cuộc tranh tài còn được tổ chức tại Đồng Nai, Đồng Tháp và Hà Nội. Đại hội có 48 môn thể thao, 973 nội dung tranh huy chương, quy tụ 36 đoàn, gồm 34 tỉnh, thành phố và hai ngành Công an, Quân đội. Dự kiến có khoảng 16.000 cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên, 2.000 trọng tài tham gia, cùng khoảng 200.000 lượt khách mời, cổ động viên và du khách. Ban tổ chức bố trí 34 địa điểm thi đấu, gồm 31 địa điểm tại TP.HCM và 3 địa điểm phối hợp ở các địa phương khác. Theo kế hoạch, chương trình chính diễn ra từ 14-11 đến 12-12-2026. Lễ khai mạc toàn đại hội đã diễn ra tối 21-11 tại công viên bờ sông Sài Gòn (TP.HCM), lễ bế mạc ngày 12-12 tại Nhà thi đấu Phú Thọ. Đại hội là dịp đánh giá công tác đào tạo, huấn luyện, phát hiện tài năng và tuyển chọn lực lượng kế cận cho thể thao Việt Nam.

Phát động Giải đi bộ '100 triệu bước chân vì một Việt Nam khỏe mạnh': Cùng hướng về Đại hội Thể thao toàn quốc Không trực tiếp tranh tài tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026, mỗi người vẫn có thể hòa vào không khí đại hội bằng những bước chân hằng ngày, thông qua Giải đi bộ trực tuyến “100 triệu bước chân vì một Việt Nam khỏe mạnh”.



