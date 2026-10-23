Trong 18 tháng, Mỹ đã trục xuất số lượng người nhập cư tương đương dân số đảo quốc Fiji

Cảnh sát đối đầu với những người biểu tình phản đối chiến dịch của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm truy quét và trục xuất người nhập cư không có giấy tờ hợp pháp tại Minneapolis, bang Minnesota, Mỹ ngày 17-1-2026 - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin Reuters, báo cáo được Viện Chính sách di cư (MPI) của Mỹ đăng ngày 22-10 cho thấy 980.000 người đã bị trục xuất khỏi Mỹ trong 18 tháng đầu nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Donald Trump.

Với 980.000 người, con số này gần tương đương dân số Fiji, đảo quốc ở nam Thái Bình Dương với khoảng 930.000 dân. Quy mô này thậm chí lớn gấp nhiều lần dân số các nước như đảo quốc Palau (18.000 dân), Tuvalu (10.000 dân)...

Điều đáng chú ý, chỉ 20% tổng số trường hợp bị trục xuất trong giai đoạn này liên quan đến những người bị kết án hình sự.

Trong số những người nhập cư bị trục xuất sau khi cư trú tại Mỹ từ hai năm trở lên, 71% chưa từng bị kết án hình sự.

Báo cáo do ông Marc Rosenblum - cựu lãnh đạo Văn phòng Thống kê an ninh nội địa thuộc Bộ An ninh nội địa Mỹ và hiện là nghiên cứu viên tại MPI - thực hiện.

Tính theo năm, tổng số trường hợp trục xuất tăng so với thời chính quyền Tổng thống Joe Biden và nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump, nhưng vẫn thấp hơn so với mức thường thấy vào đầu thập niên 2000.

Trong tổng số 980.000 trường hợp trục xuất do Cơ quan Thực thi di trú và hải quan Mỹ (ICE) và Cơ quan Hải quan và bảo vệ biên giới Mỹ (CBP) thực hiện từ ngày 20-1-2025 đến 31-7-2026, khoảng 59% (580.000 trường hợp) là trục xuất theo lệnh chính thức.

Trong khi đó, 30% (tương đương 300.000 trường hợp) là đưa người nhập cư trở về theo diện thực thi pháp luật. 11% trường hợp còn lại là đưa người nhập cư trở về theo thủ tục hành chính.

Hơn 2/3 trong tổng số 980.000 trường hợp trục xuất liên quan đến những người nhập cư bị phát hiện và chặn lại ngay từ đầu tại khu vực biên giới.

Tổng thống Trump giải thích chiến dịch siết chặt nhập cư và trục xuất của chính quyền ông nhằm tăng cường an ninh nội địa. Tuy nhiên, các tổ chức bảo vệ quyền con người đã chỉ trích chiến dịch này.

Hôm 20-10, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết chính quyền ông Trump đến nay đã thu hồi hơn 300.000 thị thực (visa) trong nhiệm kỳ thứ hai của ông.

Trong số những trường hợp thu hồi thị thực có những người nước ngoài ủng hộ Palestine tham gia biểu tình phản đối các cuộc tấn công của Israel nhằm vào Dải Gaza; những người nước ngoài bình luận trên mạng xã hội về vụ ám sát nhà hoạt động bảo thủ Charlie Kirk...

Đến nay, các nỗ lực trục xuất của chính quyền ông Trump đã vấp phải nhiều thách thức pháp lý, với kết quả khác nhau.