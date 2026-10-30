Trốn phố về Đamb'ri hùng vĩ: Ngủ giữa mây ngàn, thức giấc bên thác đổ

Một màu xanh biếc của núi rừng hùng vĩ - Ảnh: NHUNG PHẠM

Đamb'ri vốn là ngọn thác cao và hùng vĩ bậc nhất tỉnh Lâm Đồng, từng lọt vào top 14 thác nước đẹp nhất thế giới.

Đánh thức mọi giác quan giữa không gian xanh đại ngàn Đamb'ri

Mọi mệt mỏi bỗng tan biến khi chúng tôi thức giấc vào sáng hôm sau. Một màu xanh biếc ùa vào khung cửa kính. Mở tung cửa sổ của căn bungalow là thấy ngay những làn khói trắng mỏng lãng đãng như mây như sương, lững lờ trôi ngang tầm mắt.

Tiếng thác đổ ầm ào vang vọng hòa với tiếng chim hót ríu ran trong những vòm lá xanh thẫm. Không khí thanh sạch, yên bình và trong trẻo.

Bầu trời Bảo Lộc mùa này luôn thường trực một màu xám đùng đục. Thời tiết đỏng đảnh lúc mưa lúc nắng. Mặt trời ló ra làm lòng người nhen lên chút hy vọng, nhưng chỉ chốc lát, mưa lại sầm sập đổ xuống. Bởi vậy ở Đamb'ri, hễ đi ra ngoài là phải mang theo ô để phòng những cơn mưa bất chợt.

Những cơn mưa bất chợt ở Đamb'ri - Ảnh: NHUNG PHẠM

Nhưng mưa và lạnh lại mang theo phong vị riêng. Buổi sáng, còn gì bằng ngồi trong nhà hàng xì xụp bát miến gà nghi ngút khói, nhấp một ngụm trà atisô hay ly cà phê ấm nóng, vừa rôm rả chuyện trò, vừa thảnh thơi ngắm nhìn núi rừng xôn xao trong màn mưa trắng xóa. Chẳng còn bận tâm về những ồn ào, khói bụi của phố thị.

Tranh thủ lúc trời hửng nắng, chúng tôi thuê thuyền đạp vịt để thưởng ngoạn cảnh sắc.

Thuyền nhẹ trôi giữa lòng hồ, thấp thoáng xung quanh là những chiếc xe đạp đôi của các du khách nhẹ nhàng lướt trên mặt nước. Ngồi bên mạn hồ, lắng nghe tiếng thác chảy giữa làn gió mát rượi lao xao qua những tàng lá rậm rạp của rừng già, chợt thấy lòng bình yên đến lạ.

Choáng ngợp trước vẻ đẹp hùng vĩ của thác Đamb'ri

Cách hồ không xa là khu vui chơi với vòng đu quay 36m - cao nhất Tây Nguyên. Hồ bơi có máng trượt nước, ngập tràn tiếng cười giòn giã của những bạn nhỏ đang hào hứng với các trò vận động vui nhộn.

Điểm nhấn lãng mạn nhất chính là vườn hoa chong chóng đủ màu thi nhau quay tít mỗi khi có làn gió cao nguyên thổi qua, vẽ nên một khung cảnh lãng mạn giữa thiên nhiên hùng vĩ.

Buổi chiều chúng tôi xuống thác Đamb'ri, đi qua hệ thống máng trượt dài để đến với thác Dasara - ngọn thác nhỏ hơn nằm gần đó. Tuy nhiên do trời mưa đường trơn nên chúng tôi đành lỗi hẹn trải nghiệm này để đảm bảo an toàn.

Thác Đamb’ri hùng vĩ và hơi nước bốc lên cuồn cuộn - Ảnh: NHUNG PHẠM

Đamb'ri vốn là ngọn thác cao và hùng vĩ bậc nhất tỉnh Lâm Đồng, từng lọt vào top 14 thác nước đẹp nhất thế giới.

Trong tiếng K'Ho, Đamb'ri có nghĩa là "đợi chờ".

Câu chuyện gắn liền với mối tình chung thủy nhưng đầy trắc trở của nàng B'Ri và chàng K'Dam. Khi chàng bỏ đi vào rừng sâu, nàng B'Ri đã ngồi khóc bên bờ suối đầu làng ngày này qua tháng khác cho đến khi thân xác hóa thành cát đá, nước mắt chảy dài thành dòng thác vĩ đại.

Để đến được chân thác, chúng tôi băng qua một khu rừng rậm rạp với nhiều cây cổ thụ và gỗ quý như lát hoa, kiền kiền...

Sau đêm mưa lớn, lượng nước đổ về thác cuồn cuộn dữ dội.

Dù đứng cách xa cả chục mét, những màn bụi nước li ti vẫn bắn tung tóe làm ướt đầu tóc, áo quần.

Nhìn ngọn thác đổ dọc từ độ cao hơn 60m xuống vực sâu, bọt tung trắng xóa, ai nấy đều choáng ngợp trước sự kỳ vĩ của thiên nhiên. Từ đáy thác, hơi nước bốc lên dày đặc, tản đi giữa những vòm cây tựa như mây như sương.

Khung cảnh nên thơ của núi rừng quanh thác Đamb’ri - Ảnh: NHUNG PHẠM

Đọng lại hương vị và tình người giữa đại ngàn Bảo Lộc

Nướng BBQ giữa buổi tối se lạnh - Ảnh: NHUNG PHẠM

Ẩm thực nơi đây mang đậm hương vị đại ngàn với cá suối chiên giòn, canh rau rừng thanh mát và cơm lam thơm dẻo. Chúng tôi còn mua được những trái sầu riêng chín cây thơm nức, bắp nếp dẻo tươi ngọt từ người dân địa phương ở lân cận.

Khi màn đêm buông xuống cũng là lúc bữa tiệc nướng BBQ bắt đầu. Giữa tiết trời se lạnh của đại ngàn, không gì lý tưởng hơn là được ngồi quây quần bên những người thân yêu cạnh bếp than hồng ấm áp, vừa nướng đồ ăn vừa nhâm nhi món ngô, khoai nướng và những xiên thịt nướng đậm đà cuộn với các loại rau rừng tươi ngon xanh mướt của Bảo Lộc.

Trong quỹ thời gian ít ỏi, chúng tôi vẫn kịp ghé thăm Tu viện Bát Nhã cách khu sinh thái Đamb'ri gần hai cây số. Tu viện ẩn mình giữa rừng thông và những đồi chè xanh ngát, mang vẻ đẹp tĩnh mịch, trầm mặc.

Chuyến đi hai ngày một đêm đã để lại cho chúng tôi nhiều ấn tượng. Trên đường về, chúng tôi đã hào hứng lên kế hoạch sẽ quay lại nơi này vào một ngày nắng ráo, để có thể cảm nhận trọn vẹn hơn một góc khác của Bảo Lộc nên thơ.

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