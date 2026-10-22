Trẻ mắc bệnh đường hô hấp nhập viện tăng, có trẻ gặp biến chứng viêm phổi

Nhân viên y tế khoa hô hấp 1 Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM) hỗ trợ phụ huynh chăm sóc một bệnh nhi mắc bệnh đường hô hấp nặng - Ảnh: XUÂN MAI

Ghi nhận tại khoa hô hấp 1, Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM) ngày 21-10, đông trẻ mắc bệnh đường hô hấp nhập viện. Riêng phòng cấp cứu của khoa - nơi tiếp nhận và điều trị các ca bệnh nặng, có 14 trẻ đang được theo dõi và điều trị sát.

Mẹ xót lòng nhìn con 16 tháng bị viêm phổi

Bé gái 16 tháng tuổi đã nằm điều trị tại phòng cấp cứu của khoa hô hấp 1 Bệnh viện Nhi đồng 2 đã hơn 10 ngày vì bị viêm phổi và viêm tiểu phế quản.

Chị N.T. (ngụ Nhà Bè, TP.HCM, mẹ bé) cho biết con mình bị sinh non lúc 36 tuần, cân nặng chào đời chỉ hơn 1kg. Vào thời điểm mắc bệnh, bé ho nhẹ nhưng sau hai ngày ho nhiều nên đưa đi khám và chỉ định nhập viện.

Đến nay bé đã nhập viện điều trị hơn 10 ngày, tình trạng ho cải thiện nhưng lồng ngực vẫn còn lõm khi thở, cần tiếp tục theo dõi. "Thấy tội nghiệp, thương con vì còn nhỏ quá. Vào mùa này, thấy bé nào cũng bị bệnh hết", chị T. nói.

BS CKII Lê Thị Thanh Thảo - Phó trưởng khoa hô hấp 1, Bệnh viện Nhi đồng 2 - cho biết trong khoảng hai tuần gần đây, số trẻ mắc bệnh hô hấp đến bệnh viện tăng so với tháng trước và cùng kỳ năm ngoái.

Vào ngày 21-10, phòng cấp cứu của khoa hô hấp 1 Bệnh viện Nhi đồng 2 tiếp nhận điều trị 14 trẻ mắc các bệnh đường hô hấp nặng, chủ yếu do viêm phổi, viêm tiểu phế quản... - Ảnh: XUÂN MAI

Riêng phòng cấp cứu của khoa, hiện có 14 trẻ mắc bệnh nặng đang được hỗ trợ thở oxy hoặc NCPAP, chủ yếu do viêm phổi, viêm tiểu phế quản. Một số trẻ viêm phổi đã xuất hiện biến chứng nặng như tràn dịch, tràn mủ màng phổi.

"Đây là diễn biến đã được dự báo trước của bệnh viện và khoa vì từ tháng 10 - 12 hằng năm là thời điểm giao mùa, thời tiết mưa nắng thất thường khiến các bệnh hô hấp ở trẻ gia tăng", bác sĩ Thảo nhấn mạnh.

Trẻ dưới 3 tháng tuổi, trẻ có bệnh nền là nhóm trẻ dễ chuyển nặng khi mắc bệnh đường hô hấp - Ảnh: XUÂN MAI

Bệnh hô hấp ở trẻ tăng, bệnh viện sẵn sàng ứng phó

Theo thống kê của Bệnh viện Nhi đồng 2, trung bình mỗi ngày trong tháng 10 bệnh viện tiếp nhận 4.176 lượt khám ngoại trú và 235 lượt nhập viện, trong khi đó trung bình mỗi ngày trong tháng 9 tiếp nhận 3.110 lượt khám và 202 lượt nhập viện.

Trong số này, các bệnh lý hô hấp chiếm số lượng đáng kể, với trung bình mỗi ngày trong tháng 10 là 2.329 lượt khám và 77 lượt nhập viện. Những bệnh hô hấp thường gặp khiến trẻ phải nhập viện gồm viêm phổi, viêm phế quản phổi, viêm tiểu phế quản, nhiễm trùng đường hô hấp trên cấp tính...

Trẻ mắc bệnh đường hô hấp được lấy ven, tiêm thuốc - Ảnh: XUÂN MAI

Về cơ số giường bệnh, bác sĩ Thảo thông tin, hiện khoa có 154 giường nội trú cùng các giường hỗ trợ và 21 giường cấp cứu.

Dù lượng bệnh nhi tăng cao, cơ sở vật chất và nguồn lực của khoa vẫn đáp ứng nhu cầu điều trị, không để xảy ra tình trạng bệnh nhi phải nằm ghép.

Chị N.T. xót xa khi con gái 16 tháng tuổi phải nằm viện đã hơn 10 ngày vì viêm tiểu phế quản - Ảnh: XUÂN MAI

BS CKII Lê Thị Thanh Thảo - Phó trưởng khoa hô hấp 1, Bệnh viện Nhi đồng 2 - cho biết khoa và bệnh viện luôn sẵn sàng và đã có các phương án, kế hoạch đáp ứng khi tình hình trẻ mắc bệnh đường hô hấp tăng - Ảnh: XUÂN MAI

Trẻ mắc bệnh đường hô hấp nhập viện tăng, bác sĩ khuyến cáo gì? - Video: XUÂN MAI

Để chủ động phòng bệnh đường hô hấp, bác Thảo khuyến cáo phụ huynh cần đưa trẻ tiêm ngừa định kỳ hằng năm theo lịch, như vắc xin cúm mùa, phế cầu, RSV. Còn tiêm vắc xin ngay trong mùa dịch sẽ không giúp trẻ tạo kháng thể kịp thời. Bên cạnh đó cần hướng dẫn trẻ rửa tay thường xuyên, đeo khẩu trang phù hợp và hạn chế đến nơi tập trung đông người trong mùa dịch. Khi trẻ có biểu hiện sốt cao hoặc dấu hiệu bất thường, nên đưa trẻ đi khám sớm để được chẩn đoán chính xác, phân biệt với các bệnh lý khác để có hướng theo dõi, điều trị kịp thời.