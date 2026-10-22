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Trạm cân nông sản không đủ điều kiện, bị yêu cầu dừng nhưng vẫn hoạt động

tác giả
MINH CHIẾN
MINH CHIẾN
MINH CHIẾN

Nhiều trạm cân nông sản tại xã Vân Hòa, Đắk Lắk bị yêu cầu dừng do không đủ điều kiện, thủ tục theo quy định nhưng vẫn hoạt động bất chấp.

Đắk Lắk kiểm tra đột xuất các trạm cân bị yêu cầu dừng hoạt động - Ảnh 1.

Trạm cân nông sản của Công ty TNHH Thái Bảo Nam vẫn hoạt động, dù không đủ điều kiện - Ảnh: MINH CHIẾN

Ngày 20-10, Tuổi Trẻ ghi nhận tại trạm cân của Công ty TNHH Thái Bảo Nam (xã Vân Hòa), hoạt động thu mua vẫn diễn ra bình thường, bùn đất từ các xe chở nông sản rơi vãi đầy trên đường ĐT 650.

Cùng thời điểm, tại trạm cân của Công ty TNHH Bảo Hân Châu nằm sát đường ĐT 643 cũng nhếch nhác với các vệt bánh xe ra vào và một lượng lớn sắn mì chất đống tại đây...

Đây là 2 trong số 5 trạm cân đã bị UBND xã Vân Hòa yêu cầu dừng hoạt động, sau khi tổ liên ngành kiểm tra từ ngày 28-5 đến 9-6.

Cụ thể, 5 cơ sở bị xã này yêu cầu dừng hoạt động cho đến khi hoàn thiện thủ tục theo quy định, gồm Công ty TNHH Bảo Hân Châu, Công ty TNHH Thái Bảo Nam và các cơ sở của ông Nguyễn Thanh Hải, Trần Quốc An, Mai Văn Nghi.

Các trạm cân này thiếu các hồ sơ xây dựng, thủ tục đấu nối giao thông, môi trường, khai thác nước ngầm và phòng cháy chữa cháy...

Đắk Lắk kiểm tra đột xuất các trạm cân bị yêu cầu dừng hoạt động - Ảnh 3.

Bùn đất rơi vãi trên đường tại lối vào khu vực trạm cân của Công ty TNHH Thái Bảo Nam - Ảnh: MINH CHIẾN

Ông Phạm Quốc Hoàng, Phó chủ tịch UBND xã Vân Hòa, cho biết tại thời điểm kiểm tra trên địa bàn có 11 trạm cân nông sản. Trong đó có 3 trạm cân nằm trong các nhà máy, đã được tỉnh cấp chủ trương đầu tư, hồ sơ pháp lý đầy đủ. 8 trạm cân còn lại chủ yếu phục vụ thu mua nông sản theo mùa vụ của hộ kinh doanh, cá thể. Ngoài ra còn một số trạm cân không ghi nhận hoạt động hoặc hoạt động theo mùa vụ.

Qua đợt kiểm tra từ cuối tháng 5-2026, địa phương đã lập biên bản yêu cầu các trạm chưa đủ điều kiện dừng hoạt động. Trong thời gian dừng hoạt động để khắc phục một số trạm cân có xin địa phương tiếp tục thu mua thêm, hoặc xin chuyển trạm cân sang vị trí khác.

Tuy nhiên, hiện nay khi bước vào vụ thu mua sắn mì, một số trạm bị yêu cầu dừng, không hoạt động trước đó có dấu hiệu hoạt động trở lại.

"Ngay trong tuần này, tổ liên ngành của địa phương sẽ liên tục kiểm tra đột xuất, không báo trước và dùng flycam ghi hình hiện trạng thực tế để làm căn cứ xử lý", ông Hoàng nói.

Ông Hoàng cũng cho hay bà con nông dân cũng kiến nghị vùng trồng nông sản diện tích nhỏ, nếu không có trạm cân gần thôn thì chi phí vận chuyển đến các nhà máy rất cao, dễ bị nhà máy ép giá (trừ tạp chất)… Vì vậy, với những trạm cân nằm ở vị trí phù hợp, cơ bản đáp ứng quy hoạch, địa phương sẽ hướng dẫn chủ cơ sở hoàn thiện thủ tục để hoạt động đúng quy định.

Đối với tình trạng xe chở mì, keo làm rơi vãi bùn đất ra đường, xã đã giao công an làm việc, nhắc nhở và yêu cầu chủ trạm cân, chủ xe ký cam kết vệ sinh, rửa xe trước khi ra đường chính. Các trường hợp vi phạm sẽ bị lập biên bản xử lý nhằm bảo đảm vệ sinh môi trường và an toàn giao thông.

Đắk Lắk dùng flycam kiểm tra đột xuất các trạm cân bị yêu cầu dừng hoạt động - Ảnh 5.Nhiều doanh nghiệp ở Khánh Hòa khai thác khoáng sản vượt công suất cấp phép

Thanh tra tỉnh Khánh Hòa kết luận nhiều doanh nghiệp đã khai thác khoáng sản vượt công suất hằng năm theo giấy phép được cấp, không lắp đặt trạm cân, camera giám sát.

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MINH CHIẾN
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    Chủ đề: UBND xã Vân Hoà trạm cân Đắk Lắk hoạt động trái phép rơi bùn đất Đắk Lắk

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