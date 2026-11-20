Đại sứ Đỗ Hùng Việt - Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc cùng Phu nhân (ngồi bàn giữa) giới thiệu trải nghiệm Thiền cà phê đến các đại sứ, nhà ngoại giao và đại diện phái đoàn các nước tại Liên Hợp Quốc - Ảnh: Trung Nguyên Legend



Hoạt động nằm trong chương trình hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam với chủ đề "Một tách cà phê Việt Nam - Cà phê, Văn hóa và Kết nối" (A Cup of Viet Nam - Coffee, Culture & Connection), kết hợp khai trương Góc Cà phê Việt Nam tại văn phòng Phái đoàn.

Tại chương trình, các nhà ngoại giao, đại sứ và đại diện Phái đoàn các nước tại Liên Hợp Quốc được giới thiệu một cách tiếp cận cà phê thông qua trải nghiệm Thiền cà phê - phương pháp thực hành nền tảng của Cà phê Đạo do Trung Nguyên Legend sáng tạo, kết hợp thưởng thức cà phê với các thao tác thực hành, âm thanh và không gian trải nghiệm.

Bằng sự chú tâm trong từng nghi thức thưởng lãm, người tham gia có cơ hội lắng lại, suy ngẫm về bản thân và mối liên hệ với cộng đồng.

Giới thiệu văn hóa Việt qua trải nghiệm Thiền cà phê

Đại sứ Tareq Albanai, Đại diện thường trực của Nhà nước Kuwait tại Liên Hợp Quốc, bày tỏ lời cảm ơn vì chương trình đã tạo cơ hội để các đại biểu cùng gặp gỡ và trải nghiệm.

Giáo sư John Phan, thuộc Viện Nghiên cứu Đông Á Weatherhead, Đại học Columbia, nhận xét trải nghiệm này kết hợp nhiều yếu tố văn hóa Việt Nam, tạo ra một dịp để giới thiệu những giá trị văn hóa của Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Phát biểu tại chương trình, Đại sứ Đỗ Hùng Việt - Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc chia sẻ "Cà phê không chỉ là một thức uống. Cà phê còn mở ra không gian để các quốc gia lắng nghe nhau, tìm sự hòa hợp và cùng tư duy sáng tạo".

Tại chương trình, các đại sứ quốc tế được giới thiệu một cách tiếp cận cà phê đặc biệt, khác biệt thông qua trải nghiệm Thiền cà phê - Ảnh Trung Nguyên Legend

Theo Trung Nguyên Legend, với sự kết hợp giữa hương vị, âm thanh, nghi thức cùng hội tụ trong tinh thần Hòa - Kính - Thanh - Tịnh - Trách Nhiệm - Tôn Tạo, Thiền cà phê hướng đến việc đánh thức giác quan, nuôi dưỡng sự chú tâm tĩnh tại, tạo sự kết nối hài hòa giữa những con người đến từ các nền văn hóa khác nhau cùng đối thoại, sẻ chia và vượt qua khác biệt.

Ông Jonathan Baker - Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam - trải nghiệm Thiền cà phê trong khuôn khổ Diễn đàn Di sản Cà phê Thế giới - Ảnh Trung Nguyên Legend

Trước đó, trong bộ phim tài liệu "The Tao of Coffee" do Warner Bros. Discovery sản xuất, cách tiếp cận của Trung Nguyên Legend trong việc nâng cao giá trị cà phê Việt Nam không chỉ là một thức uống thông thường mà được đề cập ở góc độ văn hóa, nghệ thuật và phong cách sống.

Một số nội dung về văn hóa cà phê của Việt Nam từng được giới thiệu trên các kênh truyền thông quốc tế như Discovery, CNN và Bloomberg.

Đến nay, thông qua trải nghiệm Thiền cà phê, triết lý Cà phê Đạo do Nhà sáng lập - Chủ tịch Đặng Lê Nguyên Vũ sáng tạo được doanh nghiệp định vị như một ngôn ngữ mới của ngoại giao văn hóa thế giới, góp phần thể hiện bản sắc văn hóa cà phê Việt Nam, hướng đến sự thấu hiểu, kết nối và phát triển bền vững.

Đồng hành bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa cà phê

Trước sự kiện tại Liên Hợp Quốc, trải nghiệm này từng được giới thiệu tại Diễn đàn Di sản Cà phê Thế giới do UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức với sự đồng hành của UNESCO; chương trình "Dạo bước để hiểu về Thành phố" của Sở Ngoại vụ TP.HCM và sự kiện "Viet Nam Day 2026" tại Fukuoka, Nhật Bản.

Ông Marc Evans Knapper, cựu Đại sứ Mỹ tại Việt Nam, trải nghiệm Thiền cà phê tại Bảo tàng Thế giới Cà phê - Ảnh DNCC

Đáng chú ý, tại Paris ngày 26-10-2026, trong khuôn khổ công bố hợp tác toàn cầu giữa UNESCO và Sofitel Legend về bảo tồn di sản văn hóa gắn với trải nghiệm du lịch, Thiền cà phê cũng được lựa chọn giới thiệu như một nét văn hóa cà phê của Việt Nam.

Song song với các hoạt động quốc tế, doanh nghiệp đang phối hợp với tỉnh Đắk Lắk triển khai một số chương trình liên quan đến bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa cà phê địa phương.

Trong đó, Trung Nguyên Legend đồng hành cùng tỉnh xây dựng Học viện Cà phê, gắn với định hướng phát triển Buôn Ma Thuột thành thủ phủ cà phê của Việt Nam.

Doanh nghiệp cũng ký biên bản ghi nhớ hợp tác với Trường đại học Văn hóa TP.HCM về việc phối hợp triển khai chuyên ngành đào tạo "Di sản cà phê - Kinh tế sáng tạo", hướng đến nghiên cứu, đào tạo và trao truyền các giá trị văn hóa cà phê.

Thống đốc tỉnh Fukuoka và phu nhân (bên phải), Chủ tịch Hội đồng tỉnh Kagoshima và Phu nhân (bên trái) ấn tượng với trải nghiệm Thiền cà phê trong chương trình "Viet Nam Day 2026" - Ảnh DNCC

Trung Nguyên Legend cũng đang thúc đẩy quá trình xây dựng hồ sơ "Tri thức trồng và chế biến cà phê Đắk Lắk" để đề xuất ghi danh vào danh sách thực hành tốt bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Đây là chương trình do tỉnh Đắk Lắk triển khai, với sự đồng hành của doanh nghiệp.

Song song với dấu ấn Thiền cà phê tại Liên Hợp Quốc, Trung Nguyên Legend tiếp tục mở rộng hệ thống không gian lan tỏa văn hóa cà phê Việt Nam trong nước và quốc tế. Từ ngày 20 đến 29-11-2026, doanh nghiệp dự kiến giới thiệu bốn quán cà phê mới tại các bang Oregon, California và Texas (Mỹ), gồm hai không gian Cà Phê Thế Giới Trung Nguyên Legend và hai cửa hàng Trung Nguyên E-Coffee.

Tại Việt Nam, hệ thống E-Coffee cũng dự kiến khai trương gần 10 cửa hàng mới ở TP.HCM, Khánh Hòa, Đồng Nai và Vĩnh Long.

Bảo tàng Thế giới Cà phê tại Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) - không gian đào tạo, thực hành của Học viện Cà phê, từng được National Geographic giới thiệu - Ảnh DNCC

Trong tinh thần văn hóa được đề cao như nguồn lực cho phát triển bền vững, từ dấu ấn được UNESCO chọn giới thiệu với thế giới và hiện diện trên quê hương Trà Đạo Nhật Bản, Thiền cà phê hiện diện tại Liên Hợp Quốc là một bước tiến rất lớn, khẳng định triết lý Cà Phê Đạo trên toàn cầu.

Qua đó, câu chuyện về cà phê Việt Nam có thêm một hướng tiếp cận, không chỉ từ sản phẩm và thương mại mà còn từ văn hóa và trải nghiệm, trở thành cầu nối văn hóa, lấy con người làm trung tâm và hướng đến lối sống nhân bản, nhân văn, hài hòa, bền vững.