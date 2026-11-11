Trái đất vẫn có thể sống được nếu chưa từng có sự sống?

Trái đất có cần sự sống để là nơi có thể cư trú được? - Ảnh: NASA

Nghiên cứu, do nhà sinh vật học thiên văn Samantha Gilbert-Janizek thuộc Đại học Washington (Mỹ) dẫn đầu, qua đó đặt ra câu hỏi về vai trò thực sự của sinh vật trong việc duy trì khả năng cư trú của hành tinh.

Nhóm nghiên cứu xây dựng mô hình Trái đất không có sự sống nhưng vẫn giữ nguyên các thành phần vật lý như lõi, lớp phủ, vỏ, khí quyển và đại dương.

Mô hình theo dõi 19 đặc tính quan trọng của hành tinh, trong đó có dòng nhiệt, thành phần hóa học đại dương và nhiệt độ bề mặt, để mô phỏng quá trình tiến hóa của Trái đất trong 5 tỉ năm - tức từ khoảng thời gian Trái đất hình thành cho đến khoảng 500 triệu năm sau trong tương lai.

Kết quả cho thấy sự vắng mặt của sinh vật không làm thay đổi đáng kể khả năng duy trì điều kiện cư trú của Trái đất, theo trang ScienceAlert ngày 10-11.

Khác biệt nổi bật nhất là khí quyển gần như không có oxy do thiếu quá trình quang hợp.

Theo các nhà khoa học, hành tinh vẫn có thể duy trì nhiệt độ phù hợp với nước lỏng nhờ những cơ chế địa chất và hóa học tự nhiên.

Đáng chú ý là chu trình carbonate - silicate, liên quan đến quá trình phong hóa đá silicate, hoạt động núi lửa và hóa học đại dương.

Chu trình này giúp điều hòa lượng CO₂ trong khí quyển, qua đó ổn định nhiệt độ bề mặt ngay cả khi độ sáng của Mặt trời tăng khoảng 30% trong 4,5 tỉ năm.

Phát hiện không bác bỏ giả thuyết Gaia, cho rằng sự sống tương tác với môi trường vật lý Trái đất để góp phần duy trì trạng thái cân bằng của hành tinh.

Tuy nhiên, kết quả cho thấy sự sống có thể không phải điều kiện bắt buộc để một hành tinh đá duy trì khả năng cư trú trong thời gian dài.

Nghiên cứu cũng có ý nghĩa đối với việc tìm kiếm sự sống ngoài Trái đất. Một hành tinh có nhiệt độ và điều kiện phù hợp với nước lỏng chưa chắc đã có sinh vật, bởi các quá trình phi sinh học cũng có thể tạo ra môi trường tương tự.

Nhóm nghiên cứu cho biết mô hình còn một số giới hạn, trong đó có các giả định về kiến tạo mảng và hóa học khí quyển. Vì vậy, cần thêm nghiên cứu để xác định đầy đủ vai trò của sự sống trong việc điều hòa khí hậu hành tinh.

Nghiên cứu công bố trên tạp chí The Planetary Science Journal.