Sa mạc Sonoran là nơi có sự đa dạng về các loài xương rồng nhất trong tất cả sa mạc ở Bắc Mỹ - Ảnh: NPS

Xương rồng thuộc họ Cactaceae có nguồn gốc từ châu Mỹ và nổi tiếng với khả năng thích nghi với môi trường khắc nghiệt.

Thay vì lá, chúng phát triển gai để hạn chế thất thoát nước và ngăn động vật tìm đến hút nước. Thân cây dày, mọng nước với lớp vỏ sáp giúp tích trữ nước, trong khi hệ rễ lan rộng gần mặt đất có thể nhanh chóng hấp thụ nước từ những trận mưa ngắn.

Tuy nhiên, những đặc điểm thích nghi này có thể không đủ để bảo vệ chúng trước biến đổi khí hậu, theo trang IFLScience ngày 18-11.

Trong nghiên cứu công bố trên tạp chí Nature, các nhà khoa học xây dựng mô hình máy tính cho gần 1.000 loài xương rồng, tương đương khoảng một nửa số loài trong họ Cactaceae.

Nhóm sử dụng hàng nghìn dữ liệu ghi nhận địa điểm phân bố của chúng tại châu Mỹ, kết hợp với các kịch bản biến đổi khí hậu trong 80 năm tới.

Mô hình không chỉ tính đến mức tăng nhiệt độ trung bình mà còn xem xét tác động của những đợt hạn hán nghiêm trọng.

Kết quả cho thấy ít nhất 80% diện tích sinh cảnh phù hợp của xương rồng có thể biến mất vào năm 2100.

Những khu vực đa dạng xương rồng ở Trung Mỹ, Venezuela và đông bắc Brazil được dự báo chịu ảnh hưởng đặc biệt nặng nề, với mức suy giảm số lượng loài lần lượt khoảng 53% và 54% ở một số vùng.

Các khu vực khác như vùng biên giới Chile - Argentina có thể mất 29% số loài, trong khi khu vực Peru - Ecuador - miền trung Colombia có thể giảm 34%.

Đáng lo ngại, những tác động này đã xuất hiện.

Giáo sư thực vật học Pablo Guerrero thuộc Đại học Concepción (Chile), đồng tác giả nghiên cứu, cho biết một số quần thể xương rồng đang mất dần sinh cảnh và tiến gần nguy cơ tuyệt chủng do sự kết hợp giữa biến đổi khí hậu và các hiện tượng thời tiết cực đoan.

Dù vậy, không phải khu vực nào cũng chịu thiệt hại.

Một số vùng ở miền bắc Mexico và tây nam nước Mỹ có thể tăng 9% mức độ phong phú loài, trong khi bờ biển Thái Bình Dương của Mexico có thể tăng 17%.

Quần đảo Galápagos thậm chí được dự báo tăng tới 200% song dữ liệu về xương rồng tại đây còn hạn chế và số loài hiện diện vốn rất ít.

Các nhà nghiên cứu cảnh báo những khu vực có lợi thế mới không thể bù đắp tổn thất đa dạng sinh học trên diện rộng.

Ngoài biến đổi khí hậu, phá hủy sinh cảnh và khai thác xương rồng trái phép cũng làm gia tăng nguy cơ tuyệt chủng của nhóm thực vật này.