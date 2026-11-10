Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng
Trở lại chủ đề

TP.HCM yêu cầu 80% thủ tục hành chính xử lý hoàn toàn trực tuyến

tác giả
CHÂU TUẤN
CHÂU TUẤN
CHÂU TUẤN

UBND TP.HCM yêu cầu các sở, ngành và xã, phường, đặc khu đẩy nhanh cải cách hành chính, trong đó bảo đảm tối thiểu 80% hồ sơ được xử lý hoàn toàn trực tuyến.

TP.HCM yêu cầu 80% hồ sơ thủ tục hành chính xử lý hoàn toàn trực tuyến - Ảnh 1.

Người dân làm thủ tục hành chính ở TP.HCM - Ảnh: CHÂU TUẤN

Theo đó, UBND TP.HCM vừa yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND xã, phường, đặc khu rà soát, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các nhiệm vụ được giao trong kế hoạch cải cách hành chính năm 2026.

Các cơ quan phải đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến toàn trình và thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; tăng tỉ lệ hồ sơ trực tuyến, bảo đảm đạt 80% hồ sơ được xử lý hoàn toàn trực tuyến.

Các đơn vị cũng phải rà soát tiến độ xử lý hồ sơ, ưu tiên hồ sơ sắp đến hạn; số hóa hồ sơ, ký số kết quả giải quyết thủ tục hành chính, bảo đảm thống nhất giữa hồ sơ điện tử và hồ sơ giấy.

Các địa phương cần tổ chức đánh giá, xác định chỉ số cải cách hành chính, khảo sát sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp. Đồng thời tăng kiểm tra việc giải quyết thủ tục hành chính để kịp thời chấn chỉnh những hạn chế.

Văn phòng UBND TP.HCM sẽ tổng hợp số liệu hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính và tỉ lệ dịch vụ công trực tuyến toàn trình.

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính năm 2026 được tổng hợp, gửi Sở Nội vụ trước ngày 15-12 để bảo đảm tiến độ báo cáo Bộ Nội vụ.

Sở Tư pháp tiếp tục rà soát, thẩm định, đôn đốc các cơ quan tham mưu HĐND TP.HCM, UBND TP.HCM ban hành đầy đủ, kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật để triển khai Luật Phát triển đô thị. Sở cũng cập nhật đầy đủ, kịp thời văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật.

Sở Khoa học và Công nghệ được giao tham mưu giải pháp nâng tỉ lệ hồ sơ được xử lý hoàn toàn trực tuyến, tối thiểu 80%. Đồng thời rà soát, kiến nghị các bộ, ngành khắc phục những bất cập của Cổng Dịch vụ công quốc gia và các hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính chuyên ngành.

UBND TP.HCM yêu cầu tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng hai con số, đẩy nhanh giải ngân để đạt 100% kế hoạch vốn được giao. Sở Tài chính theo dõi, tổng hợp, tham mưu giải pháp để các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2026 đạt và vượt mức HĐND TP.HCM giao.

Sở Nội vụ được giao theo dõi, đôn đốc hoàn thành các nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2026; tổ chức đánh giá chỉ số cải cách hành chính của các sở, ngành và xã, phường, đặc khu, đồng thời xây dựng kế hoạch cải cách hành chính của TP.HCM năm 2027.

TP.HCM yêu cầu 80% thủ tục hành chính xử lý hoàn toàn trực tuyến - Ảnh 3.TP.HCM yêu cầu các địa phương sớm hoàn tất thủ tục thanh toán tiền bồi thường đã chi

Xác định giải ngân đầu tư là một trong 4 nhiệm vụ cần tập trung trong 2 tháng tới, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh đề nghị các địa phương sớm hoàn tất thủ tục thanh toán tiền bồi thường.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
Trở lại chủ đề
CHÂU TUẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: UBND TP. HCM HĐND TP. HCM thủ tục hành chính làm giấy tờ hồ sơ trực tuyến

    Dòng sự kiện: Chuyển đổi số

    Xem thêm

    Tin liên quan

    Tải App

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất