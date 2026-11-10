TP.HCM yêu cầu 80% thủ tục hành chính xử lý hoàn toàn trực tuyến

Người dân làm thủ tục hành chính ở TP.HCM - Ảnh: CHÂU TUẤN

Theo đó, UBND TP.HCM vừa yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND xã, phường, đặc khu rà soát, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các nhiệm vụ được giao trong kế hoạch cải cách hành chính năm 2026.

Các cơ quan phải đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến toàn trình và thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; tăng tỉ lệ hồ sơ trực tuyến, bảo đảm đạt 80% hồ sơ được xử lý hoàn toàn trực tuyến.

Các đơn vị cũng phải rà soát tiến độ xử lý hồ sơ, ưu tiên hồ sơ sắp đến hạn; số hóa hồ sơ, ký số kết quả giải quyết thủ tục hành chính, bảo đảm thống nhất giữa hồ sơ điện tử và hồ sơ giấy.

Các địa phương cần tổ chức đánh giá, xác định chỉ số cải cách hành chính, khảo sát sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp. Đồng thời tăng kiểm tra việc giải quyết thủ tục hành chính để kịp thời chấn chỉnh những hạn chế.

Văn phòng UBND TP.HCM sẽ tổng hợp số liệu hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính và tỉ lệ dịch vụ công trực tuyến toàn trình.

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính năm 2026 được tổng hợp, gửi Sở Nội vụ trước ngày 15-12 để bảo đảm tiến độ báo cáo Bộ Nội vụ.

Sở Tư pháp tiếp tục rà soát, thẩm định, đôn đốc các cơ quan tham mưu HĐND TP.HCM, UBND TP.HCM ban hành đầy đủ, kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật để triển khai Luật Phát triển đô thị. Sở cũng cập nhật đầy đủ, kịp thời văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật.

Sở Khoa học và Công nghệ được giao tham mưu giải pháp nâng tỉ lệ hồ sơ được xử lý hoàn toàn trực tuyến, tối thiểu 80%. Đồng thời rà soát, kiến nghị các bộ, ngành khắc phục những bất cập của Cổng Dịch vụ công quốc gia và các hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính chuyên ngành.

UBND TP.HCM yêu cầu tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng hai con số, đẩy nhanh giải ngân để đạt 100% kế hoạch vốn được giao. Sở Tài chính theo dõi, tổng hợp, tham mưu giải pháp để các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2026 đạt và vượt mức HĐND TP.HCM giao.

Sở Nội vụ được giao theo dõi, đôn đốc hoàn thành các nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2026; tổ chức đánh giá chỉ số cải cách hành chính của các sở, ngành và xã, phường, đặc khu, đồng thời xây dựng kế hoạch cải cách hành chính của TP.HCM năm 2027.