Giáo viên Trường tiểu học Nguyễn Thái Học (phường Bến Thành, TP.HCM) - Ảnh: THẢO THƯƠNG

Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM vừa ban hành đề án tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên năm 2026, áp dụng đối với giáo viên tiểu học tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn.

Việc xét thăng hạng được thực hiện theo các quy định tại Thông tư 13/2024/TT-BGDĐT, Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT và Thông tư 08/2023/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Theo đề án, giáo viên được xét thăng hạng từ hạng III lên hạng II và từ hạng II lên hạng I nếu đáp ứng các tiêu chuẩn về thời gian giữ chức danh, trình độ đào tạo, kết quả đánh giá công tác và năng lực chuyên môn.

Giữ hạng III ít nhất 9 năm để được xét lên hạng II

Đối với giáo viên tiểu học hạng III (mã số V.07.03.29) đăng ký xét thăng hạng lên hạng II (mã số V.07.03.28), một trong những điều kiện quan trọng là có thời gian giữ chức danh nghề nghiệp hạng III hoặc tương đương từ đủ 9 năm trở lên.

Bên cạnh đó giáo viên phải đáp ứng tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng theo quy định; có năng lực chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với chức danh nghề nghiệp hạng II.

Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng trong thời gian công tác và các thành tích thi đua, khen thưởng cũng là những căn cứ được xem xét khi xét thăng hạng.

Điều kiện để giáo viên lên hạng I

Đối với giáo viên tiểu học hạng II (mã số V.07.03.28) đăng ký xét thăng hạng lên hạng I (mã số V.07.03.27), yêu cầu về thời gian giữ chức danh nghề nghiệp là từ đủ 6 năm trở lên.

Ngoài thời gian công tác, giáo viên cần đáp ứng tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn, năng lực nghiệp vụ và khả năng thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn ở mức độ cao hơn.

Đề án cũng đặt ra yêu cầu về kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng công tác và thành tích thi đua, khen thưởng theo quy định đối với chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng I.

Như vậy việc xét thăng hạng giáo viên tiểu học tại TP.HCM năm 2026 không chỉ căn cứ vào thời gian giữ hạng mà còn xem xét đồng bộ trình độ đào tạo, năng lực chuyên môn, kết quả thực hiện nhiệm vụ và các tiêu chuẩn của chức danh nghề nghiệp đăng ký.