TP.HCM trưng bày những phát hiện khảo cổ về thành cổ, thương cảng cổ

Các đại biểu cắt băng khánh thành trưng bày chuyên đề khảo cổ học ven biển, hải đảo TP.HCM - Ảnh: A.B.

Ngày 15-11, Bảo tàng - Thư viện tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM) khai mạc không gian trưng bày chuyên đề "Khảo cổ học ven biển, hải đảo TP.HCM - Những phát hiện mới giai đoạn 2020-2025".

Đây là những hiện vật, tư liệu được thu thập qua các đợt điều tra, thám sát và khai quật khảo cổ học trong 5 năm qua.

Theo ban tổ chức, giai đoạn 2020-2025 ghi nhận nhiều kết quả trong công tác điều tra, thám sát và khai quật khảo cổ học trên địa bàn TP.HCM và khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây.

Tại các di tích Cù Bị, Quảng Thành, Gò Nần, Kim Long, Gò Đất Nại, Giồng Lớn, Côn Đảo và Vòng Thành Đá Trắng, các nhà nghiên cứu phát hiện nhiều dấu tích cư trú, công xưởng chế tác, táng tục độc đáo cùng chứng tích về thành cổ, thương cảng cổ.

Những kết quả trên bổ sung nguồn tư liệu khoa học quan trọng, giúp nhận diện rõ hơn đời sống vật chất, tinh thần và hoạt động kinh tế của cư dân cổ.

Các hiện vật trưng bày gồm công cụ đá, mộ chum, rìu đồng, khuyên tai ba mấu, vòng tay thủy tinh, hạt chuỗi...

Cùng với các di chỉ khảo cổ học được phát hiện trước đây như Cù Lao Rùa, Giồng Cá Vồ, Giồng Phệt, Bưng Bạc, Bưng Thơm, những phát hiện mới tiếp tục minh chứng cho tiến trình cư trú liên tục từ thời tiền sử đến cận đại.

Người dân, du khách và đại biểu tham quan khu vực triển lãm hiện vật khảo cổ - Ảnh: A.B.

Tư liệu khảo cổ này còn phản ánh truyền thống bám biển, kỹ nghệ chế tác tinh xảo và vai trò của khu vực trong mạng lưới giao thương hàng hải quốc tế hàng nghìn năm trước.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Minh Nhựt - Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, cho biết phát hiện khảo cổ học giai đoạn 2020-2025 không chỉ cho thấy chiều sâu lịch sử, văn hóa của TP.HCM và vùng Đông Nam Bộ mà còn gợi mở trách nhiệm bảo tồn, phát huy giá trị di sản.

Thời gian tới, ngành văn hóa tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, số hóa tư liệu, hoàn thiện hồ sơ đề nghị xếp hạng các di tích tiêu biểu như di tích khảo cổ Vòng Thành Đá Trắng, đồng thời kết nối các giá trị khảo cổ với sản phẩm du lịch đặc trưng, đưa di sản đến gần hơn với cộng đồng và thế hệ trẻ.

Trong số các hiện vật, tư liệu được trưng bày có những chứng tích về thành cổ, thương cảng cổ - Ảnh: A.B.

Tiến sĩ Nguyễn Khánh Trung Kiên - Phó viện trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ, thông tin không gian trưng bày là kết quả sau 5 năm phối hợp nghiên cứu giữa viện và Bảo tàng - Thư viện tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Ông kỳ vọng các kết quả nghiên cứu sẽ được đưa ra phục vụ trực tiếp cho cộng đồng. Các đơn vị cũng sẽ tiếp tục duy trì công tác nghiên cứu, khai quật và số hóa di sản.

Trưng bày hiện vật khảo cổ đến ngày 15-12 Ông Trần Công Sơn - Giám đốc Bảo tàng - Thư viện tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cho hay không gian trưng bày chuyên đề "Khảo cổ học ven biển, hải đảo TP.HCM - Những phát hiện mới giai đoạn 2020-2025" mở cửa phục vụ công chúng từ ngày 15-11 đến 15-12. Riêng hai ngày 23 và 24-11, người dân và du khách được miễn phí vé tham quan nhân dịp Ngày Di sản văn hóa Việt Nam và Ngày Văn hóa Việt Nam. Bên cạnh trưng bày hiện vật, đơn vị còn số hóa hồ sơ di tích, xây dựng các chuyên đề truyền thông để người dân tiếp cận thông tin trực tiếp và trực tuyến. Tối 15-11, các đại biểu và công chúng tham quan không gian trưng bày, trải nghiệm văn hóa ẩm thực, tham gia hành trình "Dấu ấn con tàu trắng" và thưởng thức chương trình nghệ thuật "Dấu xưa - Sắc mới".