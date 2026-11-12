TP.HCM tiếp nhận thiết bị radar phục vụ dò tìm hài cốt liệt sĩ gần 5 tỉ đồng do Quỹ Thiện Tâm trao tặng

Ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó chủ tịch UBND TP.HCM - cùng đại diện Quỹ Thiện Tâm, Bộ Tư lệnh TP.HCM và các bên liên quan chụp hình lưu niệm tại chương trình - Ảnh: HỮU DUY

Tham dự chương trình có ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 thành phố; bà Phùng Thị Mỹ Lệ, đại diện Quỹ Thiện Tâm miền Nam, cùng đại diện Bộ Tư lệnh thành phố, các trường đại học và đơn vị liên quan.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Mạnh Cường cảm ơn sự đồng hành của Quỹ Thiện Tâm, đồng thời cho biết việc ứng dụng thiết bị khoa học công nghệ đã hỗ trợ đáng kể công tác xác định các địa điểm nghi có hài cốt liệt sĩ.

Ông dẫn chứng trường hợp tại khu vực Bệnh viện K36B (Bà Rịa), qua kiểm tra bằng thiết bị, lực lượng chức năng xác định địa chất bên dưới chủ yếu là đá, không phù hợp với thông tin ban đầu về vị trí nghi có hài cốt. Nhờ đó lực lượng tìm kiếm có cơ sở rà soát, xác định lại tọa độ, thay vì đào tìm trên diện rộng.

Theo ông Cường, thành phố vẫn còn nhiều địa điểm nghi có hài cốt liệt sĩ cần tiếp tục xác minh. Thời gian tới, Ban Chỉ đạo 515 sẽ phối hợp với các trường đại học, tổ chức các nhóm nghiên cứu, tổ chuyên gia để đối chiếu hồ sơ lịch sử, thông tin nhân chứng, kết hợp ứng dụng thiết bị khoa học công nghệ nhằm xác định chính xác vị trí tìm kiếm.

Thành phố cũng sẽ tổ chức huấn luyện, đào tạo lực lượng, bảo đảm quản lý và khai thác hiệu quả các thiết bị được trao tặng, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong thời gian tới.

Phát biểu tại chương trình, bà Phùng Thị Mỹ Lệ cho biết việc trao tặng thiết bị radar xuyên đất nhằm hỗ trợ TP.HCM khảo sát, tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ.

Thiết bị có khả năng khảo sát, phát hiện các cấu trúc dưới lòng đất, hỗ trợ khoanh vùng những khu vực nghi có hài cốt, qua đó thu hẹp phạm vi đào tìm, tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả công việc.

Đại diện Quỹ Thiện Tâm cũng cho biết sẽ mời chuyên gia có kinh nghiệm trực tiếp hướng dẫn, chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm vận hành để các đơn vị tiếp nhận khai thác thiết bị hiệu quả.

Theo Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn - Phó chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM, thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đến nay thành phố đã hoàn thành lấy mẫu sinh phẩm tại 18/18 nghĩa trang liệt sĩ, thu nhận và chuyển giao 7.104 mẫu phục vụ giám định ADN.

Trong công tác tìm kiếm thực địa, thành phố đã tìm kiếm, quy tập được 736 hài cốt liệt sĩ, gồm 731 hài cốt tại công viên Lê Thị Riêng và 5 hài cốt tại xã Thường Tân. Ngày 14-10, thành phố đã tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng.

Ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó chủ tịch UBND TP.HCM, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 thành phố - phát biểu tại chương trình - Ảnh: HỮU DUY