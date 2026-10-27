TP.HCM thu hồi gần 9.300m² đất đường An Dương Vương từ doanh nghiệp không trả tiền thuê

Khu đất bị thu hồi tại số 127 đường An Dương Vương (phường Bình Phú, TP.HCM) - Ảnh: NGỌC KHẢI

Theo thông báo thu hồi đất, diện tích đất dự kiến thu hồi gồm 3 khu: khu I có diện tích 6.436m², thuộc quy hoạch đất dự trữ giáo dục; khu III có diện tích 1.452,2m², thuộc quy hoạch đường dự phóng; khu IV có diện tích 1.410,7m², thuộc lộ giới đường An Dương Vương.

Các thửa đất nêu trên thuộc tờ bản đồ số 40, thuộc phường Bình Phú, TP.HCM.

Theo UBND TP.HCM, Công ty cổ phần Bất động sản Thành Ngân không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính về tiền thuê đất, đã bị cơ quan thuế áp dụng biện pháp cưỡng chế nhưng không chấp hành.

Trường hợp này thuộc diện Nhà nước thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai theo khoản 6 Điều 81 Luật Đất đai năm 2024 và Điều 30 Nghị định số 102 của Chính phủ.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo, công ty có trách nhiệm phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND phường Bình Phú và các cơ quan liên quan kiểm tra, xác nhận hiện trạng khu đất, tài sản gắn liền với đất (nếu có), cung cấp hồ sơ và thực hiện các nội dung liên quan theo quy định.

Sau thời hạn nêu trên, cơ quan có thẩm quyền tiếp tục thực hiện trình tự, thủ tục thu hồi đất theo quy định pháp luật.

UBND TP.HCM giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp Thuế thành phố, UBND phường Bình Phú và các cơ quan, đơn vị liên quan hoàn thiện hồ sơ, kiểm tra diện tích, ranh giới, hiện trạng sử dụng đất và các điều kiện pháp lý liên quan; tham mưu UBND thành phố ban hành quyết định thu hồi đất theo đúng quy định.

UBND phường Bình Phú cũng được giao thông báo cho doanh nghiệp, tổ chức niêm yết, công khai, lập hồ sơ, biên bản giao nhận và phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình thu hồi đất.