TP.HCM lấy ý kiến đề xuất cho thử nghiệm công nghệ mới tối đa 3 năm, được gia hạn 1 lần

Người dân trải nghiệm những công nghệ mới trong một sự kiện tại Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TP.HCM - Ảnh: NGUYỄN HƯNG

Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM công bố lấy ý kiến dự thảo nghị quyết của HĐND thành phố về thử nghiệm có kiểm soát (sandbox), nhằm tạo điều kiện kiểm chứng công nghệ, sản phẩm, dịch vụ và mô hình kinh doanh mới trong thực tế.

Đó có thể là những giải pháp phát sinh vấn đề mà pháp luật chưa quy định đầy đủ, chưa đủ cụ thể hoặc không còn phù hợp với yêu cầu phát triển.

Dự thảo đề xuất thời hạn thử nghiệm tối đa ba năm, được xem xét gia hạn một lần không quá ba năm. Mỗi dự án phải có quyết định và quy chế thử nghiệm riêng, xác định rõ phạm vi, điều kiện, trách nhiệm và biện pháp kiểm soát.

Các lĩnh vực ưu tiên gồm công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, bán dẫn, công nghệ sinh học, vật liệu tiên tiến, môi trường, năng lượng sạch, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn. Những mô hình mới phục vụ quản trị đô thị, cung cấp dịch vụ công cũng thuộc nhóm này.

Dự án ngoài nhóm ưu tiên vẫn có thể được xem xét nếu đáp ứng tiêu chí, điều kiện và chứng minh được nhu cầu thực tiễn, khả năng kiểm soát rủi ro.

Với kết quả thử nghiệm được đánh giá đạt hiệu quả, dự thảo đề xuất ưu tiên xem xét mua sắm, đầu tư từ ngân sách thành phố. Việc sử dụng ngân sách phải nằm trong điều kiện, dự toán và cơ chế tài chính áp dụng.

Dự án cũng được đề xuất hỗ trợ kết nối khách hàng đầu tiên, doanh nghiệp đầu chuỗi, nhà phân phối và đối tác chuyển giao công nghệ. Các hoạt động đo kiểm, hoàn thiện yêu cầu kỹ thuật, bảo hộ sở hữu trí tuệ và trình diễn tại địa điểm ứng dụng có thể được xem xét hỗ trợ.

Để tham gia, tổ chức phải chứng minh năng lực chuyên môn, kỹ thuật, tài chính, quyền sử dụng hợp pháp công nghệ, tài sản trí tuệ và khả năng bảo đảm an toàn.

Sở Khoa học và Công nghệ là đầu mối tiếp nhận, kiểm tra và chủ trì thẩm định hồ sơ trước khi trình UBND thành phố quyết định.