Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 10 phối hợp các đơn vị liên quan kiểm tra cửa hàng gas trên đường Ngô Quyền, phường Diên Hồng- Ảnh: MINH HÒA

Tại phường Diên Hồng, Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 10 thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ (PC07) Công an TP.HCM phối hợp Đội Quản lý thị trường số 10, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị UBND phường, Công an phường cùng cán bộ điện lực tổ chức kiểm tra đột xuất các cơ sở kinh doanh gas trên địa bàn.

Qua kiểm tra hai cửa hàng gas trên đường Ngô Quyền, tổ công tác phát hiện các cơ sở không trang bị đầy đủ bình chữa cháy theo quy định.

Lực lượng chức năng lập biên bản ghi nhận vi phạm, các cơ sở sẽ bị xử phạt theo khoản 2, Điều 21 nghị định 106 năm 2025 (sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 69 năm 2026), với mức phạt từ 3-5 triệu đồng.

Tại một cửa hàng gas trên đường Vĩnh Viễn, lực lượng chức năng phát hiện vi phạm tự ý di chuyển, che khuất phương tiện PCCC và cứu nạn cứu hộ đã được trang bị, lắp đặt. Hành vi này thuộc khoản 1, Điều 21 nghị định 106 năm 2025, phạt tiền từ 1-3 triệu đồng.

Trung tá Phan Vũ Phong, Phó Đội trưởng Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 10 tuyên truyền với chủ cửa hàng gas về cách đặt các bình gas - Ảnh: MINH HÒA

Cùng ngày, Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 19 phối hợp Công an xã Đông Thạnh và Đội Quản lý thị trường số 13 tổ chức tiêu hủy hơn 200 bình gas mini không đảm bảo an toàn.

Số bình gas trên do người dân tự nguyện giao nộp sau khi được lực lượng chức năng tuyên truyền về nguy cơ cháy, nổ từ việc sử dụng, tích trữ và tái sử dụng bình gas mini đã qua sử dụng, không rõ nguồn gốc hoặc không đảm bảo chất lượng.

Các bình gas được phân loại, sau đó chuyển đến đơn vị có chức năng xử lý theo quy trình nhằm đảm bảo an toàn, ngăn ngừa nguy cơ rò rỉ gas, cháy, nổ trong quá trình lưu thông và sử dụng.

200 bình gas mini được mang đi tiêu hủy - Ảnh: MINH HÒA

Chiều cùng ngày, Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 20 phối hợp Công an xã Tân Vĩnh Lộc kiểm tra các cơ sở kinh doanh gas trên địa bàn, phát hiện một tiệm tạp hóa bán bình gas mini được nạp lại, không đảm bảo an toàn.

Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 20 phối hợp Công an xã Tân Vĩnh Lộc kiểm tra phát hiện tiệm tạp hóa bán bình gas mini được nạp lại, không đảm bảo an toàn - Ảnh: MINH HÒA

Thượng tá Hồ Công Bình, Phó trưởng Phòng PC07 Công an TP.HCM, cho biết qua rà soát, trên địa bàn TP hiện có 1.780 cửa hàng kinh doanh gas thuộc diện quản lý về PCCC. Trong đó, PC07 quản lý 1.129 cơ sở, UBND cấp xã quản lý 651 cơ sở.

Sau một tuần điều tra cơ bản, nắm tình hình, PC07 đã tham mưu 168 phường, xã triển khai kế hoạch kiểm tra 651 cơ sở thuộc diện quản lý của UBND cấp xã.

Qua 5 ngày kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 4 cơ sở kinh doanh gas không phép, có dấu hiệu sang chiết gas trái phép tại phường Hòa Bình (2 cơ sở), xã Vĩnh Lộc (1 cơ sở) và xã Long Sơn (1 cơ sở).

PC07 đang phối hợp các địa phương tăng cường tuyên truyền, tập trung vào hai nhóm đối tượng là cơ sở kinh doanh gas và người dân.

Đối với các cửa hàng kinh doanh gas, lực lượng chức năng yêu cầu đảm bảo an toàn PCCC, không mua bán gas không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không có hóa đơn, chứng từ.

Đối với người dân, quán ăn, nhà hàng, khách sạn, PC07 khuyến cáo trang bị thiết bị cảnh báo rò rỉ gas, không sử dụng bình gas không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Theo Thượng tá Bình, PC07 cũng phối hợp các cơ quan báo chí, truyền hình tăng cường tuyên truyền về an toàn PCCC trong hoạt động mua bán, sử dụng gas; đồng thời tiếp tục phối hợp công an cấp xã kiểm tra, phát hiện các điểm tàng trữ, mua bán bình gas mini không rõ nguồn gốc.

Cán bộ Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 10 kiểm tra thiết bị phát hiện rò rỉ khí gas tại cửa hàng - Ảnh: MINH HÒA

Cán bộ Đội Quản lý thị trường số 10 cũng kiểm tra về mặt giấy tờ, hàng hóa liên quan gas - Ảnh: MINH HÒA

Tổ công tác kiểm tra cửa hàng gas trên đường Nhật Tảo, phường Diên Hồng - Ảnh: MINH HÒA