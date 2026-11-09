Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

TP.HCM đề xuất hỗ trợ 100% kinh phí đào tạo nhân lực chất lượng cao, tối đa 10 tháng/năm

tác giả
TRỌNG NHÂN
TRỌNG NHÂN
TRỌNG NHÂN

TP.HCM đang lấy ý kiến dự thảo nghị quyết về cơ chế đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao, trong đó đề xuất hỗ trợ 100% kinh phí đào tạo theo đơn giá dịch vụ.

TP.HCM đề xuất hỗ trợ 100% kinh phí đào tạo nhân lực chất lượng cao, tối đa 10 tháng/năm - Ảnh 1.

TP.HCM đang lấy ý kiến dự thảo nghị quyết về cơ chế đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao - Ảnh: ĐỨC THIỆN

Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM đang lấy ý kiến dự thảo nghị quyết quy định cơ chế, chính sách giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao trên địa bàn thành phố. 

Thời gian lấy ý kiến từ ngày 6 đến hết ngày 16-11-2026.

Dự thảo gồm 17 điều, nhằm cụ thể hóa điểm d khoản 1 Điều 27 Luật Phát triển đô thị số 18/2026/QH16.

Theo dự thảo, thành phố thực hiện cơ chế giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng thông qua các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, viện nghiên cứu, tổ chức trong nước và nước ngoài có chức năng đào tạo, bồi dưỡng hợp pháp, đáp ứng yêu cầu.

Các cơ quan, đơn vị có nhu cầu đào tạo phải xác định lĩnh vực, số lượng người học, nội dung đào tạo, vị trí việc làm và năng lực cần đạt sau đào tạo. Kế hoạch cũng phải xác định kinh phí, thời gian thực hiện, sản phẩm đầu ra và tiêu chí nghiệm thu.

Dự thảo xác định sáu nhóm lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng gồm: y tế chuyên sâu, y - sinh công nghệ cao và dược phẩm; giáo dục, đào tạo và sư phạm; đô thị thông minh, hạ tầng, giao thông và quy hoạch; tài chính, ngân hàng, thương mại và quản trị doanh nghiệp; văn hóa, du lịch chất lượng cao, thể thao và kinh tế di sản; công nghệ chiến lược, chuyển đổi số, kinh tế xanh và nông nghiệp công nghệ cao.

Chương trình đào tạo có thể được tổ chức dưới hình thức chương trình, khóa học, mô đun hoặc suất học, thực hiện trong nước, ở nước ngoài, trực tuyến hoặc kết hợp.

Về kinh phí, dự thảo đề xuất hỗ trợ 100% kinh phí đào tạo, bồi dưỡng theo đơn giá dịch vụ. Thời gian hỗ trợ tính theo thời gian học tập thực tế nhưng không quá 10 tháng trong một năm học.

Đối với chương trình đào tạo theo học chế tín chỉ, tổng kinh phí hỗ trợ không vượt mức hỗ trợ toàn khóa được xác định theo năm học.

Người học thuộc diện hỗ trợ phải nằm trong nhiệm vụ, chương trình hoặc kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt và được cử tham gia khóa học theo phương thức giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu.

Trường hợp người học đồng thời thuộc diện hưởng chính sách tại khoản 1 Điều 38 Luật Phát triển đô thị hoặc Nghị quyết 43/2026/NQ-HĐND ngày 22-9-2026, dự thảo quy định áp dụng một văn bản có mức hỗ trợ cao nhất, không chi trùng cùng một nội dung từ ngân sách.

Dự thảo cũng quy định việc đánh giá, nghiệm thu kết quả đào tạo theo chuẩn đầu ra và hiệu quả ứng dụng sau đào tạo. Người học và các đơn vị liên quan phải thực hiện trách nhiệm theo quy định. Trường hợp vi phạm có thể phải hoàn trả kinh phí; dự thảo cũng quy định các trường hợp không phải hoàn trả, được miễn hoặc giảm kinh phí hoàn trả.

Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM cho biết các ý kiến góp ý sẽ được tổng hợp để hoàn thiện dự thảo nghị quyết trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét, ban hành.

TP . HCM hỗ trợ 100 % kinh phí đào tạo nhân lực chất lượng cao năm 2026 - Ảnh 3.Đã có nền tảng số dùng chung cho mạng lưới đổi mới sáng tạo toàn quốc

Trung tâm Hỗ trợ đổi mới sáng tạo vừa cho ra mắt nền tảng kết nối đổi mới sáng tạo ISC Platform, hạ tầng số dùng chung, giúp kết nối mạng lưới các trung tâm đổi mới sáng tạo với cộng đồng doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học và quỹ đầu tư.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
TRỌNG NHÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: nhân lực chất lượng cao đào tạo

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất