TP.HCM đề xuất hỗ trợ 100% kinh phí đào tạo nhân lực chất lượng cao, tối đa 10 tháng/năm

TP.HCM đang lấy ý kiến dự thảo nghị quyết về cơ chế đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao - Ảnh: ĐỨC THIỆN

Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM đang lấy ý kiến dự thảo nghị quyết quy định cơ chế, chính sách giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao trên địa bàn thành phố.

Thời gian lấy ý kiến từ ngày 6 đến hết ngày 16-11-2026.



Dự thảo gồm 17 điều, nhằm cụ thể hóa điểm d khoản 1 Điều 27 Luật Phát triển đô thị số 18/2026/QH16.

Theo dự thảo, thành phố thực hiện cơ chế giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng thông qua các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, viện nghiên cứu, tổ chức trong nước và nước ngoài có chức năng đào tạo, bồi dưỡng hợp pháp, đáp ứng yêu cầu.

Các cơ quan, đơn vị có nhu cầu đào tạo phải xác định lĩnh vực, số lượng người học, nội dung đào tạo, vị trí việc làm và năng lực cần đạt sau đào tạo. Kế hoạch cũng phải xác định kinh phí, thời gian thực hiện, sản phẩm đầu ra và tiêu chí nghiệm thu.

Dự thảo xác định sáu nhóm lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng gồm: y tế chuyên sâu, y - sinh công nghệ cao và dược phẩm; giáo dục, đào tạo và sư phạm; đô thị thông minh, hạ tầng, giao thông và quy hoạch; tài chính, ngân hàng, thương mại và quản trị doanh nghiệp; văn hóa, du lịch chất lượng cao, thể thao và kinh tế di sản; công nghệ chiến lược, chuyển đổi số, kinh tế xanh và nông nghiệp công nghệ cao.

Chương trình đào tạo có thể được tổ chức dưới hình thức chương trình, khóa học, mô đun hoặc suất học, thực hiện trong nước, ở nước ngoài, trực tuyến hoặc kết hợp.

Về kinh phí, dự thảo đề xuất hỗ trợ 100% kinh phí đào tạo, bồi dưỡng theo đơn giá dịch vụ. Thời gian hỗ trợ tính theo thời gian học tập thực tế nhưng không quá 10 tháng trong một năm học.

Đối với chương trình đào tạo theo học chế tín chỉ, tổng kinh phí hỗ trợ không vượt mức hỗ trợ toàn khóa được xác định theo năm học.

Người học thuộc diện hỗ trợ phải nằm trong nhiệm vụ, chương trình hoặc kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt và được cử tham gia khóa học theo phương thức giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu.

Trường hợp người học đồng thời thuộc diện hưởng chính sách tại khoản 1 Điều 38 Luật Phát triển đô thị hoặc Nghị quyết 43/2026/NQ-HĐND ngày 22-9-2026, dự thảo quy định áp dụng một văn bản có mức hỗ trợ cao nhất, không chi trùng cùng một nội dung từ ngân sách.

Dự thảo cũng quy định việc đánh giá, nghiệm thu kết quả đào tạo theo chuẩn đầu ra và hiệu quả ứng dụng sau đào tạo. Người học và các đơn vị liên quan phải thực hiện trách nhiệm theo quy định. Trường hợp vi phạm có thể phải hoàn trả kinh phí; dự thảo cũng quy định các trường hợp không phải hoàn trả, được miễn hoặc giảm kinh phí hoàn trả.

Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM cho biết các ý kiến góp ý sẽ được tổng hợp để hoàn thiện dự thảo nghị quyết trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét, ban hành.