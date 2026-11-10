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TP.HCM áp dụng cắt điện, nước đối với công trình, cơ sở sản xuất, kinh doanh vi phạm

tác giả
CHÂU TUẤN
CHÂU TUẤN
CHÂU TUẤN

UBND TP.HCM vừa yêu cầu các sở, ngành và địa phương triển khai Nghị quyết 57/2026 của HĐND TP.HCM về ngừng cung cấp điện, nước đối với công trình, cơ sở sản xuất, kinh doanh vi phạm ở khu vực quản lý.

TP.HCM triển khai quy định ngừng điện, nước với công trình vi phạm - Ảnh 1.

UBND xã Tân Vĩnh Lộc (TP.HCM) phối hợp Công ty Điện lực Bình Chánh thu hồi trạm biến áp tại cơ sở vi phạm môi trường - Ảnh: Xã Tân Vĩnh Lộc

Theo đó, Chủ tịch UBND phường, xã, đặc khu tại TP.HCM, nơi có công trình vi phạm có thẩm quyền quyết định ngừng cung cấp điện, nước đối với các trường hợp thuộc diện áp dụng.

Các trường hợp có thể bị ngừng cung cấp điện, nước gồm: công trình xây dựng sai quy hoạch, không phép hoặc sai giấy phép; xây dựng trên đất lấn, chiếm; vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy.

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Quy định cũng áp dụng với cơ sở kinh doanh karaoke, vũ trường không bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy; công trình, cơ sở sản xuất, kinh doanh vi phạm quy định về bảo vệ môi trường nhưng không chấp hành yêu cầu xử lý của cơ quan có thẩm quyền.

UBND TP.HCM giao Tổng công ty Điện lực TP.HCM và Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn phối hợp với chính quyền địa phương ngừng, tạm dừng và cấp lại điện, nước theo đúng đối tượng, phạm vi và thời hạn trong quyết định.

Sở Xây dựng có trách nhiệm hướng dẫn, tổng hợp tình hình thực hiện. Thanh tra TP.HCM tham mưu thanh tra, xử lý trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân chậm trễ hoặc làm không đúng quy định.

UBND các phường, xã, đặc khu định kỳ báo cáo kết quả về Sở Xây dựng để tổng hợp, báo cáo UBND TP.HCM. Đồng thời phối hợp giải quyết những khó khăn phát sinh trong lúc làm.

Trước đó, Ngày 22-9-2026, HĐND TP.HCM đã thông qua chủ trương Nghị quyết 57 về quy định việc áp dụng biện pháp ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước đối với công trình, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên TP.HCM.

TP.HCM triển khai quy định ngừng điện, nước với công trình vi phạm - Ảnh 3.Đại biểu HĐND TP.HCM đề nghị làm rõ thẩm quyền chủ tịch cấp xã cắt điện nước công trình vi phạm

Các đại biểu HĐND TP.HCM góp ý hoàn thiện nghị quyết cụ thể hóa Luật Phát triển đô thị, trong đó có nội dung giao chủ tịch UBND cấp xã cắt điện nước công trình vi phạm.

 

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    Chủ đề: HĐND TP.HCM công trình vi phạm cắt nước cắt điện Tổng công ty Điện lực TP. HCM

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