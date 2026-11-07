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Toyota Innova Cross lập kỷ lục, MPV leo đèo băm bổ như xe địa hình

tác giả
THANH LINH
THANH LINH
THANH LINH

Hai mẫu xe hybrid Toyota Innova Cross và Urban Cruiser Hyryder vừa được ghi danh vào Sách Kỷ lục châu Á sau hành trình chinh phục độ cao 4.310m tại Ấn Độ. Trong đó, một xe hoàn thành trong chưa đầy 24 giờ, xe còn lại không cần tiếp thêm nhiên liệu.

Toyota Innova Cross lập kỷ lục, MPV leo đèo băm bổ như xe địa hình - Ảnh 1.

Các đại diện của Toyota Kirloskar Motor chụp ảnh cùng giấy chứng nhận và huy chương của Sách Kỷ lục Châu Á sau khi Toyota Innova Cross và Urban Cruiser Hyryder lập hai kỷ lục ở độ cao lớn - Ảnh: Sách Kỷ lục châu Á

Toyota Innova Cross chinh phục độ cao 4.310m trong chưa đầy 23 giờ

Toyota Innova Cross lập kỷ lục, MPV leo đèo băm bổ như xe địa hình - Ảnh 3.

Kỷ lục của Toyota Innova Cross gây chú ý vì đây vốn không phải dòng xe được thiết kế để đi địa hình, đặc biệt là leo đèo cao - Ảnh: Sách Kỷ lục châu Á

Ngày 6-11, Toyota công bố hai kỷ lục mới được Sách Kỷ lục châu Á (Asia Book of Records) công nhận dành cho Toyota Innova Cross (Innova HyCross ở Ấn Độ) và Urban Cruiser Hyryder, đều sử dụng hệ truyền động hybrid.

Hai mẫu xe xuất phát từ Mandarmani, bang Tây Bengal, Ấn Độ, ở độ cao khoảng 2m so với mực nước biển, sau đó di chuyển đến đèo Nathula thuộc bang Sikkim, nằm ở độ cao 4.310m.

Hành trình đi qua nhiều dạng địa hình, từ đường ven biển, cao tốc đến những cung đường đèo quanh co, dốc lớn và có điều kiện thời tiết thay đổi.

Trong đó, Toyota Innova Cross thiết lập kỷ lục "Ô tô chinh phục độ cao lớn nhất trong vòng 24 giờ" khi hoàn thành hành trình đến đèo Nathula sau 22 giờ 52 phút.

Thành tích này đáng chú ý bởi Innova Cross là mẫu MPV gia đình cỡ lớn, không phải dòng xe chuyên dụng cho địa hình hiểm trở.

Mẫu xe sử dụng hệ truyền động strong hybrid thế hệ thứ năm của Toyota, kết hợp động cơ xăng 2.0L và mô-tơ điện, cho tổng công suất tối đa 183,7 mã lực.

Hệ thống có khả năng tự động phối hợp giữa động cơ xăng và mô-tơ điện tùy theo điều kiện vận hành, giúp xe tận dụng năng lượng điện khi phù hợp và bổ sung sức mạnh từ động cơ xăng khi cần thiết.

Toyota Urban Cruiser Hyryder leo đèo cao hơn 4.300m chỉ với một bình xăng

Toyota Innova Cross lập kỷ lục, MPV leo đèo băm bổ như xe địa hình - Ảnh 4.

Kỷ lục của Urban Cruiser Hyryder cho thấy xe hybrid có thể tiết kiệm như thế nào - Ảnh: NDTV

Trong khi Toyota Innova Cross lập kỷ lục về thời gian, Urban Cruiser Hyryder được ghi nhận với thành tích "Ô tô chinh phục độ cao lớn nhất chỉ với một bình nhiên liệu".

Theo Toyota, mẫu SUV này hoàn thành toàn bộ hành trình từ Mandarmani đến đèo Nathula, đạt độ cao 4.310m mà không cần tiếp thêm nhiên liệu.

Urban Cruiser Hyryder phiên bản strong hybrid sử dụng động cơ xăng 1.5L kết hợp mô-tơ điện và hệ thống truyền động e-Drive.

Khác với xe hybrid sạc ngoài (PHEV), hệ thống của Hyryder không cần cắm sạc. Pin được bổ sung năng lượng thông qua hoạt động của động cơ xăng và quá trình phanh tái sinh.

Trên đường núi, mức tiêu thụ nhiên liệu có thể thay đổi đáng kể do độ dốc, nhiệt độ, tải trọng và điều kiện giao thông. Việc leo dốc tiêu tốn nhiều năng lượng, trong khi những đoạn đổ đèo cho phép hệ thống hybrid thu hồi một phần năng lượng thông qua phanh tái sinh.

Theo thông số được Hiệp hội Nghiên cứu Ô tô Ấn Độ (ARAI) chứng nhận, Urban Cruiser Hyryder strong hybrid có mức tiêu thụ nhiên liệu tương đương 3,58 lít/100km. Trong khi đó, Toyota Innova Cross strong hybrid đạt khoảng 4,3 lít/100km.

Toyota Innova Cross lập kỷ lục, MPV leo đèo băm bổ như xe địa hình - Ảnh 4.Toyota Innova Cross nâng cấp trang bị, thêm màn hình 12,3 inch

Toyota Innova Cross vừa được cập nhật trang bị tại Indonesia. Trong khi đó, phiên bản nâng cấp tại Ấn Độ dự kiến ra mắt ngày 26-11 với những thay đổi ở cả ngoại thất và nội thất.

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THANH LINH
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    Chủ đề: Toyota Innova Cross Toyota kỷ lục

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