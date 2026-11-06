Toyota Innova có thêm bản limousine: 2 cấu hình, nhắm vào dịch vụ chở khách

Toyota Innova có thêm bản LIMO - Ảnh: Toyota

Toyota Innova Crysta (tương đương Toyota Innova ở Việt Nam) vừa được bổ sung phiên bản LIMO tại thị trường Ấn Độ. Đây là phiên bản được phát triển dành riêng cho nhóm khách hàng kinh doanh vận tải, bao gồm các công ty du lịch, khách sạn và đơn vị cung cấp dịch vụ đưa đón hành khách.

Innova Crysta LIMO được phân phối với duy nhất phiên bản GX-SLF, gồm hai cấu hình 7 chỗ và 8 chỗ. Giá bán lần lượt là 1,995 triệu rupee (khoảng 542,3 triệu đồng) và 1,999 triệu rupee (khoảng 543,4 triệu đồng), chưa bao gồm thuế và các chi phí lăn bánh.

Theo Toyota, mức giá này không thay đổi so với phiên bản GX Fleet trước đây. Như vậy, Innova Crysta LIMO chủ yếu được bổ sung tên gọi và nhận diện riêng, thay vì nâng cấp đáng kể về thiết kế, trang bị hay hệ truyền động.

Bản LIMO hướng tới nhóm khách dịch vụ - Ảnh: Toyota

Về khả năng vận hành, Toyota Innova Crysta LIMO tiếp tục sử dụng động cơ diesel 2.4L kết hợp hộp số sàn. Hãng công bố mức tiêu thụ nhiên liệu tương đương khoảng 6,7 lít/100km.

Innova Crysta LIMO có hai cấu hình nội thất. Trong đó, bản 7 chỗ sử dụng hai ghế độc lập ở hàng thứ hai, hướng đến khách hàng ưu tiên không gian và sự thoải mái. Bản 8 chỗ có thêm một vị trí ngồi, phù hợp với các đơn vị thường xuyên vận chuyển nhóm đông người. Chênh lệch giá giữa hai cấu hình chỉ 4.000 rupee (khoảng 1,1 triệu đồng).

Về trang bị, Innova Crysta LIMO tiếp tục có hệ thống điều hòa phục vụ các hàng ghế, màn hình giải trí cảm ứng hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh và các nút điều khiển tích hợp trên vô lăng.

Dòng Innova Crysta tại Ấn Độ còn có những trang bị an toàn như 7 túi khí, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, cân bằng điện tử và hỗ trợ khởi hành ngang dốc.

Theo truyền thông Ấn Độ, việc ra mắt Toyota Innova Crysta LIMO là một phần trong chiến lược phân biệt rõ hơn nhóm khách hàng kinh doanh vận tải với khách hàng cá nhân.

Trong khi Innova HyCross (tương đương Toyota Innova Cross ở Việt Nam) sử dụng động cơ xăng hoặc hệ truyền động hybrid kết hợp hộp số tự động, Innova Crysta vẫn duy trì động cơ diesel và kết cấu khung gầm rời. Đây là những đặc điểm phù hợp với nhu cầu khai thác xe thường xuyên, di chuyển đường dài của các doanh nghiệp vận tải.

Bên cạnh đó, Toyota tiếp tục cung cấp chính sách bảo hành tiêu chuẩn 3 năm hoặc 100.000km cho Innova Crysta. Khách hàng có thể mở rộng lên 5 năm hoặc 220.000km theo điều kiện của hãng.

Dù được Toyota gọi là phiên bản giới hạn trong thông cáo giới thiệu, hãng chưa công bố số lượng xe Innova Crysta LIMO dự kiến sản xuất. Các phiên bản GX, GX+, VX và ZX hiện hành cũng tiếp tục được duy trì tại thị trường Ấn Độ.

Hiện Toyota chưa thông báo kế hoạch phân phối Innova Crysta LIMO tại các thị trường ngoài Ấn Độ.