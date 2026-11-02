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Toyota Innova Cross nâng cấp trang bị, thêm màn hình 12,3inch

tác giả
MINH SƠN
MINH SƠN
MINH SƠN

Toyota Innova Cross vừa được cập nhật trang bị tại Indonesia. Trong khi đó, phiên bản nâng cấp tại Ấn Độ dự kiến ra mắt ngày 26-11 với những thay đổi ở cả ngoại thất và nội thất.

Toyota Innova Cross phiên bản cập nhật tại Indonesia được bổ sung một số trang bị và tiện nghi - Ảnh: Rushlane

Toyota vừa giới thiệu phiên bản cập nhật của Kijang Innova Zenix tại Indonesia, tập trung vào trang bị nội thất và tiện nghi. Mẫu MPV này có tên gọi Toyota Innova Cross ở Việt Nam hay Innova Hycross tại Ấn Độ.

Những thay đổi đáng chú ý nằm ở các phiên bản hybrid, với màn hình giải trí trung tâm và bảng đồng hồ kỹ thuật số TFT cùng kích thước 12,3 inch. Các phiên bản chạy xăng sử dụng bảng đồng hồ TFT 7 inch.

Màn hình giải trí mới có thiết kế dạng nổi, nhô lên khỏi mặt táp lô thay vì tích hợp vào bảng điều khiển trung tâm. Hệ thống hỗ trợ kết nối Wi-Fi trong xe. Ngoài ra, xe được bổ sung camera 360 độ.

Khoang lái Toyota Innova Cross với màn hình giải trí trung tâm 12,3 inch dạng nổi - Ảnh: Rushlane

Tùy phiên bản, xe còn có thêm ghế lái chỉnh điện, camera hành trình hai kênh tích hợp chức năng DVR, gương chiếu hậu ngoài gập điện và hệ thống kết nối từ xa được cập nhật.

Tuy nhiên, Toyota cũng loại bỏ một số trang bị trên phiên bản mới tại Indonesia, gồm màn hình giải trí cho hàng ghế sau và sạc điện thoại không dây.

Bảng đồng hồ kỹ thuật số TFT 12,3 inch trên Toyota Innova Cross Hybrid mới - Ảnh: Rushlane

Về ngoại thất, phiên bản Modellista phát triển từ bản V Hybrid được bổ sung bộ phụ kiện riêng, gồm ốp cản trước, ốp hai bên thân xe và bậc lên xuống. Các phiên bản thông thường gần như không thay đổi thiết kế.

Toyota Innova Cross bản cập nhật tiếp tục sử dụng động cơ xăng 2.0L, 4 xi lanh hút khí tự nhiên và hệ truyền động hybrid tự sạc dựa trên động cơ này. Hệ truyền động trên phiên bản dành cho Indonesia không có thay đổi lớn.

Toyota Innova Cross V Hybrid có thêm biến thể Modellista với bộ phụ kiện ngoại thất riêng - Ảnh: Rushlane

Tại Indonesia, Toyota Innova Cross Hybrid có giá từ 475 triệu rupiah (khoảng 790 triệu đồng) cho bản G Hybrid. Bản V Hybrid có giá từ 517 triệu rupiah (khoảng 860 triệu đồng).

Toyota Innova Cross phiên bản nâng cấp xuất hiện trên đường chạy thử tại Ấn Độ - Ảnh: Rushlane

Trong khi đó, Toyota cũng đang chuẩn bị phiên bản nâng cấp của Innova Hycross tại Ấn Độ. Các nguyên mẫu thử nghiệm của mẫu MPV này nhiều lần xuất hiện trên đường phố gần đây, với một số chi tiết ngoại thất được che kín.

Theo trang Rushlane, Toyota dự kiến ra mắt Innova Hycross facelift tại Ấn Độ vào ngày 26-11. Bên cạnh thay đổi về thiết kế, xe dự kiến được bổ sung một số trang bị trong khoang lái.

Những nâng cấp vừa xuất hiện trên Kijang Innova Zenix tại Indonesia có thể là cơ sở tham khảo cho phiên bản tại Ấn Độ, đặc biệt ở hệ thống màn hình và các tiện nghi điện tử.

Hiện Toyota chưa xác nhận liệu những thay đổi trên các phiên bản dành cho Indonesia và Ấn Độ có được áp dụng cho Innova Cross tại Việt Nam hay không.

Toyota Innova Cross được nâng cấp trang bị, thêm màn hình 12,3inch, bỏ màn cho khách ngồi sau - Ảnh 6.Toyota Innova Cross nâng cấp sẽ có lựa chọn động cơ mới, nhiều công nghệ cải tiến

Toyota Innova Cross dự kiến ra mắt bản nâng cấp tại Ấn Độ vào ngày 26-11. Bên cạnh thay đổi về thiết kế và trang bị, mẫu MPV này có thể bổ sung phiên bản hybrid sử dụng nhiên liệu chứa 85% ethanol.

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MINH SƠN
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    Chủ đề: toyota Toyota Innova Toyota Innova Cross

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