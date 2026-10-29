Toyota Innova Cross nâng cấp sẽ có lựa chọn động cơ mới, nhiều công nghệ cải tiến

Toyota Innova Cross facelift có thể thay đổi cả thiết kế, trang bị lẫn hệ truyền động - Ảnh dựng đồ họa: Cartoq

Theo trang Cartoq, Toyota chuẩn bị giới thiệu Toyota Innova Cross (Innova HyCross ở Ấn Độ) phiên bản nâng cấp giữa vòng đời (facelift) vào ngày 26-11. Mẫu xe này được kỳ vọng trở thành xe du lịch đầu tiên tại nước này kết hợp hệ thống hybrid với động cơ sử dụng nhiên liệu linh hoạt E85.

Khác với động cơ xăng thông thường, động cơ nhiên liệu linh hoạt có thể sử dụng xăng pha ethanol với tỉ lệ cao. Trong đó, E85 chứa 85% ethanol, còn E100 sử dụng hoàn toàn ethanol. Công nghệ này có thể giúp Ấn Độ giảm phụ thuộc vào dầu mỏ nhập khẩu nhờ tận dụng nguồn ethanol sản xuất trong nước.

Toyota từng giới thiệu nguyên mẫu Innova Cross hybrid sử dụng nhiên liệu linh hoạt tại Ấn Độ vào năm 2023. Phiên bản sắp ra mắt có thể đưa công nghệ này tiến gần hơn đến giai đoạn sản xuất thương mại. Tuy nhiên, hãng chưa xác nhận thông số kỹ thuật và kế hoạch phân phối.

Động cơ hybrid chạy xăng E85 là điểm nhấn

Toyota từng trưng bày Innova Cross sử dụng xăng sinh học E85 tại một sự kiện ở Ấn Độ năm 2023 nhưng xe chưa từng được bán ra. Với thông tin mới, có thể kỳ vọng xuất hiện bản thương mại - Ảnh: CarWale

Thay đổi đáng chú ý nhất trên Toyota Innova Cross facelift có thể nằm ở hệ truyền động.

Tại Ấn Độ, Innova Cross hiện có hai tùy chọn động cơ. Bản tiêu chuẩn sử dụng máy xăng 2.0L hút khí tự nhiên, kết hợp hộp số CVT. Bản hybrid dùng động cơ xăng 2.0L kết hợp mô tơ điện và hộp số e-CVT.

Với phiên bản E85, Toyota dự kiến điều chỉnh động cơ và hệ thống nhiên liệu để tương thích với hàm lượng ethanol cao. Xe tiếp tục sử dụng mô tơ điện và bộ pin, cho phép vận hành bằng điện trong một số điều kiện nhằm giảm tiêu thụ nhiên liệu.

Trước đó, Toyota cho biết nguyên mẫu hybrid sử dụng nhiên liệu linh hoạt có thể chạy bằng điện trong một phần đáng kể thời gian di chuyển ở đô thị, tùy điều kiện vận hành.

Tuy nhiên, hiệu quả tiết kiệm nhiên liệu và chi phí sử dụng thực tế còn phụ thuộc vào giá xe, giá nhiên liệu và mức độ phổ biến của E85 tại Ấn Độ.

Việc bổ sung các bộ phận tương thích với nhiên liệu có hàm lượng ethanol cao có thể khiến chi phí sản xuất tăng.

Do đó, Toyota có thể phân phối bản hybrid E85 như một lựa chọn riêng, thay vì thay thế các phiên bản xăng và hybrid hiện hành. Hãng vẫn có thể duy trì những tùy chọn động cơ cũ để đáp ứng nhu cầu của khách hàng ưu tiên giá bán và khả năng tiếp cận nhiên liệu.

Toyota Innova Cross còn nâng cấp gì?

Thiết kế được cho sẽ lấy cảm hứng từ Hilux - Ảnh dựng đồ họa: Cartoq

Bên cạnh hệ truyền động, Toyota Innova Cross facelift dự kiến được làm mới ngoại thất, chủ yếu ở phần đầu xe.

Theo hình ảnh và video chạy thử xuất hiện trước đó, mẫu MPV này có thể sử dụng đèn pha thanh mảnh hơn, nối với nhau bằng dải trang trí màu đen. Lưới tản nhiệt được mở rộng, sử dụng họa tiết dạng lưới.

Một số chi tiết được cho là lấy cảm hứng từ Toyota Hilux thế hệ mới. Cản trước và vị trí đèn sương mù cũng có thể thay đổi, giúp xe mang dáng vẻ gần với SUV hơn.

Phần thân xe dự kiến không thay đổi nhiều, ngoại trừ bộ mâm hợp kim mới. Phía sau có thể được tinh chỉnh đèn hậu và cản sau, trong khi thiết kế cửa cốp được giữ nguyên.

Bên trong, Toyota nhiều khả năng giữ lại bố cục táp lô hiện tại. Những nâng cấp có thể gồm chất liệu bọc ghế mới, cụm đồng hồ kỹ thuật số và màn hình giải trí trung tâm lớn hơn.

Camera 360 độ và các tính năng kết nối cũng được kỳ vọng cải tiến. Những trang bị như cửa sổ trời toàn cảnh, ghế chỉnh điện và ghế trước thông gió dự kiến tiếp tục được duy trì. Các phiên bản cao cấp có thể có thêm tiện nghi.