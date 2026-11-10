Top 5 phiên bản Godzilla mạnh nhất trong lịch sử điện ảnh

Godzilla phiên bản do Legendary sản xuất, xuất hiện trong phần phim mới nhất Godzilla x Kong: Đế chế mới - Ảnh: Legendary

Không chỉ liên tục trở lại qua hàng chục phim điện ảnh, Godzilla còn xuất hiện với nhiều hình dạng, kích thước và năng lực khác nhau.

Có phiên bản sở hữu sức mạnh nguyên tử đủ san phẳng cả thành phố, có phiên bản gần như không thể bị tiêu diệt, thậm chí tồn tại ở quy mô khổng lồ vượt xa mọi sinh vật từng xuất hiện trên Trái đất.

5. Godzilla MonsterVerse

Phiên bản Godzilla do Legendary Pictures xây dựng trong MonsterVerse là một trong những hình tượng có kích thước và sức mạnh ấn tượng nhất cả thương hiệu.

Khác với nhiều phiên bản của Nhật, Godzilla của MonsterVerse được xây dựng như một sinh vật cổ đại đóng vai trò duy trì sự cân bằng của tự nhiên.

Sức mạnh của phiên bản này được thể hiện qua những cuộc đối đầu với các Titan khác. Trong Godzilla: King of the Monsters, nó phải chạm trán King Ghidorah, sinh vật ngoài hành tinh sở hữu ba chiếc đầu và khả năng tạo ra những cơn bão điện từ.

Sau khi thất bại ở lần đối đầu đầu tiên, Godzilla được tiếp thêm năng lượng và trở lại với trạng thái Burning Godzilla, đủ sức tiêu diệt đối thủ và sống sót.

4. Burning Godzilla

Trong phim, Godzilla bắt đầu rơi vào trạng thái tan rã do lõi năng lượng bên trong cơ thể hoạt động giống một lò phản ứng hạt nhân mất kiểm soát.

Ở trạng thái Burning Godzilla, cơ thể quái vật phát sáng đỏ rực, nhiệt lượng không ngừng gia tăng và sức mạnh nguyên tử đạt đến mức cực kỳ nguy hiểm.

Godzilla vs. Destoroyah được xem là một trong những tác phẩm nổi bật nhất thời kỳ Heisei, đồng thời đánh dấu đoạn kết đầy bi thương cho Godzilla - Ảnh: Toho

Vấn đề nằm ở chỗ Godzilla không thể kiểm soát nguồn năng lượng khổng lồ đang tích tụ bên trong. Nếu tiếp tục tăng nhiệt, nó có nguy cơ phát nổ và gây ra thảm họa hạt nhân trên quy mô toàn cầu.

Dù phải chiến đấu trong tình trạng cơ thể ngày càng suy yếu, Burning Godzilla vẫn đủ sức đánh bại Destoroyah. Tuy nhiên, chiến thắng này phải trả giá bằng chính mạng sống của nó.

3. Godzilla Final Wars

Ra mắt năm 2004, Godzilla: Final Wars được xây dựng như một màn tổng kết hoành tráng cho thời kỳ Millennium, đưa quái vật vào cuộc chiến với hàng loạt đối thủ từng xuất hiện trong lịch sử thương hiệu.

Cốt truyện xoay quanh âm mưu của một chủng tộc ngoài hành tinh muốn kiểm soát Trái đất, trong khi nhân loại phải tìm cách chống trả, Godzilla được giải phóng và trở thành hy vọng cuối cùng để ngăn chặn thảm họa - Ảnh: Toho

Điều khiến phiên bản này nổi bật là khả năng liên tiếp đánh bại những đối thủ đáng gờm mà không gặp quá nhiều khó khăn. Từ Rodan, Anguirus, King Caesar cho đến Gigan và Monster X, Godzilla đều thể hiện sức mạnh áp đảo.

2. Godzilla Minus One

Trong Godzilla Minus One, đạo diễn Takashi Yamazaki mang đến một phiên bản Godzilla khác biệt, không chỉ đáng sợ bởi kích thước mà còn bởi mức độ tàn phá khủng khiếp. Lấy bối cảnh Nhật Bản sau Thế chiến II, phim mô tả một đất nước vừa kiệt quệ sau chiến tranh lại phải đối mặt với một mối đe dọa mới sinh ra từ sự phẫn nộ của thiên nhiên.

Trailer Godzilla Minus Zero

Godzilla phiên bản này sở hữu khả năng tái tạo cơ thể đáng kinh ngạc. Ngay cả khi bị tổn thương nghiêm trọng, nó vẫn có thể phục hồi và tiếp tục tấn công. Điều khiến con quái vật trở nên đặc biệt nguy hiểm là hơi thở nguyên tử với sức công phá vượt xa những gì khán giả từng chứng kiến ở nhiều phiên bản trước.

Trong phân cảnh tấn công khu Ginza tại Tokyo, Godzilla tích tụ năng lượng trước khi phóng ra luồng nguyên tử khổng lồ. Vụ nổ tạo thành một cột năng lượng và sóng xung kích san phẳng khu vực rộng lớn, biến những công trình xung quanh thành đống đổ nát.

1. Godzilla Earth

Đứng đầu danh sách là Godzilla Earth, phiên bản xuất hiện trong bộ ba phim hoạt hình do Toho sản xuất. Đây có lẽ là một trong những cách tái hiện táo bạo nhất về quái vật huyền thoại, khi Godzilla không còn đơn thuần là sinh vật khổng lồ, mà trở thành một thế lực gần như chi phối toàn bộ hệ sinh thái Trái đất.

Điểm đặc biệt của Godzilla Earth là nó gần như trở thành một phần của Trái đất, với khả năng tồn tại và thích nghi vượt xa những sinh vật thông thường - Ảnh: Netflix

Trong bộ phim đầu tiên, khán giả được biết Godzilla đã khiến nhân loại phải rời bỏ hành tinh sau nhiều thập kỷ chiến đấu bất thành. Khi con người trở lại Trái đất hàng nghìn năm sau, họ phát hiện quái vật vẫn tồn tại và thậm chí đã phát triển đến kích thước khổng lồ nhất trong lịch sử thương hiệu.

Với chiều cao khoảng 300m, Godzilla Earth vượt xa những phiên bản người đóng quen thuộc. Cơ thể của nó được bao phủ bởi lớp giáp sinh học cực kỳ bền chắc, có khả năng hấp thụ và phản xạ năng lượng. Ngoài hơi thở nguyên tử, nó còn có thể tạo ra những xung điện từ mạnh mẽ, đủ sức phá hủy các mục tiêu ở khoảng cách xa.

Top 5 phim Godzilla đáng xem nhất trước thềm Godzilla Minus Zero Gần 70 năm kể từ lần đầu xuất hiện trên màn ảnh rộng, Godzilla vẫn là một trong những biểu tượng nổi tiếng nhất của điện ảnh Nhật Bản.



