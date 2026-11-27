Tổng thống Trump tại Nhà Trắng ngày 5-11 - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin AP ngày 26-11, động thái của Tổng thống Donald Trump diễn ra sau khi Bộ Thương mại Mỹ điều chỉnh tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) quý 3 nước này lên 4,3% theo tốc độ quy đổi hằng năm, cao hơn mức ước tính 3,4% trước đó.

Trong bài đăng trên mạng xã hội, nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng đây là một "sai sót nghiêm trọng và có chủ ý", đồng thời liên hệ sự việc với thất bại của Đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3-11, khi Đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát cả hai viện Quốc hội Mỹ.

"Tại sao số liệu chính xác không được công bố trước cuộc bầu cử? Tôi yêu cầu tiến hành điều tra ngay lập tức về sự việc này", ông Trump viết.

Trong bài đăng khác sau đó nhân dịp Lễ Tạ ơn, vị tổng thống tiếp tục nhắc lại cáo buộc trên.

"Tôi muốn gửi lời chúc Lễ Tạ ơn vui vẻ đến cả những người đã công bố số liệu kinh tế giả mạo ngay trước cuộc bầu cử và đến hôm qua mới đính chính, muộn mất ba tuần", ông Trump viết.

Nhà lãnh đạo Mỹ gọi đây là "sai sót nghiêm trọng chưa từng có", đến mức cần phải được điều tra ngay lập tức.

Tuy nhiên, việc điều chỉnh số liệu từ trước đến nay đã là thông lệ của Cục Phân tích kinh tế (BEA) thuộc Bộ Thương mại Mỹ, nhằm nâng cao độ chính xác của các dữ liệu kinh tế. Những đợt cập nhật này diễn ra theo lịch trình được ấn định trước, không phụ thuộc vào các sự kiện chính trị.

Bộ Thương mại Mỹ chưa lên tiếng trước cáo buộc của Tổng thống Trump.

Đây không phải lần đầu tiên nhà lãnh đạo Mỹ đặt nghi vấn về tính trung thực của các số liệu kinh tế mà ông cho là bất lợi đối với mình. Dù vậy, ông không đưa ra bằng chứng cho thấy việc điều chỉnh số liệu xuất phát từ động cơ chính trị.

Hồi tháng 8-2025, Tổng thống Trump từng sa thải người đứng đầu Cục Thống kê lao động Mỹ (BLS) sau khi cơ quan này công bố báo cáo cho thấy thị trường việc làm suy yếu.

Theo AP, những động thái như vậy có nguy cơ làm suy giảm niềm tin của công chúng vào số liệu kinh tế, vốn là cơ sở quan trọng để doanh nghiệp, nhà đầu tư và người tiêu dùng đưa ra các quyết định tài chính.

Trong khi Tổng thống Trump nhiều lần khẳng định nền kinh tế Mỹ đang tăng trưởng mạnh mẽ nhờ các chính sách của ông, phần lớn cử tri nước này lại có cái nhìn kém lạc quan hơn.

Khảo sát AP Voter Poll trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vừa qua cho thấy 76% cử tri đánh giá tình hình kinh tế Mỹ không mấy khả quan hoặc tồi tệ, trong khi khoảng hai phần ba cho rằng các chính sách của ông Trump đã khiến lạm phát gia tăng.

Đáng chú ý, cùng ngày công bố số liệu tăng trưởng GDP điều chỉnh, BEA cũng cho biết chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) - một thước đo lạm phát quan trọng - đã tăng nhanh hơn, lên mức 3,8% so với cùng kỳ năm trước trong tháng 10.