Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing tại lễ đón trước cuộc gặp Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim ở Putrajaya, Malaysia, ngày 8-10 - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters ngày 18-11, Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing thông báo trước Quốc hội về kế hoạch tổ chức một hội nghị hòa bình vào tháng 2-2027, nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột vũ trang trên cả nước.

Nhà lãnh đạo Myanmar cho biết ông đặt mục tiêu chấm dứt giao tranh trong nhiệm kỳ tổng thống kéo dài 5 năm của mình.

Đây sẽ là hội nghị hòa bình đầu tiên kể từ khi ông Min Aung Hlaing nhậm chức tổng thống vào tháng 4 năm nay, sau cuộc bầu cử gây nhiều tranh cãi.

Tuy nhiên, ông chưa công bố thông tin chi tiết về hội nghị, bao gồm thành phần tham dự, chương trình nghị sự cũng như cách thức thúc đẩy đối thoại giữa các bên liên quan.

Kế hoạch được đưa ra trong bối cảnh Myanmar vẫn chìm trong cuộc nội chiến kéo dài từ năm 2021, sau khi lực lượng quân đội do ông Min Aung Hlaing lãnh đạo tiến hành đảo chính, lật đổ chính phủ dân sự được bầu.

Kể từ đó, giao tranh liên tục diễn ra giữa quân đội Myanmar và nhiều nhóm vũ trang trên khắp cả nước, khiến tình hình an ninh và nhân đạo ngày càng nghiêm trọng.

Theo Reuters, cuộc xung đột đã khiến hơn 100.000 người thiệt mạng và hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa.

Trong những năm qua, Myanmar đã tiến hành nhiều nỗ lực đàm phán nhằm tìm kiếm giải pháp chính trị cho cuộc xung đột, song kết quả đạt được vẫn còn hạn chế.