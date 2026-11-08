Tổ chức Đột quỵ thế giới trao chứng nhận kim cương cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau

Khoa thần kinh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau được trao chứng nhận kim cương của WSO Angels - Ảnh: BV ĐA KHOA CÀ MAU

Tham dự hội nghị có tiến sĩ, bác sĩ Huỳnh Ngọc Linh - Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Cà Mau; giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Mai Duy Tôn - Chủ tịch Hội Đột quỵ TP Hà Nội, đại diện Trung tâm Đột quỵ Bệnh viện Bạch Mai; tiến sĩ, bác sĩ Tô Minh Nghị - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau, cùng đông đảo chuyên gia, cán bộ y tế trên địa bàn tỉnh.

Chứng nhận kim cương của WSO Angels là tiêu chuẩn đánh giá toàn cầu do WSO phối hợp với Mạng lưới Angels thực hiện, dành cho các đơn vị y tế đạt quy trình chăm sóc và điều trị đột quỵ xuất sắc. Việc trao giải thưởng này ghi nhận những tiến bộ vượt bậc của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau trong công tác chuẩn hóa quy trình, nâng cao chất lượng cấp cứu, điều trị và tối ưu hóa khả năng phục hồi cho bệnh nhân.

Tại hội nghị, các đại biểu và chuyên gia đã nghe nhiều tham luận chuyên sâu về xây dựng, phát triển mạng lưới cấp cứu đột quỵ tại các tỉnh, thành phía Bắc; phân tích thực trạng cấp cứu và điều trị đột quỵ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau giai đoạn 2021-2025; đồng thời cập nhật vai trò của phương pháp tiêu sợi huyết trong các xu hướng điều trị mới. Các phiên thảo luận cũng tập trung trao đổi kinh nghiệm, giải đáp những yêu cầu thực tiễn trong công tác tổ chức cấp cứu đột quỵ tại các cơ sở y tế địa phương.

Đại diện lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Cà Mau chia sẻ danh hiệu này là động lực quan trọng để đơn vị tiếp tục nâng cao năng lực chuyên môn, tối ưu hóa quy trình cấp cứu nhằm rút ngắn tối đa thời gian can thiệp, hạn chế di chứng và giảm tỉ lệ tử vong do đột quỵ cho người dân trong khu vực.