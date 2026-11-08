Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

Tổ chức Đột quỵ thế giới trao chứng nhận kim cương cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau

tác giả
THANH HUYỀN
THANH HUYỀN
THANH HUYỀN

Ngày 8-11, tại Hội nghị chuyên đề về đột quỵ do Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau phối hợp với Hội Y học tỉnh tổ chức, khoa thần kinh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau đã nhận chứng nhận kim cương từ Tổ chức Đột quỵ thế giới (WSO).

- Ảnh 1.

Khoa thần kinh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau được trao chứng nhận kim cương của WSO Angels - Ảnh: BV ĐA KHOA CÀ MAU

Tham dự hội nghị có tiến sĩ, bác sĩ Huỳnh Ngọc Linh - Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Cà Mau; giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Mai Duy Tôn - Chủ tịch Hội Đột quỵ TP Hà Nội, đại diện Trung tâm Đột quỵ Bệnh viện Bạch Mai; tiến sĩ, bác sĩ Tô Minh Nghị - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau, cùng đông đảo chuyên gia, cán bộ y tế trên địa bàn tỉnh.

Chứng nhận kim cương của WSO Angels là tiêu chuẩn đánh giá toàn cầu do WSO phối hợp với Mạng lưới Angels thực hiện, dành cho các đơn vị y tế đạt quy trình chăm sóc và điều trị đột quỵ xuất sắc. Việc trao giải thưởng này ghi nhận những tiến bộ vượt bậc của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau trong công tác chuẩn hóa quy trình, nâng cao chất lượng cấp cứu, điều trị và tối ưu hóa khả năng phục hồi cho bệnh nhân.

Tại hội nghị, các đại biểu và chuyên gia đã nghe nhiều tham luận chuyên sâu về xây dựng, phát triển mạng lưới cấp cứu đột quỵ tại các tỉnh, thành phía Bắc; phân tích thực trạng cấp cứu và điều trị đột quỵ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau giai đoạn 2021-2025; đồng thời cập nhật vai trò của phương pháp tiêu sợi huyết trong các xu hướng điều trị mới. Các phiên thảo luận cũng tập trung trao đổi kinh nghiệm, giải đáp những yêu cầu thực tiễn trong công tác tổ chức cấp cứu đột quỵ tại các cơ sở y tế địa phương.

Đại diện lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Cà Mau chia sẻ danh hiệu này là động lực quan trọng để đơn vị tiếp tục nâng cao năng lực chuyên môn, tối ưu hóa quy trình cấp cứu nhằm rút ngắn tối đa thời gian can thiệp, hạn chế di chứng và giảm tỉ lệ tử vong do đột quỵ cho người dân trong khu vực.

- Ảnh 2.Người dân miền Tây lên TP.HCM khám chữa bệnh: Bộ Y tế sẽ đánh giá nguyên nhân

TS.BS Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), cho biết sẽ yêu cầu các bệnh viện tại TP.HCM thống kê trong 3 tháng số lượng bệnh nhân đến khám, chữa bệnh, nơi cư trú và tình trạng bệnh để làm rõ nguyên nhân người dân phải đi xa điều trị.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
THANH HUYỀN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Cà Mau Sức khỏe y tế bệnh đột quỵ TIẾN BỘ

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất