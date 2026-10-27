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Tin tức giá xe: Mitsubishi Attrage giảm tới 90 triệu tại đại lý, rẻ hơn cả Hyundai i10

tác giả
MINH SƠN
MINH SƠN
MINH SƠN

Với mức giảm tới 90 triệu đồng tại đại lý, Mitsubishi Attrage có giá khởi điểm thực tế thấp hơn nhiều mẫu xe hạng A cỡ nhỏ trên thị trường.

Tin tức giá xe: Mitsubishi Attrage giảm tới 90 triệu tại đại lý, bản cao nhất cũng xuống đọ giá với Hyundai i10 - Ảnh 1.

Mitsubishi Attrage được các đại lý chào bán với giá ưu đãi trong tháng này. Xe hạng B có giá như hạng A - Ảnh: Đại lý

Nhiều đại lý đang áp dụng song song ưu đãi từ hãng và giảm giá trực tiếp cho mẫu Mitsubishi Attrage. Mức giảm cụ thể tùy phiên bản và khu vực, nhưng phổ biến ở mức hàng chục triệu đồng.

Ở Tây Ninh, một đại lý rao bán Mitsubishi Attrage MT với giá 334 triệu đồng, thấp hơn 46 triệu so với giá đề xuất 380 triệu đồng. Khách mua còn được tặng 1 năm bảo dưỡng miễn phí cùng phụ kiện chính hãng.

Theo đại lý này, người mua chỉ cần trả trước 67 triệu đồng là có thể nhận xe. Con số này chưa bao gồm chi phí lăn bánh.

Mức giảm sâu nhất thuộc về bản cao cấp. Một đại lý ở khu vực miền Tây cho biết Mitsubishi Attrage CVT Premium đang được bán với giá 400 triệu đồng, tức giảm 90 triệu đồng so với giá niêm yết 490 triệu.

Tuy nhiên mức giảm này chỉ dành cho xe mang VIN 2025. Điều này không gây ngạc nhiên, bởi thị trường đang ở trong những tháng cuối năm và đại lý cần giải phóng hàng tồn.

Tin tức giá xe: Mitsubishi Attrage giảm tới 90 triệu tại đại lý, bản cao nhất cũng xuống đọ giá với Hyundai i10 - Ảnh 2.
Tin tức giá xe: Mitsubishi Attrage giảm tới 90 triệu tại đại lý, bản cao nhất cũng xuống đọ giá với Hyundai i10 - Ảnh 3.
Tin tức giá xe: Mitsubishi Attrage giảm tới 90 triệu tại đại lý, bản cao nhất cũng xuống đọ giá với Hyundai i10 - Ảnh 4.

Mitsubishi Attrage nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan - Ảnh: Đại lý

Với mức giá từ 334 triệu đồng, Mitsubishi Attrage đang gây áp lực cho xe hạng A như Kia Morning hay Hyundai Grand i10. Mẫu i10 đang có giá bán 360 - 455 triệu đồng. Điều này nghĩa là bản tiêu chuẩn của Attrage thậm chí còn rẻ hơn cả i10 phiên bản thấp nhất.

Mitsubishi Attrage ở Việt Nam là xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, được phân phối với 2 phiên bản MT và CVT Premium cùng giá niêm yết 380 triệu và 490 triệu đồng.

Bản cao cấp có đèn pha Bi-LED kèm dải LED định vị ban ngày và mâm hợp kim 15 inch. Bên trong, bản số tự động có ghế bọc da, màn hình cảm ứng 7 inch hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto.

Xe được trang bị động cơ 3 xi lanh 1.2L MIVEC, công suất 78 mã lực, mô men xoắn 100 Nm, đi kèm hộp số sàn 5 cấp hoặc vô cấp CVT. Trang bị an toàn gồm ABS, EBD, 2 túi khí, camera lùi và kiểm soát hành trình.

Tin tức giá xe: Mitsubishi Attrage giảm tới 90 triệu tại đại lý, rẻ hơn cả Hyundai i10 - Ảnh 5.'Lộ' Mitsubishi Attrage mới ở Việt Nam, có thể thêm tính năng an toàn

Khả năng Mitsubishi Attrage ở Việt Nam được làm mới khá cao khi bản nâng cấp đã ra mắt Thái Lan trước đó, trong khi có đại lý 'xả kho' với giá chỉ từ 300 triệu đồng đối với các xe sản xuất năm 2025.

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    Chủ đề: Mitsubishi Mitsubishi Attrage giá xe Mitsubishi giảm giá xe

    Dòng sự kiện: Thị trường xe

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