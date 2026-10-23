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Tin tức giá xe: Hàng loạt xe Hyundai giảm giá tới cả trăm triệu đồng, ra đại lý có thể hạ thêm vài chục triệu

tác giả
THANH LINH
THANH LINH
THANH LINH

Trong tháng 10-2026, Hyundai Thành Công triển khai chương trình ưu đãi cho 8 mẫu xe, với giá trị cao nhất 220 triệu đồng dành cho Santa Fe.

Tin tức giá xe: Hàng loạt xe Hyundai giảm giá tới cả trăm triệu đồng, ra đại lý có thể hạ thêm vài chục triệu - Ảnh 1.

Hyundai Santa Fe là mẫu được ưu đãi lớn nhất của thương hiệu trong tháng 10 - Ảnh: Đại lý

Tiếp nối ưu đãi các tháng trước, trong tháng 10, 8 mẫu xe Hyundai được nhận ưu đãi chính hãng gồm Grand i10, Accent, Stargazer, Santa Fe, Creta, Tucson, Venue và Palisade. Mức giảm giá cụ thể tùy thuộc vào từng mẫu và chính sách của từng đại lý.

Trong đó Hyundai Santa Fe có mức ưu đãi cao nhất, có thể lên tới 220 triệu đồng. Tuy nhiên đây không hoàn toàn là khoản giảm giá trực tiếp. Giá trị ưu đãi bao gồm giảm giá từ hãng và đại lý, quyền lợi thẻ hội viên Hyundai hạng Bạch kim cùng gói gia hạn bảo hành lên 8 năm hoặc 120.000km tùy điều kiện nào đến trước.

Tin tức giá xe: Hàng loạt xe Hyundai giảm giá tới cả trăm triệu đồng, ra đại lý có thể hạ thêm vài chục triệu - Ảnh 2.

Stargazer cũng gây chú ý với mức giảm giá lên tới gần 120 triệu đồng - Ảnh: Đại lý

Hyundai Stargazer có mức ưu đãi tối đa 117 triệu đồng. Hyundai Accent được hỗ trợ 89 triệu đồng, trong khi Grand i10 là 50 triệu đồng. Các mẫu xe này cũng được áp dụng gói ưu đãi gồm giảm giá và quyền lợi hậu mãi tương tự Santa Fe.

Trong khi đó Hyundai Creta có mức ưu đãi tối đa 84 triệu đồng. Khách hàng có thể lựa chọn nhận toàn bộ giá trị ưu đãi bằng tiền mặt hoặc kết hợp tiền mặt với gói nâng cấp cốp điện.

Hyundai Tucson được áp dụng ưu đãi tối đa 79 triệu đồng, bao gồm giảm giá từ hãng, đại lý và quyền lợi thẻ hội viên hạng Bạch kim.

Hai mẫu SUV còn lại là Hyundai Palisade và Venue có mức ưu đãi lần lượt 68 triệu và 28 triệu đồng.

Mẫu xe Ưu đãi tối đa

Hyundai Santa Fe

220 triệu đồng

Hyundai Stargazer

117 triệu đồng

Hyundai Accent

89 triệu đồng

Hyundai Creta

84 triệu đồng

Hyundai Tucson

79 triệu đồng

Hyundai Palisade

68 triệu đồng

Hyundai Grand i10

50 triệu đồng

Hyundai Venue

28 triệu đồng

Tuy nhiên đây mới chỉ là giá trị ưu đãi tối đa theo chương trình chính hãng. Giá trị khuyến mãi thực tế và điều kiện áp dụng đối với từng phiên bản sẽ được đại lý thông báo cụ thể.

Chẳng hạn, một đại lý ở TP.HCM chỉ đưa ra mức giảm 25 triệu đồng đối với mẫu Hyundai Accent. Một đại lý ở Hà Nội đưa ra mức giảm cao nhất 79 triệu với người mua Hyundai Creta.

Ở chiều ngược lại, cũng có những nơi đưa ra khuyến mãi sâu hơn chương trình chính hãng. Chẳng hạn, một đại lý ở Hà Nội giảm tới 234 triệu đồng cho Hyundai Santa Fe. Tuy nhiên khuyến mãi này chỉ áp dụng cho những chiếc VIN 2025 cuối cùng còn sót lại. Tương tự, một đại lý phía Bắc cũng tăng ưu đãi cho những người mua Palisade, Venue… sản xuất năm cũ.

Ngoài ưu đãi dành cho từng dòng xe, Hyundai Thành Công còn triển khai các gói hỗ trợ tài chính cho khách mua trả góp. Cụ thể, khách hàng có thể lựa chọn gói vay với lãi suất 8,4%/năm trong 6 tháng hoặc gói 12 tháng với lãi suất 7,5%/năm trong 6 tháng đầu và 10,9%/năm trong 6 tháng tiếp theo.

Người mua cũng có thể được ân hạn nợ gốc trong 6 tháng, với tỉ lệ vay tối đa 90% giá trị xe, tùy điều kiện áp dụng.

Tin tức giá xe: Hàng loạt xe Hyundai giảm giá tới cả trăm triệu đồng, ra đại lý có thể hạ thêm vài chục triệu - Ảnh 3.Chủ xe Hyundai Palisade: 'Bán Mercedes-Benz GLC để mua xe Hàn, tôi không hối tiếc'

Nhiều chủ xe Hyundai Palisade đánh giá đây là chiếc xe đáng mua trong tầm giá 1 - 2 tỉ đồng.

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THANH LINH
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    Chủ đề: giá xe Hyundai Hyundai giảm giá xe

    Dòng sự kiện: Thị trường xe

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