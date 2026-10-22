BYD Sealion 5 chốt giá từ 739 triệu, thực tế giảm thêm 80 triệu, SUV C chỉ ngang giá xe nhóm dưới

BYD Sealion 5 chính thức ra mắt thị trường Việt Nam - Ảnh: VĨNH PHÚC

Sáng 21-10, BYD Việt Nam giới thiệu mẫu SUV hybrid sạc ngoài (PHEV) BYD Sealion 5. Xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, phân phối với hai phiên bản Essential và Premium.

Giá bán BYD Sealion 5

Theo công bố, BYD Sealion 5 có giá niêm yết 739 triệu đồng cho bản Essential và 789 triệu đồng cho bản Premium.

Trong giai đoạn đầu mở bán, 1.000 khách hàng đặt cọc trước ngày 30-11-2026 được hưởng giá ưu đãi lần lượt 659 triệu và 709 triệu đồng cho hai phiên bản.

Hiện BYD phân phối bốn mẫu xe sử dụng công nghệ DM-i Super Hybrid tại Việt Nam, gồm Seal 5, Sealion 6, M9 và Sealion 5. Trong đó, Sealion 5 có giá khởi điểm thấp nhất.

Với mức giá niêm yết trên, BYD Sealion 5 cạnh tranh trong phân khúc SUV cỡ C với Mazda CX-5 (699 - 869 triệu đồng), Hyundai Tucson (769 - 989 triệu đồng) và Honda CR-V (1,039 - 1,258 tỉ đồng).

Nếu tính ưu đãi dành cho khách đặt cọc sớm, giá Sealion 5 còn gần với một số mẫu SUV cỡ B. Chẳng hạn, Toyota Yaris Cross đang có giá sau khuyến mại tháng 10 khoảng 608 - 654 triệu đồng.

Trang bị BYD Sealion 5

BYD Sealion 5 có kích thước dài, rộng và cao lần lượt 4.735 x 1.860 x 1.710 (mm), chiều dài cơ sở 2.712mm. Khoảng sáng gầm khi không tải đạt 175mm.

Xe được trang bị đèn chiếu sáng LED và bộ mâm 18inch. Hai phiên bản có thiết kế gần như tương đồng. Khác biệt dễ nhận thấy nhất là bản Essential không có thanh giá nóc.

Ngoại hình hai phiên bản BYD Sealion 5 không có sự khác biệt đáng kể - Ảnh: VĨNH PHÚC

Phiên bản Premium có thêm ghế trước chỉnh điện, cốp điện, sạc điện thoại không dây, màn hình giải trí trung tâm 12,8inch và hệ thống âm thanh 8 loa.

Cả hai phiên bản đều được trang bị vô lăng chỉnh 4 hướng, ghế bọc da, hệ thống lọc không khí PM2.5, cập nhật phần mềm từ xa OTA và móc cố định ghế trẻ em ISOFIX.

Khác biệt đáng chú ý nằm ở hệ thống hỗ trợ lái nâng cao ADAS trên bản Premium. Phiên bản này có thêm gần 20 tính năng an toàn so với bản Essential.

Một số tính năng gồm kiểm soát hành trình thích ứng (ACC), kiểm soát hành trình thông minh (ICC), hỗ trợ giữ làn khẩn cấp (ELKA), phanh khẩn cấp tự động (AEB), kiểm soát giới hạn tốc độ thông minh (ISLC), cảnh báo tốc độ khi vào cua (CSW) và nhận diện biển báo giao thông (TSR).

Nội thất BYD Sealion 5 có thiết kế tối giản - Ảnh: VĨNH PHÚC

Sealion 5 là mẫu xe thứ hai của BYD tại Việt Nam được trang bị công nghệ DM-i Super Hybrid thế hệ thứ 5, sau M9.

Hệ truyền động kết hợp động cơ xăng 1.5L với mô tơ điện đặt ở cầu trước, cho tổng công suất 214 mã lực. Xe có ba chế độ lái gồm Eco, Normal và Sport.

Phiên bản Essential sử dụng pin Blade dung lượng 13,08kWh, cho phạm vi di chuyển thuần điện 82km.

Trong khi đó, bản Premium được trang bị pin Blade 18,3kWh, có thể di chuyển tối đa 110km bằng điện. Theo BYD, phiên bản này đạt phạm vi hoạt động tối đa 1.200km khi sạc đầy pin và đổ đầy nhiên liệu.

Là xe hybrid sạc ngoài, BYD Sealion 5 hỗ trợ sạc điện AC công suất 3,3kW. Riêng bản Premium có thêm khả năng sạc nhanh DC công suất 18kW. Hiện BYD chưa công bố thời gian sạc đầy pin của Sealion 5.