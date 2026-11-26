Công an làm việc với chị Đ.M.L. - Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Tối 26-11, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Công an xã Tam Dương đã ra quyết định xử phạt 12,5 triệu đồng đối với chị Đ.M.L. về hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật.

Trước đó, tối 25-11, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện bài viết từ tài khoản mang tên Đ.M.L. với nội dung: "Góc cảnh báo, nay Trường tiểu học Đạo Tú đã có bọn đến dụ dỗ con em lên xe", kèm theo video livestream phản ánh việc một học sinh học ở phân hiệu Đạo Tú, Trường tiểu học Tam Dương I, bị hai người lạ mặt, mặc quần áo màu đen, đến khu vực cổng trường dụ dỗ, giả làm người quen của bố, mẹ nhờ đón để đưa về…

Thông tin trên nhanh chóng thu hút sự chú ý, chia sẻ và bình luận của nhiều người dùng mạng xã hội, gây tâm lý hoang mang, lo lắng trong phụ huynh học sinh và nhân dân.

Ngay sau khi nắm bắt thông tin, Công an xã Tam Dương đã khẩn trương tiến hành kiểm tra, xác minh.

Kết quả xác minh xác định cháu N.N.H. xem trên mạng xã hội thấy xảy ra một số vụ việc bắt cóc trẻ em và cháu H. muốn được bố mẹ quan tâm nhiều hơn. Do đó, chiều tối 25-11, sau khi đi học về cháu H. đã tự nghĩ ra câu chuyện trên và kể để cảnh báo mẹ.

Mặc dù chưa kiểm chứng thông tin có thật hay không, nhưng mẹ cháu H. là chị Đ.M.L. vẫn đăng tải lên mạng xã hội, dù thực tế không xảy ra vụ việc như nội dung cháu H. kể.



Hiện Công an xã Tam Dương đang tiếp tục thu thập tài liệu, củng cố hồ sơ để xem xét, xử lý các trường hợp có hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật liên quan đến vụ việc theo quy định.

Qua vụ việc, Công an xã Tam Dương khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức trách nhiệm khi tham gia mạng xã hội. Thận trọng kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải, chia sẻ, nhất là những nội dung liên quan đến an ninh, trật tự và an toàn của trẻ em.

Không vì tâm lý lo lắng hoặc muốn cảnh báo cộng đồng mà phát tán thông tin chưa được xác thực, gây hoang mang trong dư luận.

Khi phát hiện vụ việc có dấu hiệu bất thường, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan công an hoặc cơ quan chức năng để kiểm tra, xác minh và xử lý.