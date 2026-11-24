Nhóm 5 người bị vây giữ khi muốn cho tiền các cháu nhỏ tại xã Vĩnh Thuận mặc thiếu ấm. Công an TP Hải Phòng khẳng định không có chuyện bắt cóc trẻ em như tin lan truyền trên mạng - Ảnh: LAN NGUYỄN

Tối 24-11, Công an TP Hải Phòng thông tin nhanh vụ việc gây xôn xao trên mạng xã hội và khẳng định không có việc bắt cóc trẻ em xảy ra tại xã Vĩnh Thuận như người dân địa phương lo ngại, cũng như lan truyền trên mạng.

Theo Công an TP Hải Phòng, ngày 24-11, một nhóm 5 người đi qua địa bàn xã Vĩnh Thuận. Nhìn thấy một số trẻ nhỏ mặc không đủ ấm trong thời tiết lạnh, nhóm có ý định cho tiền các cháu.

Nhóm đã gọi các cháu lại gần ô tô để cho tiền. Tuy nhiên hành động này lại khiến các cháu hoảng sợ, chạy về báo với bố mẹ.

Do hiểu lầm nhóm người có ý định bắt cóc trẻ em, người dân địa phương đã hô hoán, vây giữ nhóm người trên, đồng thời gây áp lực đưa họ về UBND xã.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Vĩnh Thuận đã đưa nhóm 5 người về trụ sở để giải quyết theo quy định. Qua xác minh, Công an thành phố Hải Phòng khẳng định không xảy ra vụ việc bắt cóc trẻ em tại địa bàn xã Vĩnh Thuận.