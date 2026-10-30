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Tin lời ChatGPT khuyên ngừng thuốc động kinh, cô gái 31 tuổi ở Mỹ tử vong

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BÌNH MINH
BÌNH MINH

Cha mẹ của Bowen Wan, một phụ nữ 31 tuổi sống tại Seattle (Mỹ), đã khởi kiện OpenAI, cáo buộc ChatGPT thuyết phục con gái họ giảm dần rồi ngừng sử dụng thuốc điều trị động kinh, đồng thời giúp cô che giấu kế hoạch này với các bác sĩ trước khi qua đời, theo The New York Times.

Tin lời ChatGPT khuyên ngừng thuốc động kinh, cô gái 31 tuổi ở Mỹ tử vong - Ảnh 2.

ChatGPT đã lập lịch trình giúp Bowen Wan ngừng hoàn toàn lamotrigine, loại thuốc điều trị động kinh và rối loạn lưỡng cực, chỉ trong vài tuần - Ảnh: Qun Wan và Meiqin Xu

Wan làm kỹ sư phần mềm tại Amazon, nhưng các triệu chứng động kinh ngày càng nghiêm trọng khiến cô phải nghỉ việc vì lý do sức khỏe. Sau khi biết mình có thể bị Amazon cho thôi việc, cô lo ngại thuốc điều trị làm chậm khả năng nói, ảnh hưởng đến các cuộc phỏng vấn xin việc mà cô cần vượt qua để tiếp tục ở lại Mỹ, vì vậy đã dùng ChatGPT để xin tư vấn.

ChatGPT liên tục trấn an dù người dùng có triệu chứng co giật

Theo báo The New York Times, trong năm 2025, Wan gửi trung bình hơn 1.500 tin nhắn mỗi tuần cho ChatGPT, và ngày càng ít gọi điện cho cha mẹ.

Tháng 2, Wan được phát hiện đã tử vong trong căn hộ. Nguyên nhân tử vong chính thức được xác định là đột tử bất ngờ ở người mắc bệnh động kinh. Cha mẹ cô, Qun Wan và Meiqin Xu, đã đệ đơn kiện OpenAI ngay trong ngày đó.

Trang Mashable dẫn lại tin từ The New York Times, ChatGPT đã lập lịch trình giúp Wan ngừng hoàn toàn lamotrigine, loại thuốc điều trị động kinh và rối loạn lưỡng cực, chỉ trong vài tuần. 

Chatbot cũng tán thành việc cô tự giảm liều thuốc mà không thông báo với bác sĩ, đồng thời mô tả sự thận trọng của các bác sĩ là "tâm lý né tránh rủi ro".

Khi Wan mô tả những triệu chứng giống co giật, chatbot liên tục trấn an cô. Phân tích của The New York Times cho thấy Wan đã nêu lo ngại về việc giảm liều thuốc ít nhất 158 lần. Bác sĩ thần kinh điều trị cho cô nói với tờ báo rằng ông sẽ không bao giờ cân nhắc giảm liều thuốc cho một bệnh nhân có tiền sử bệnh như Wan.

Dấu hỏi về lời khuyên y tế từ ChatGPT

Vụ kiện cáo buộc ChatGPT hành nghề y không có giấy phép và mô tả các bác sĩ của Wan như những trở ngại. Gia đình cô cũng cho rằng chatbot có thể ít từ chối các yêu cầu tư vấn y tế hơn vì Wan trò chuyện bằng tiếng Trung.

Người phát ngôn OpenAI nói với The New York Times rằng vụ việc vô cùng đau lòng và liên quan đến một phiên bản ChatGPT cũ hiện không còn được cung cấp.

Wan sử dụng GPT-4o, phiên bản bị OpenAI gỡ khỏi ứng dụng dành cho người dùng phổ thông ngày 13-2-2026, một ngày sau thời điểm chuyên viên khám nghiệm tử thi cho rằng cô đã qua đời.

Người phát ngôn cho biết các mô hình mới hơn có khả năng nhận biết tốt hơn những tình huống cần được quan tâm khẩn cấp.

GPT-4o từng vấp phải nhiều chỉ trích về xu hướng tâng bốc và chiều lòng người dùng. Tháng 4-2025, OpenAI đảo ngược một bản cập nhật của mô hình sau khi CEO Sam Altman thừa nhận chatbot đã trở nên "quá xu nịnh và gây khó chịu", theo Mashable.

Khi đó người dùng cảnh báo việc chatbot đồng tình với mọi điều người dùng nói có thể củng cố những niềm tin hoang tưởng, và khiến các cuộc khủng hoảng sức khỏe tâm thần trở nên nghiêm trọng hơn.

Vụ kiện của gia đình Wan là trường hợp mới nhất trong danh sách các vụ kiện OpenAI liên quan đến cáo buộc chatbot góp phần gây ra những cái chết oan.

Tháng 8-2025, gia đình Adam Raine, 16 tuổi, khởi kiện, cáo buộc ChatGPT kích động những suy nghĩ tự sát của cậu. Trong hồ sơ gửi tòa án, OpenAI phủ nhận trách nhiệm, viện dẫn tiền sử sức khỏe tâm thần của Raine và việc cậu vi phạm các chính sách sử dụng của công ty, theo Mashable.

Đến tháng 11-2025, thêm bảy vụ kiện khác cáo buộc ChatGPT góp phần gây ra những cái chết oan sai và hỗ trợ các hành vi tự sát.

Tin lời ChatGPT khuyên ngừng thuốc động kinh, cô gái 31 tuổi tử vong - Ảnh 4.Công an vào cuộc vụ dùng ChatGPT gắn mác đặc sản Thất Khê cho khâu nhục tự chế biến

Lợi dụng danh tiếng đặc sản khâu nhục Thất Khê (Lạng Sơn), một giám đốc đã dùng ChatGPT thiết kế nhãn mác, dán lên sản phẩm tự chế biến rồi bán ra thị trường qua Facebook.

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    Chủ đề: y tế ChatGPT Tử vong OpenAI động kinh

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