Công an vào cuộc vụ dùng ChatGPT gắn mác đặc sản Thất Khê cho khâu nhục tự chế biến

Nhiều khách hàng mua phải khâu nhục xong cảm thấy bị lừa - Ảnh: VŨ TUẤN

Trao đổi với Tuổi Trẻ sáng 26-10, ông Đinh Hữu Học - Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Lạng Sơn - cho hay Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn đã có báo cáo kết quả kiểm tra, xác minh thông tin phản ánh về hoạt động kinh doanh "Bát Khâu Nhục Lạng Sơn" (khâu nhục) đóng hộp.

Công an tìm dấu vết tài khoản bán khâu nhục Lạng Sơn

Như Tuổi Trẻ đưa tin, nhiều người tiêu dùng phản ánh khi đặt mua đặc sản khâu nhục Thất Khê (Lạng Sơn) trên mạng, lúc nhận hàng, mở hộp bên trong là vài cục xương chân giò. Có người còn được "khuyến mại" thêm 2 miếng bì heo còn lởm chởm lông. Khi bị nhiều người "bóc phốt" trên mạng xã hội, các trang Facebook: Bếp Z F. D..., Đặc sản Khâu nhục Thất Khê Lạng Sơn đã khóa.

Lần theo số điện thoại, Tuổi Trẻ tìm thấy thông tin đơn vị sản xuất món "đặc sản Lạng Sơn" trên có địa chỉ tại Hà Nội, song cơ sở ở địa chỉ này chỉ là một dãy ki ốt lụp xụp, cửa đóng im ỉm.

Cụ thể, các đội quản lý thị trường đã rà soát việc sản xuất, chế biến, đóng gói, kinh doanh khâu nhục đóng hộp. Trong đó có "Bát Khâu Nhục đóng hộp" ghi thông tin "Thất Khê Lạng Sơn, sản phẩm OCOP 4 sao, khối lượng tịnh 400g".

Đồng thời thu thập thông tin về sản xuất, chế biến, đóng gói, kinh doanh khâu nhục trên sàn thương mại điện tử, nền tảng mạng xã hội như Zalo, Facebook, TikTok...

Lực lượng quản lý thị trường và Phòng An ninh mạng Công an tỉnh Lạng Sơn xác minh các tài khoản, trang Facebook cùng thông tin liên hệ kèm dữ liệu đăng tải, quảng cáo, chào bán khâu nhục...

Chi cục Quản lý thị trường Lạng Sơn và Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội phối hợp xác minh thông tin về khâu nhục có dấu hiệu vi phạm.

Ngoài ra, lực lượng quản lý thị trường Lạng Sơn còn phối hợp, cung cấp thông tin xác minh ban đầu khẳng định sản phẩm khâu nhục như phản ánh không phải sản phẩm sản xuất tại Lạng Sơn, đồng thời cung cấp thông tin với báo chí, trong đó có báo Tuổi Trẻ, nhằm bảo vệ hình ảnh đặc sản của tỉnh.

Bước đầu, cơ quan quản lý thị trường xác định Lạng Sơn có 3 cơ sở sản xuất, chế biến khâu nhục đóng hộp; 5 cơ sở kinh doanh khâu nhục đóng hộp và nhiều cơ sở kinh doanh khâu nhục chế biến sẵn. Các cơ sở này đều ghi nhãn hàng hóa, nguồn gốc xuất xứ đúng quy định.

Tuy vậy, lực lượng chức năng Lạng Sơn xác định tài khoản Facebook "Đặc sản Khâu Nhục Thất Khê Lạng Sơn - Bếp Z Food" với số điện thoại 0969.774.666, địa chỉ tại 664 Phúc Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội - đơn vị vận chuyển hàng hóa bị phản ảnh về "Bát Khâu Nhục Lạng Sơn" - không phải từ Lạng Sơn.

Khâu nhục Lạng Sơn có dấu hiệu bị "tráo" nhãn mác, ảnh hưởng hình ảnh đặc sản - Ảnh: TTO

Dùng ChatGPT thiết kế mác "khâu nhục Thất Khê Lạng Sơn"

Dẫn thông tin từ Công an tỉnh Lạng Sơn, lực lượng quản lý thị trường cho hay cơ quan chức năng xác định L.Đ.T. (34 tuổi) là giám đốc, người đại diện của Công ty TNHH thực phẩm Z FOODDELI, địa chỉ số 660, Phúc Diễn, Hà Nội.

Khoảng tháng 9-2026, T. lên mạng xã hội tìm hiểu công thức để chế biến khâu nhục và chân giò vị Tứ Xuyên. Qua mạng xã hội, người này mua nguyên liệu, dụng cụ đóng hộp thiếc, thịt lợn, chân giò nhãn "Khâu nhục vị Tứ Xuyên". Sau đó, T. chỉ đạo nhân viên dùng chân giò heo để chế biến, cho vào đóng hộp.

Biết nhiều người đặt mua khâu nhục và xã Thất Khê có truyền thống về món này, L.Đ.T. dùng ChatGPT để thiết kế nhãn, mác "Khâu nhục Thất Khê Lạng Sơn" và đặt nhãn mác trên mạng, rồi thay chúng vào các sản phẩm trước đó.

Sơ bộ, khoảng 150 sản phẩm được bán khi đổi thành nhãn mác "Khâu nhục Thất Khê Lạng Sơn". Khi nhận hàng, nhiều khách đòi trả lại nên đến ngày 2-10, T. không sản xuất nữa và tiêu hủy số hàng tồn.

Hiện Công an TP Hà Nội đã lập hồ sơ vụ việc để tiếp tục làm rõ hành vi vi phạm.

Qua xác minh, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn khẳng định Lạng Sơn không có cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh khâu nhục đóng hộp mang tên "Bát Khâu Nhục Lạng Sơn" như mạng xã hội đã thông tin thời gian qua.

Theo ông Đặng Văn Ngọc - Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn, cơ quan chức năng Lạng Sơn đã tích cực vào cuộc làm rõ sự việc với mục tiêu bảo vệ uy tín sản phẩm khâu nhục được xây dựng qua nhiều năm, đồng thời ngăn chặn hành vi lợi dụng tên tuổi đặc sản để gây nhầm lẫn cho người mua. Thời gian tới lực lượng chức năng tiếp tục phối hợp theo dõi, nắm bắt tình hình và ngăn chặn, xử lý nghiêm vi phạm để bảo vệ uy tín của các sản phẩm, đặc sản Lạng Sơn, trong đó có khâu nhục. Tăng cường truyền thông, nâng cao nhận thức của người tiêu dùng về mua, sử dụng hàng hóa từ cơ sở uy tín, thông tin rõ ràng, có nguồn gốc xuất xứ và ngăn chặn hành vi kinh doanh thiếu minh bạch, bảo vệ giá trị đặc sản địa phương.