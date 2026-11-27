Chi nhánh Viện thẩm mỹ Mega Korea tại Đắk Lắk - Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, tháng 9-2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản (xảy ra trong thời gian từ năm 2022 đến tháng 8-2026) tại hệ thống Viện thẩm mỹ Mega Korea ở Đắk Lắk và một số địa phương khác.

Một số nhân viên không phải bác sĩ được bố trí mặc áo blouse trắng tư vấn, thực hiện dịch vụ

Theo kết quả điều tra bước đầu, bà L.T.T. (33 tuổi, trú TP.HCM) là người tổ chức, quản lý, điều hành hoạt động của hệ thống Viện thẩm mỹ Mega Korea.

Các cơ sở trong hệ thống sử dụng chung thương hiệu nhưng hoạt động dưới hình thức các hộ kinh doanh do những cá nhân khác nhau đứng tên đăng ký.

Quá trình điều tra bước đầu xác định các cơ sở đã sử dụng nhiều trang Facebook, Fanpage để quảng cáo dịch vụ thẩm mỹ công nghệ cao, giới thiệu có bác sĩ, chuyên gia trực tiếp thăm khám, điều trị và sử dụng thiết bị, công nghệ hiện đại nhập khẩu từ nước ngoài.

Tuy nhiên nội dung quảng cáo, tư vấn và điều kiện thực tế tại một số cơ sở không phù hợp với thông tin đã giới thiệu cho khách hàng.

Theo tài liệu điều tra, một số nhân viên không phải bác sĩ được bố trí mặc áo blouse trắng để tư vấn, thực hiện dịch vụ và tham gia quay video quảng cáo. Hệ thống còn sử dụng hình ảnh, video giới thiệu và phản hồi của người đóng giả khách hàng nhằm tạo lòng tin cho người xem.

Sau khi tiếp cận các quảng cáo, khách hàng được nhân viên liên hệ qua điện thoại, Zalo để tư vấn, đặt lịch. Khi đến cơ sở tiếp tục được giới thiệu, thuyết phục thanh toán tiền để sử dụng dịch vụ.

Các dịch vụ được quảng cáo, tư vấn tại hệ thống Mega Korea gồm giảm mỡ, giảm béo bằng công nghệ cao, điều trị hôi nách, tuyến mùi, điều trị nám và các vấn đề về da, cắt mí, bấm mí, nâng cung chân mày, lấy mỡ mắt, tiêm filler cùng một số dịch vụ thẩm mỹ khác.

Công an kiểm tra Viện thẩm mỹ Mega Korea 1 - Ảnh: SỸ ĐỨC

17 khách hàng đã giao 321 triệu đồng

Tại cơ sở Mega Korea ở Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk, bước đầu xác định một số dịch vụ không được thực hiện bởi bác sĩ hoặc người có giấy phép hành nghề phù hợp, phương pháp, máy móc, điều kiện thực hiện không đúng như nội dung quảng cáo, tư vấn.

Tại cơ sở Mega Korea ở Buôn Ma Thuột bước đầu xác định 17 khách hàng đã giao tổng số tiền 321 triệu đồng sau khi tin vào những thông tin quảng cáo, tư vấn không đúng sự thật.

Cơ quan điều tra đã khởi tố 5 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan.

Để phục vụ công tác điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra đề nghị các cá nhân từng được quảng cáo, tư vấn, ký hợp đồng, thanh toán tiền hoặc sử dụng dịch vụ tại các cơ sở thuộc hệ thống Viện thẩm mỹ Mega Korea trong giai đoạn từ năm 2022 đến tháng 8-2026, đặc biệt là những người cho rằng mình bị lừa dối, thiệt hại về tài sản hoặc ảnh hưởng đến sức khỏe thì liên hệ để trình báo, cung cấp thông tin và được xem xét giải quyết theo quy định.

Mọi thông tin liên hệ Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk, điều tra viên thụ lý là trung tá Bùi Đức Bình, số điện thoại 0905.796.968.

Theo tài liệu thu thập, hệ thống Viện thẩm mỹ Mega Korea đã hoạt động tại các địa điểm: Hộ kinh doanh Viện thẩm mỹ Quốc tế Mega Korea 1, số 88 Phan Chu Trinh, phường Buôn Ma Thuột. Hộ kinh doanh Viện thẩm mỹ Mega Korea, số 28 Trần Hưng Đạo, phường Đồng Hới, Quảng Trị. Hộ kinh doanh thẩm mỹ Mega Korea 1, số 149 Hàm Nghi, phường Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. Hộ kinh doanh Mega Korea Beauty Center, số M37-38 Tôn Đức Thắng, phường Phú Thủy, Lâm Đồng. Hộ kinh doanh Viện thẩm mỹ Mega Korea Center, số 146 Ngô Quyền, phường An Xuyên, Cà Mau. Hộ kinh doanh Mega Korea Beauty Center 1, số 218 Thống Nhất, phường Tây Nha Trang, Khánh Hòa. Hộ kinh doanh Mega Korea Beauty Center 1, số 40 Trường Chinh, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế.