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Tiếp nhận thêm 36 người từ Campuchia, phần lớn từng làm việc trong các khu lừa đảo

tác giả
SƠN LÂM
SƠN LÂM
SƠN LÂM

Ngày 23-10, Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Xa Mát, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức tiếp nhận 36 công dân Việt Nam do phía Campuchia trao trả.

Tiếp nhận thêm 36 người từ Campuchia, phần lớn từng làm việc trong các khu lừa đảo - Ảnh 2.

36 người được tiếp nhận qua cửa khẩu quốc tế Xa Mát, Tây Ninh - Ảnh: QUANG LẬP

36 người được tiếp nhận đợt này có 12 nữ và 24 nam, quê ở An Giang, Bắc Ninh, Cà Mau, Hà Nội, Hưng Yên, Khánh Hòa, Lào Cai, Lâm Đồng, Nghệ An, Tây Ninh, TP.HCM, Tuyên Quang, Vĩnh Long, Đắk Lắk và Đồng Nai. 

Trước khi trở về Việt Nam, họ đã được Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Battambang, Campuchia bảo hộ.

Qua sàng lọc, lực lượng chức năng phát hiện một trường hợp từng xuất cảnh trái phép và đã được trao trả trước đó tại cửa khẩu quốc tế Mộc Bài ngày 30-6. Hiện trường hợp này đang được tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định.

35 người còn lại, có 12 trường hợp không có giấy tờ xuất cảnh hợp pháp và đã bị xử phạt vi phạm hành chính. 

Phần lớn những người này đều khai nhận từng làm việc tại các khu lừa đảo trực tuyến ở các tỉnh Siem Reap, Banteay Meanchey, Bavet và một số khu vực khác của Campuchia. Một số trường hợp sang Campuchia với mục đích tìm kiếm việc làm.

Tiếp nhận thêm 36 người từ Campuchia, phần lớn từng làm việc trong các khu lừa đảo - Ảnh 3.Đồng Tháp tiếp nhận 32 công dân Việt Nam do Campuchia trao trả, ở 19 tỉnh, thành phố

Ngày 23-10, Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Dinh Bà, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp cho biết đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức tiếp nhận 32 công dân Việt Nam do phía Campuchia trao trả.

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