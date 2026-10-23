Đồng Tháp tiếp nhận 32 công dân Việt Nam do Campuchia trao trả, ở 19 tỉnh, thành phố

32 công dân Việt Nam do phía Campuchia trao trả - Ảnh: HÒA BÌNH

Số công dân tiếp nhận gồm 25 nam và 7 nữ, đến từ 19 tỉnh, thành phố. Quá trình làm việc, các công dân khai nhận sang Campuchia làm việc tại các cơ sở kinh doanh karaoke, nhà hàng và hoạt động liên quan đến trò chơi trực tuyến.

Qua sàng lọc, ngành chức năng xác định không có trường hợp là nạn nhân hoặc nghi là nạn nhân của nạn mua bán người.

Đơn vị đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 4 trường hợp với hành vi "qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục xuất cảnh theo quy định của pháp luật" với tổng số tiền 30 triệu đồng.

Hiện đơn vị đã hoàn tất việc bàn giao công dân cho công an các địa phương, bảo đảm đúng quy định, an ninh, trật tự tại khu vực cửa khẩu.