Tiệp Khắc trong tim người Việt nối dài tình hữu nghị Việt Nam - Czech hôm nay

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Văn Bảy (bìa trái) trao đổi cùng Đại sứ Cộng hòa Czech tại Việt Nam Lukáš Kaucký tối 22-10 - Ảnh: THANH HIỆP

Tối 22-10, tại TP.HCM, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Văn Bảy tham dự chương trình kỷ niệm 108 năm Quốc khánh Cộng hòa Czech (28-10-1918 - 28-10-2026) do Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Czech tại Việt Nam Lukáš Kaucký chủ trì, với sự tham dự của đại diện các cơ quan ngoại giao, lãnh sự cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân hai nước.

Bảy thập kỷ vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Czech

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Văn Bảy cho biết Việt Nam và Czech tuy nằm trên hai lục địa nhưng từ lâu đã gắn kết với nhau bởi tình hữu nghị chân thành và nồng ấm.

Theo ông Bảy, 76 năm trước, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Tiệp Khắc là một trong những quốc gia đầu tiên trên thế giới công nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao với nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tiệp Khắc cũng dành cho Nhân dân Việt Nam sự ủng hộ quý báu trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Văn Bảy phát biểu tại buổi lễ - Ảnh: THANH HIỆP

Đối với nhiều thế hệ người Việt Nam, Tiệp Khắc trước đây và Czech hiện nay gắn liền với những kỷ niệm về tình bạn, sự sẻ chia trong những năm tháng học tập, công tác và lao động.

Lãnh đạo TP.HCM nhấn mạnh tình hữu nghị truyền thống Việt Nam - Czech đang tiếp tục được nuôi dưỡng và phát huy trên nền tảng quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước, thông qua hoạt động giao lưu, hợp tác giữa các tổ chức và địa phương hai bên, đặc biệt là cộng đồng người Việt tại Czech.

Trong bối cảnh TP.HCM bước vào giai đoạn phát triển mới với không gian, tiềm lực phát triển rộng mở, thành phố mong muốn tiếp tục đón các đoàn công tác của Chính phủ, bộ ngành, địa phương, doanh nghiệp và tổ chức xã hội Czech đến giao lưu, hợp tác.

Chính quyền thành phố sẵn sàng ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi để các ý tưởng hợp tác được hiện thực hóa thành những dự án, chương trình cụ thể, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp hai bên.

Ông Bảy tin tưởng với nền tảng hữu nghị truyền thống được vun đắp qua nhiều thế hệ cùng thiện chí và quyết tâm của hai bên, quan hệ giữa TP.HCM và các đối tác Czech sẽ tiếp tục phát triển sâu rộng, đóng góp tích cực cho quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Czech.

Đường bay mới Hà Nội - Praha: Tình hữu nghị thêm gần

Đại sứ Czech tại Việt Nam Lukáš Kaucký nhận định quan hệ Czech - Việt Nam có vị trí quan trọng trong lịch sử hiện đại của Czech, bắt nguồn từ đầu những năm 1950. Năm nay, hai nước kỷ niệm 76 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, với chặng đường hợp tác hữu nghị, hiệu quả và thành công.

Đại sứ Czech tại Việt Nam Lukáš Kaucký - Ảnh: THANH HIỆP

Theo Đại sứ, quan hệ hợp tác cùng có lợi giữa hai nước tiếp tục được khẳng định bằng việc thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược vào năm ngoái.

Đặc biệt, đường bay thẳng đầu tiên giữa Hà Nội và Praha được khai trương cách đây hai tuần, tạo nền tảng để hai nước tiếp tục tăng cường quan hệ, hướng tới chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Czech Andrej Babiš dự kiến vào tháng 12 năm nay.

Đại sứ Lukáš Kaucký cũng nhấn mạnh vai trò của cộng đồng người Việt Nam tại Czech, một trong những cộng đồng thiểu số lớn nhất tại quốc gia này.

Trong năm nay, hai nước kỷ niệm 70 năm kể từ khi 100 trẻ em Việt Nam đầu tiên, được gọi là "trẻ em Krasnava" đến Czech. Sự kiện này đặt nền móng cho những thế hệ người Việt tiếp tục đến sinh sống tại Czech trong các thập niên sau đó.

Theo Đại sứ, cộng đồng người Việt đã góp phần làm cho quan hệ Czech - Việt Nam trở nên đặc biệt và độc đáo. Ông cho rằng con người và sự giao lưu giữa Nhân dân hai nước luôn là yếu tố quan trọng nhất trong quan hệ song phương.

Đại sứ bày tỏ tự hào khi người dân hai nước đang đóng góp tích cực vào việc vun đắp và phát triển mối quan hệ hữu nghị giữa Czech và Việt Nam.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Văn Bảy cùng Đại sứ Czech chúc mừng kỷ niệm 108 năm Quốc khánh Cộng hòa Czech - Ảnh: THANH HIỆP