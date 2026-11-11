Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng chỉ đạo rà soát các nhiệm vụ liên quan đất quốc phòng tại TP.HCM

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng chủ trì hội nghị - Ảnh: Mạnh Hùng

Tại đây, đại diện Văn phòng Bộ Quốc phòng đã thông báo quyết định thành lập và quy chế làm việc của Tổ công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng gắn với phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM.

Các thành viên tổ đã tập trung thảo luận, kiến nghị nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, nhất là trong nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, các chủ trương, giải pháp tăng cường phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng gắn với phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố.

Phối hợp với các cơ quan chức năng của Thành ủy, UBND TP.HCM xây dựng các chương trình, dự án, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố gắn với yêu cầu quốc phòng, an ninh.

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng biểu dương các cơ quan, đơn vị đã nỗ lực, chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương của TP.HCM triển khai, giải quyết các nhiệm vụ trọng tâm theo kết luận của hai Ban Thường vụ.

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ trong thời gian tới, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng yêu cầu các thành viên tổ công tác và chỉ huy các cơ quan, đơn vị khẩn trương rà soát, báo cáo những nhiệm vụ cần phối hợp với các sở, ngành, địa phương của TP.HCM.

Trong đó tập trung vào các nội dung liên quan đến quản lý đất quốc phòng, chuyển giao đất quốc phòng cho địa phương quản lý, đề nghị địa phương giao đất phục vụ mục đích quốc phòng.

Trên cơ sở đó, các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể đối với từng nhiệm vụ; chủ động phối hợp với địa phương giải quyết những nội dung thuộc phạm vi trách nhiệm, thẩm quyền; đối với những vấn đề vượt thẩm quyền, kịp thời đề xuất, báo cáo thủ trưởng Bộ Quốc phòng xem xét, chỉ đạo giải quyết.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng giao Quân khu 7 và Bộ Tư lệnh TP.HCM làm đầu mối, phối hợp, hỗ trợ các cơ quan, đơn vị làm việc với các sở, ngành, địa phương của thành phố để thực hiện những nhiệm vụ được giao; chủ động chuẩn bị nội dung phục vụ cuộc họp giữa tổ công tác của Bộ Quốc phòng và tổ công tác của UBND TP.HCM.

Bàn giao gần 7.400m² đất quốc phòng cho TP.HCM TTO - Bộ Quốc phòng đã bàn giao khu đất quốc phòng rộng gần 7.400m2, P.15 (Q.Tân Bình) cho UBND TP.HCM.



