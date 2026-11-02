Thực hư việc bãi bỏ quy định về bảo hiểm xe máy bắt buộc?

Nhiều người sở hữu xe ô tô, xe máy băn khoăn rằng việc bãi bỏ Thông tư này đồng nghĩa với việc không cần phải mua bảo hiểm - Ảnh: THY NHUNG

Vừa qua, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 158/2026 bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật, trong đó có quy định bãi bỏ toàn bộ Thông tư số 04/2021 về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự (TNDS) của chủ xe cơ giới.

Nhiều người sở hữu ô tô, xe máy băn khoăn rằng việc bãi bỏ Thông tư này đồng nghĩa với việc không cần phải mua bảo hiểm bắt buộc của chủ xe nữa.

Bãi bỏ Thông tư không có nghĩa không còn mua bảo hiểm

Liên quan đến vấn đề này, luật sư Võ Đan Mạch, Đoàn luật sư TP.HCM phân tích trước hết, xét về bối cảnh pháp luật, Thông tư số 04/2021 được ban hành căn cứ trên các văn bản quy phạm pháp luật liên quan, tuy nhiên các văn bản này đều đã hết hiệu lực thi hành, không còn là căn cứ hướng dẫn cho các chính sách pháp luật hiện hành về bảo hiểm nói chung và bảo hiểm TNDS bắt buộc của chủ xe cơ giới nói riêng. Do đó, Bộ Tài chính đã bãi bỏ Thông tư số 04/2021 ở thời điểm hiện tại.

Thực tế, việc bãi bỏ Thông tư số 04/2021 nghĩa là các quy định trong văn bản này (bao gồm mức phí bảo hiểm, mức trách nhiệm bảo hiểm,...) sẽ không còn được áp dụng kể từ ngày 15-12-2026.

Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc chấm dứt chính sách bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới, vì Thông tư số 158/2026 không có quy định trực tiếp bãi bỏ nghĩa vụ này, cũng không ấn định mức phí hoặc mức trách nhiệm bảo hiểm khác thay thế.

Thay vào đó, các chủ xe vẫn phải mua bảo hiểm bắt buộc TNDS; việc tham gia bảo hiểm và giải quyết bồi thường được căn cứ theo các quy định của pháp luật khác đang có hiệu lực áp dụng.

Cụ thể, điểm a khoản 2, khoản 3 Điều 8 Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2022 (sửa đổi, bổ sung năm 2025) quy định rằng bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới là một trong những loại hình bảo hiểm bắt buộc.

Tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm bắt buộc có nghĩa vụ mua bảo hiểm và được lựa chọn tham gia bảo hiểm tại doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài được phép triển khai.

Chủ xe tham gia giao thông phải mua bảo hiểm

Bảo hiểm xe máy vẫn được quy định trong Luật Kinh doanh bảo hiểm - Ảnh: THY NHUNG

Về đối tượng và trách nhiệm tham gia bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới, tại khoản 1 Điều 2 và khoản 1 Điều 4 Nghị định số 67/2023 quy định chủ xe tham gia giao thông, hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam phải mua bảo hiểm tại doanh nghiệp bảo hiểm được phép triển khai nghiệp vụ này.

Bên mua bảo hiểm (chủ xe) và doanh nghiệp bảo hiểm triển khai bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe theo các nguyên tắc chung, điều kiện bảo hiểm, mức phí bảo hiểm, giới hạn trách nhiệm bảo hiểm, phạm vi bảo hiểm, thời hạn bảo hiểm,... được quy định.

Như vậy, kể từ ngày 15-12-2026, khi Thông tư số 04/2021 chính thức hết hiệu lực thi hành, các quy định tại Luật Kinh doanh bảo hiểm, Nghị định số 67/2023 và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan sẽ tiếp tục là cơ sở pháp lý điều chỉnh về bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe.

Các chủ phương tiện cần lưu ý mua bảo hiểm tại các doanh nghiệp bảo hiểm được phép triển khai nghiệp vụ này.