Thủ tướng yêu cầu điều tra nguyên nhân vụ tai nạn làm 3 người chết tại Tây Ninh

Ngày 13-11, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc ký công điện của Thủ tướng về khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại Tây Ninh.

Để ngăn chặn các vụ tai nạn tương tự, Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng tiếp tục tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ, động viên gia đình các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn.

Đồng thời, chỉ đạo lực lượng chức năng của địa phương tăng cường tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về tốc độ, đi không đúng phần đường, làn đường, chở quá số người quy định, vi phạm về nồng độ cồn, không đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy...

Sở Xây dựng Tây Ninh và các đơn vị chức năng tổ chức giao thông hợp lý, khoa học trên các tuyến đường thuộc phạm vi quản lý, nhất là đường tỉnh, đường xã… Đồng thời không để tồn tại các bất cập về tổ chức giao thông gây mất an toàn.

Người đứng đầu Chính phủ giao Bộ Công an chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương điều tra nguyên nhân xảy ra tai nạn, có biện pháp phòng ngừa hiệu quả, không để xảy ra các trường hợp tương tự trong thời gian tới.

Một nhiệm vụ khác của Bộ Công an là khẩn trương trình Thủ tướng Chỉ thị về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, xây dựng dự thảo Công điện của Thủ tướng về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ Tết Dương lịch 2027, Tết Nguyên đán Đinh Mùi và Lễ hội Xuân. Việc này cần trình Thủ tướng trước ngày 30-11.

Bộ trưởng Bộ Công an, Xây dựng tiếp tục triển khai các chỉ đạo của Thủ tướng về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Trong đó lưu ý thực hiện siết chặt các hoạt động vận tải hành khách, hàng hóa khối lượng lớn, hoạt động của xe mô tô, xe máy điện, nhất là phương tiện hoạt động vào ban đêm, có biện pháp xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm.

Theo thông tin của Cục Cảnh sát giao thông, lúc 23h15 ngày 12-11 xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại Km39+800 ĐT.785 (xã Tân Hội, tỉnh Tây Ninh). Thời điểm trên, xe mô tô mang biển kiểm soát 70K1-530.xx va chạm với xe mô tô mang biển kiểm soát 70K1-690.xx. Hậu quả vụ tai nạn làm chết 3 người, 2 xe hư hỏng nặng. Nguyên nhân ban đầu là do lái xe mô tô biển kiểm soát 70K1-530.xx đi không đúng phần đường, không làm chủ tốc độ theo quy định. Ngay khi nhận được thông tin vụ tai nạn, lãnh đạo Chính phủ đã chỉ đạo Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh gửi lời thăm hỏi và chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình các nạn nhân, đồng thời chỉ đạo lực lượng công an, y tế tới hiện trường để khắc phục hậu quả vụ tai nạn.