Va chạm 3 ô tô trên cao tốc 2 làn, đầu kéo gập ngược cabin, 2 người bị thương

Thời điểm xảy ra tai nạn, khu vực này có mưa nhỏ - Ảnh: L.C Online

Sáng 12-11, tai nạn xảy ra giữa hai xe đầu kéo và một ô tô con tại Km 191+300 cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đoạn qua xã Bảo Hà, tỉnh Lào Cai, khiến 2 người bị thương.

Thời điểm xảy ra tai nạn, ba xe gồm xe đầu kéo biển số 77H-092.XX, xe đầu kéo biển số 19H-193.XX và ô tô con biển số 24A-228.XX va chạm mạnh.

Cú tông khiến phần đầu xe đầu kéo biển số 77H-092.XX gập ngược ra phía sau. Ô tô con cũng bị biến dạng hoàn toàn phần đầu.

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 1 thuộc Cục Cảnh sát giao thông đã đến hiện trường xử lý vụ việc. Bước đầu, cảnh sát xác định có 2 người bị thương.

Tình trạng các ô tô sau vụ tai nạn - Ảnh: L.C Online

Vụ tai nạn khiến ba ô tô nằm chắn giữa đường, gây khó khăn cho các phương tiện lưu thông qua khu vực. Đây là đoạn cao tốc chỉ có 2 làn xe cho cả hai chiều, chưa có dải phân cách cứng ở giữa. Thời điểm xảy ra tai nạn, khu vực có mưa nhỏ.

Hiện tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai đang được mở rộng đoạn 2 làn lên 4 làn xe, với chiều dài hơn 121km. Công trình dự kiến đưa vào khai thác cuối năm 2026.