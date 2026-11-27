Thứ trưởng Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà chia sẻ tại lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng ba và Hội nghị khoa học quốc tế Bệnh viện Y học cổ truyền - Ảnh: HỮU DUY

Ngày 27-11, Bệnh viện Y học cổ truyền TP.HCM đã tổ chức lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng ba và Hội nghị khoa học quốc tế: "Du lịch y học cổ truyền nâng cao sức khỏe gắn kết không gian văn hóa Nam Bộ".

Phát huy tốt hơn thế mạnh của y học cổ truyền

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà đã chúc mừng và biểu dương các thế hệ cán bộ, viên chức, người lao động của bệnh viện đã không ngừng nỗ lực, cống hiến trong suốt quá trình xây dựng và phát triển.

Huân chương Lao động hạng ba là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước, đồng thời là sự ghi nhận xứng đáng đối với những thành tích và đóng góp của tập thể bệnh viện.

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế, y học cổ truyền là di sản quý báu của dân tộc, kết tinh trí tuệ, kinh nghiệm và bản sắc văn hóa Việt Nam qua nhiều thế hệ. Đảng và Nhà nước luôn quan tâm, nhất quán chủ trương kế thừa, bảo tồn và phát huy giá trị y, dược cổ truyền, kết hợp với y học hiện đại.

Trong giai đoạn phát triển mới, yêu cầu đặt ra là đổi mới mạnh mẽ, phát triển y, dược cổ truyền theo hướng hiện đại, khoa học, hiệu quả và hội nhập quốc tế.

Đặc biệt, cần chuyển mạnh từ tư duy chủ yếu tập trung vào khám bệnh, chữa bệnh sang chăm sóc sức khỏe toàn diện, chủ động phòng bệnh, nâng cao sức khỏe từ sớm, từ xa, ngay tại cơ sở.

Đồng thời phát huy tốt hơn thế mạnh của y học cổ truyền trong dự phòng, điều trị, phục hồi chức năng và chăm sóc sức khỏe lâu dài cho nhân dân.

Phát triển y học cổ truyền cần gắn với nghiên cứu khoa học, chuẩn hóa chuyên môn, ứng dụng công nghệ và lấy chất lượng, hiệu quả điều trị làm trọng tâm.

Thứ trưởng Bộ Y tế đề nghị bệnh viện tiếp tục nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, lấy người bệnh làm trung tâm, đẩy mạnh kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại trên cơ sở khoa học, phù hợp với thế mạnh chuyên môn. Cần phát huy thế mạnh của y học cổ truyền trong điều trị bệnh mạn tính, phục hồi chức năng và chăm sóc người cao tuổi.

Đồng thời tăng cường quản lý chất lượng dược liệu, thuốc cổ truyền. Bệnh viện cần bảo đảm nguồn gốc, xuất xứ, an toàn và tính hợp pháp trong sử dụng, kiểm soát chất lượng từ khâu cung ứng, bảo quản, chế biến đến sử dụng.

Ngoài ra, bệnh viện cần nghiên cứu phát triển các mô hình chăm sóc sức khỏe, dưỡng sinh và phục hồi chức năng bằng y học cổ truyền, khai thác tiềm năng, lợi thế của TP.HCM, gắn phát triển dịch vụ chăm sóc sức khỏe với giá trị văn hóa và tiềm năng du lịch của địa phương.

BS.CKII Đỗ Tân Khoa - Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền TP.HCM - chia sẻ tại lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng ba và Hội nghị khoa học quốc tế - Ảnh: HỮU DUY

Người dân TP.HCM được tiếp cận dịch vụ y tế kỹ thuật cao

BS.CKII Đỗ Tân Khoa - Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền TP.HCM - chia sẻ đồng hành cùng dân tộc qua hơn 4.000 năm lịch sử, y học cổ truyền Việt Nam được kết tinh từ tri thức, văn hóa, kinh nghiệm và bản lĩnh sinh tồn của dân tộc.

Là một phần của văn hóa dân tộc, y học cổ truyền luôn gắn bó với đời sống văn hóa của nhân dân để phát triển bền vững và lan tỏa.

Từ tư tưởng "Nam dược trị Nam nhân" của Đại Danh y - Thiền sư Tuệ Tĩnh đến di sản đồ sộ của Đại Danh y - Danh nhân văn hóa thế giới Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, bao thế hệ cha ông đã để lại kho tàng y học cổ truyền vô cùng quý giá.

Bên cạnh việc khám và chữa bệnh, y học cổ truyền còn coi trọng dưỡng sinh, điều hòa khí huyết, cân bằng âm dương và nâng cao khả năng tự phục hồi của cơ thể. Gìn giữ và phát triển vốn quý của cha ông chính là mệnh lệnh từ trái tim của mỗi người thầy thuốc hôm nay và của các thế hệ mai sau.

Thực hiện định hướng phát triển "đa tầng, đa cực, đa trung tâm" của ngành y tế, bệnh viện tích cực góp phần phát triển đồng bộ năng lực chuyên môn ở cả ba cấp, từ cấp ban đầu, cấp cơ bản đến cấp chuyên sâu.

Mục tiêu là tạo điều kiện để người dân thành phố được tiếp cận công bằng với các dịch vụ y tế kỹ thuật cao cùng các sản phẩm thuốc y học cổ truyền đạt tiêu chuẩn như GMP-WHO, cho người dân và cho du khách.

Thứ trưởng Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà trao Huân chương Lao động hạng ba đối với Bệnh viện Y học cổ truyền TP.HCM - Ảnh: HỮU DUY