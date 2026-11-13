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Thu hồi một lô nước muối sinh lý SATBB do không đạt chất lượng

tác giả
DƯƠNG LIỄU
DƯƠNG LIỄU
DƯƠNG LIỄU

Cục Quản lý dược, Bộ Y tế yêu cầu đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc lô nước muối sinh lý SATBB chai 550ml do mẫu kiểm nghiệm không đạt tiêu chuẩn về giới hạn vi sinh vật.

Thu hồi toàn quốc một lô nước muối sinh lý SATBB do không đạt chất lượng - Ảnh 1.

Cục Quản lý dược quyết định thu hồi 1 lô nước muối sinh lý SATBB - Ảnh sản phẩm

Cục Quản lý dược, Bộ Y tế có quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc lô sản phẩm nước muối sinh lý SATBB chai 550ml do Công ty cổ phần quốc tế Đại Lợi chịu trách nhiệm đưa ra thị trường và sản xuất.

Lô sản phẩm bị thu hồi có số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 27399/26/CBMP-HN, số lô DL-069, ngày sản xuất 5-6-2026, hạn sử dụng 5-6-2028. Công ty cổ phần quốc tế Đại Lợi có địa chỉ tại phường Nghĩa Đô, TP Hà Nội; cơ sở sản xuất đặt tại thôn Lưu Xá, xã Hoài Đức, TP Hà Nội.

Trước đó, Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm, Sở Y tế tỉnh Nghệ An lấy mẫu sản phẩm tại một nhà thuốc trên đường Phan Bội Châu, phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An để kiểm tra chất lượng. Kết quả cho thấy mẫu thử không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu giới hạn vi sinh vật.

Cục Quản lý dược đề nghị sở y tế các tỉnh, thành phố thông báo đến các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng lô sản phẩm nói trên, đồng thời trả lại hàng cho cơ sở cung ứng.

Các địa phương có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thu hồi và xử lý tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định.

Công ty cổ phần quốc tế Đại Lợi phải gửi thông báo thu hồi đến các đơn vị phân phối, sử dụng; tiếp nhận sản phẩm trả lại và tổ chức tiêu hủy toàn bộ lô hàng không đạt chất lượng. Công ty phải báo cáo kết quả thu hồi, tiêu hủy về cục trước ngày 4-12.

Cục Quản lý dược cũng đề nghị Sở Y tế TP Hà Nội giám sát công ty thực hiện thu hồi và tiêu hủy lô sản phẩm không đáp ứng quy định; kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về quản lý mỹ phẩm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của đơn vị. Đồng thời, xử lý, xử phạt vi phạm theo quy định hiện hành và báo cáo kết quả cục.

Năm 2018, Cục Quản lý dược cũng từng thu hồi 1 lô sản phẩm nước muối sinh lý SATBB của công ty này do không đáp ứng yêu cầu về giới hạn vi sinh vật trong sản phẩm.

Thu hồi toàn quốc một lô nước muối sinh lý SATBB do không đạt chất lượng - Ảnh 3.Bộ Y tế yêu cầu Shopee, Lazada gỡ sản phẩm giảm cân Dáng Sen

Sản phẩm Dáng Sen được quảng cáo có công dụng giảm cân trên Shopee, Lazada nhưng chưa được cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm. Bộ Y tế yêu cầu hai sàn thương mại điện tử ngừng kinh doanh, gỡ bỏ thông tin liên quan.

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DƯƠNG LIỄU
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    Chủ đề: Cục Quản lý Dược Thu hồi nước muối sinh lý nước muối sinh lý SATBB

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