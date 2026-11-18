Thu Hà Ceri vào vai Thơ trong phim Căn nhà không mái che - Ảnh: ĐPCC

Không phải tuyến nhân vật chính của Căn nhà không mái che, nhưng bộ ba học sinh đang trở thành điểm nhấn thú vị.

Có ý kiến hài hước đề nghị ê kíp sản xuất vẫn để ba nhân vật duy trì tình bạn trong sáng thay vì sớm phát triển thành chuyện tình cảm gái trai.

Màn phá án bất ngờ trong Căn nhà không mái che

Trong Căn nhà không mái che, Thơ, Sơn và Hùng đại diện nhánh nhân vật trẻ với những câu chuyện học đường, tình bạn. Ở những tập gần đây, các nhân vật chính đang bị những cô cậu học trò lấn át. May mắn, phim vẫn tạo sức hút riêng.

Thơ là con gái lớn của Hạnh - nhân vật nữ chính. Cô học giỏi, thông minh và trưởng thành sớm.

Hùng là bạn thân cùng xóm từ nhỏ của Thơ, bạn cùng lớp, lớn lên trong hoàn cảnh thiếu vắng người cha. Tính cách hiền lành, luôn quan tâm và sẵn sàng giúp đỡ bạn bè. Trong khi đó, Sơn ngỗ nghịch, lười học nhưng rất thẳng thắng, tốt tính.

Cả ba phối hợp ăn ý trong vụ án liên quan đến gia đình Hùng. Cha của Hùng bị đối tác thân quen giăng bẫy ông có con ngoài giá thú nhằm gây sức ép có hợp đồng xây dựng. Thơ, Sơn, Hùng lần theo những manh mối và cuối cùng đưa sự thật ra ánh sáng.

Khán giả thích thú gọi ba nhân vật là "bộ tam thám tử làng", cho rằng những lần xuất hiện của Thơ, Sơn và Hùng mang đến cảm giác nhẹ nhàng, vui vẻ cho bộ phim.

Đặc biệt, nhân vật Hùng nhận được nhiều lời khen. Một khán giả bình luận: "Thằng con trai 10 điểm, ngỗ ngược nhưng vẫn có tình, biết lắng nghe và đặc biệt thương mẹ".

Hai cha con Hùng trong Căn nhà không mái che - Ảnh: ĐPCC

Bộ ba phá án trong phim Căn nhà không mái che

Nam Việt, Thu Hà Ceri và Sơn Tùng được khen

Nhiều khán giả xem phim khen dàn diễn viên trẻ diễn xuất tự nhiên, có sự tương tác tốt và thể hiện đúng tâm lý lứa tuổi.

Trong bộ ba, Nam Việt gây chú ý với vai Hùng. Sinh năm 1999, anh từng theo học ngành Công nghệ thông tin trước khi chuyển hướng sang nghệ thuật. Nam Việt tốt nghiệp chuyên ngành Diễn viên Kịch tại Trường đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Điều thú vị, Nam Việt là em trai của "nam thần" Thanh Sơn.

Năm 2021, Nam Việt tham gia chương trình Đường tới Cầu vồng của VTV và lọt vào Top 4 chung cuộc.

Sau đó, anh góp mặt trong một số phim truyền hình như Anh có phải đàn ông không?, Không ngại cưới, chỉ cần một lý do và Những nẻo đường gần xa.

Thu Hà Ceri đảm nhận vai Thơ - cô chị cả thông minh, học giỏi và giàu trách nhiệm. Sinh năm 2002 tại Lạng Sơn, trước khi tham gia phim ảnh, Thu Hà Ceri từng xuất hiện trong chương trình Tỏ tình hoàn mỹ và góp mặt trong các MV.

Cô từng tham gia Thương ngày nắng về, Món quà của cha. Đặc biệt, vai Pu trong bộ phim giờ vàng Đi giữa trời rực rỡ, đóng cặp cùng Long Vũ, trở thành bước ngoặt giúp tên tuổi nữ diễn viên đến gần hơn với đông đảo khán giả.

Trở lại với Căn nhà không mái che, Thu Hà Ceri tiếp tục nhận được lời khen nhờ lối diễn tự nhiên, linh hoạt. Dù hơn tuổi nhân vật kha khá, nữ diễn viên vẫn phù hợp với hình ảnh nữ sinh 16 tuổi nhờ vóc dáng nhỏ nhắn, gương mặt trẻ trung và nét diễn tinh nghịch.

Bộ ba thám tử trong Căn nhà không mái che. Phim phát sóng thứ Hai đến thứ Tư hằng tuần trên VTV3 - Ảnh: ĐPCC

Nhiều khán giả bày tỏ sự yêu thích với vai diễn này. Một người xem nhận xét: "Tôi đã nhiều lần khóc theo Thơ". Một số ý kiến khác đánh giá cao khả năng biến hóa của Thu Hà Ceri, cô có thể hóa thân vào những nhân vật với tính cách và số phận khác nhau, tạo cảm giác chân thực, gần gũi.

Thành viên còn lại của nhóm là Sơn do diễn viên trẻ Sơn Tùng đảm nhận. Dù chưa có nhiều vai diễn nổi bật, anh đang từng bước tạo dấu ấn trên màn ảnh.

Trong phim, Sơn mang hình ảnh học sinh hiền lành, điềm đạm, ấm áp, trở thành mảnh ghép cân bằng với sự tinh nghịch của Hùng và nét thông minh, nhanh nhạy của Thơ. Khán giả từng biết đến Sơn Tùng qua một số dự án như Cách em 1 mm và Bước chân vào đời.